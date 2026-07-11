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ન તો વરસાદ કે ન તો તોફાન... બોટ કેવી રીતે પલટી ગઈ? સૌથી પહેલા ઘટનાસ્થળે પહોચેલા વ્યક્તિ જણાવ્યું કે કઈ રીતે થયા 15 ભારતીયોના મોત

Vietnam Boat Capsize: વિયેતનામ ફરવા આવેલા કેટલાક ભારતીય પ્રવાસીઓ સાથે એક મોટી દુર્ઘટના ઘટી છે. તેઓ જે બોટમાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા તે પલટી ગઈ, જેમાં 15 લોકો માર્યા ગયા છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 11, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:51 PM IST
ન તો વરસાદ કે ન તો તોફાન... બોટ કેવી રીતે પલટી ગઈ? સૌથી પહેલા ઘટનાસ્થળે પહોચેલા વ્યક્તિ જણાવ્યું કે કઈ રીતે થયા 15 ભારતીયોના મોત

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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