/ન તો વરસાદ કે ન તો તોફાન... બોટ કેવી રીતે પલટી ગઈ? સૌથી પહેલા ઘટનાસ્થળે પહોચેલા વ્યક્તિ જણાવ્યું કે કઈ રીતે થયા 15 ભારતીયોના મોત

Vietnam Boat Capsize: વિયેતનામમાં, ફુ ક્વોક ટાપુ પર ભારતીય પ્રવાસીઓને લઈ જતી એક બોટ દરિયામાં પલટી ગઈ હતી. આ અકસ્માતમાં પંદર લોકો ડૂબી ગયા હતા. બચાવ એજન્સીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને શોધ અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી. ભારતીય દૂતાવાસે ઘટનાની પુષ્ટિ કરી અને જણાવ્યું કે પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે.
અહેવાલો અનુસાર, સ્પીડબોટ હોન મી રૂટથી પ્રવાસીઓને એન થોઈ બંદર તરફ લઈ જઈ રહી હતી. ઘટના દરમિયાન, સ્પીડબોટ હોન મી રૂટ ન્ગોઈથી આશરે 400 મીટર દૂર પલટી ગઈ. જેના કારણે બધા મુસાફરો દરિયામાં પડી ગયા.
બોટમાં ફસાયેલા પ્રવાસીઓ
સ્થાનિક મીડિયા અનુસાર, અકસ્માતમાં 15 પ્રવાસીઓ મૃત હાલતમાં મળી આવ્યા હતા, જ્યારે 21 લોકો જીવિત મળી આવ્યા હતા, જેમાંથી બેની હાલત હાલમાં ગંભીર છે.
In a tragic incident, a boat carrying several Indian tourists has capsized near Phu Quoc Island in Vietnam a few hours ago.
Exact details of the incident are being ascertained as search and rescue operations by local authorities are ongoing.
In order to provide information…
— India in Vietnam (@AmbHanoi) July 11, 2026
બચાવ કામગીરીમાં સામેલ એક બોટ માલિકે જણાવ્યું હતું કે તેની બોટ લગભગ પાંચ મિનિટમાં ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી, પરંતુ પલટી ગયેલી બોટની અંદર ફસાયેલા પ્રવાસીઓએ બચાવ કાર્યમાં અવરોધ ઉભો થયો હતો. અન્ય એક બોટ ડ્રાઈવરે જણાવ્યું હતું કે ઘટના સમયે જોરદાર મોજા હતા. તે સમયે, એન થોઈ નજીકનો દરિયો તોફાની હતો, પરંતુ વરસાદ પડી રહ્યો ન હતો. ત્યાં અન્ય પ્રવાસી બોટ પણ કાર્યરત હતી.
અચાનક બોટ પલટી ગઈ
ઓશન પિયર આઇલેન્ડ કંપની દ્વારા સંચાલિત સ્પીડબોટ, હોન મી રુટ આઇલેન્ડથી ફુ ક્વોક એરપોર્ટથી લગભગ 25 કિલોમીટર દૂર આવેલા એન થોઇ બંદર તરફ બપોરે 1 વાગ્યે જઈ રહી હતી. હોન મી રુટ ન્ગોઇથી 400 મીટર દૂર બોટ પલટી ગઈ, જેના કારણે તેમાં સવાર બધા જ દરિયામાં પડી ગયા હતા. પલટી ગયેલી બોટ જોઈને નજીકની પ્રવાસી બોટ મદદ માટે દોડી ગઈ હતી.
15 લોકોના મોત
એન થોઇ બોર્ડર ગાર્ડ્સે બે જહાજો અને 35 અધિકારીઓ અને સૈનિકોને ઘટનાસ્થળે મોકલ્યા. તેઓ નૌકાદળ, કોસ્ટ ગાર્ડ અને અન્ય સંબંધિત દળો સાથે બચાવ અભિયાનમાં જોડાયા. બપોર સુધીમાં, બચાવકર્તાઓએ સ્પીડબોટ પર સવાર તમામ 36 લોકોને કિનારે લાવ્યા હતા. આમાંથી 21 લોકો બચી ગયા હતા, જ્યારે 15 લોકોને મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. તેમાં બે મહિલાઓ અને 13 પુરુષોનો સમાવેશ થાય છે.
ઓશન પિયર આઇલેન્ડ કંપનીના પ્રતિનિધિએ જણાવ્યું હતું કે સ્પીડબોટ પ્રવાસીઓને ટાપુના પ્રવાસ પર લઈ જઈ રહી હતી. આ બોટ 50 વર્ષના એક કેપ્ટન દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહી હતી, જેમને ઘણા વર્ષોનો અનુભવ હતો.