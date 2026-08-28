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48 કલાકમાં બધું જ છીનવાઈ ગયું: 475ના મોત, 540થી વધુ લાપતા અને હવે નેપાળ પર ચીનથી નવી મુસીબત

નેપાળમાં આવેલા ભયંકર પૂર બાદ સ્થિતિ ખરાબ છે. મૃત્યુઆંકમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. હજુ ઘણા લોકો લાપતા છે. આ વચ્ચે ઝી મીડિયા દ્વારા ગ્રાઉન્ડ પર જઈ પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવવામાં આવ્યો છે. જુઓ અત્યારે નેપાળમાં કેવી સ્થિતિ છે. 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 28, 2026, 07:42 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 07:42 PM IST
48 કલાકમાં બધું જ છીનવાઈ ગયું: 475ના મોત, 540થી વધુ લાપતા અને હવે નેપાળ પર ચીનથી નવી મુસીબત

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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