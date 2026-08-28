/48 કલાકમાં બધું જ છીનવાઈ ગયું: 475ના મોત, 540થી વધુ લાપતા અને હવે નેપાળ પર ચીનથી નવી મુસીબત

નેપાળ એક નાનો દેશ, જે આ સમયે જળપ્રલયથી બરબાદ થઈ ચુક્યો છે...બુધવારે આવેલી તબાહીમાં નેપાળને બહાર આવવવામાં કદાચ વર્ષો લાગી શકે છે....પરંતુ ખતરો હજુ ટળ્યો નથી....નેપાળ માટે આગામી 72 કલાક ભારે છે....નેપાળ પર વધુ એક તબાહી આવી શકે છે...ચીન તરફથી આવનારી આ મુસીબત અગાઉની તબાહી કરતા પણ મોટી છે..ત્યારે ઝી મીડિયા ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર પહોંચ્યું છે...અને નેપાળમાં આવેલી તબાહીની તમામ સ્થિતિની જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો છે....
જળપ્રલયથી બેહાલ નેપાળમાં હજુ ખતરો ટળ્યો નથી..જો કે એમ સમજો કે આગામી 72 કલાકમાં નેપાળ પર બુધવારે આવેલી તબાહીથી પણ મોટી મુસીબત આવવાની છે...કારણ કે ચીનથી જે સમાચાર આવ્યા છે તે અત્યંત ડરામણા છે...
નેપાળમાં નવી તબાહીનું એલાર્મ વાગી ગયું છે...48 કલાક પહેલા જ નેપાળે એ તબાહી જોઈ છે... જેની એક-એક તસવીર રૂંવાડાં ઊભાં કરી દે તેવી છે. પરંતુ હવે ફરી એકવાર લોકો આમતેમ ભાગતા જોવા મળી રહ્યા છે..
નેપાળ માટે ખરાબ સમાચાર એ છે કે ચીનના એક તળાવમાં તિરાડ પડી છે....ચીનની ચોચેન નદી અને પુરેપુ ત્સાંગપો નદીના સંગમ પાસે બનેલુ એક વિશાળ તળાવ ફાટી ગયુ છે..
સેન્ડ આર્ટ મારફતે નેપાળના પૂર પીડિતોને ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ, ઓડિશાના રેત કલાકાર માનસ કુમાર સાહૂનું એનિમેશન#NepalFloods #NepalTragedy #SandArt #Gujarat #viralvideo #viral #viralshort #trending #trendingshorts #trendingvideo #SHORT pic.twitter.com/3giWRT4IcI
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) August 28, 2026
હકીકતમાં ચીનની જે બે નદીઓ ચોચેન અને પુરેપુમાં તિરાડના સમાચાર છે, તે બંને નદીઓ નેપાળની ત્રિશૂલી નદીની ઉપરવાસની સહાયક નદીઓ છે....જેના કારણે નેપાળ પર ફરી એકવાર જળપ્રલયનું સંકટ ઝડપથી વધી રહ્યું છે...નેપાળમાં હવે લોકોને ઉપરવાસના વિસ્તારોમાં ખસેડવામાં આવી રહ્યા છે...
હિમાલય વિસ્તારમાં ભારે ભૂસ્ખલનના કારણે જે તળાવો બન્યા છે, તેમના ફાટવાનું જોખમ વધી ગયું છે....ત્યાર બાદ ચીને તિબેટમાં ચાલી રહેલા પોતાના બચાવ અભિયાનને અધવચ્ચે જ અટકાવી દીધું છે.. ઝી ન્યૂઝ નેપાળના ત્રિશૂલી બજાર પહોંચ્યું છે, જ્યાં નુવાકોટમાં સૌથી વધુ તબાહી થઈ છે... જ્યાં પુલ તૂટી ગયો હતો, ત્યાં હવે શું સ્થિતિ છે?
નેપાળનો આ એ વિસ્તાર છે, જ્યાં બુધવારે સૌથી વધુ તબાહી થઈ હતી...ચારે તરફ માત્ર કાટમાળ જ કાટમાળ નજરે પડી રહ્યો છે...નેપાળમાં ઝી ન્યૂઝ એવા સ્થળે પહોંચ્યું છે, જ્યાં અત્યાર સુધી કોઈ પહોંચ્યું નહોતું...ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર નુવાકોટનું એ ત્રિશૂલી બજાર, જ્યાં ભોટેકોશી નદીએ ભારે તબાહી મચાવી છે...
નેપાળમાં જ્યાં બજારો ધમધમતા હતા, ત્યાં આજે કાટમાળ છે....જ્યાં મકાનો હતા, ત્યાં આજે જિંદગીઓની શોધખોળ ચાલી રહી છે. નેપાળની ધરતી પર કુદરતના આ મહાપ્રલયે બધું જ છીનવી લીધું છે...છેલ્લા 48 કલાક નેપાળ માટે કોઈ ભયાનક દુઃસ્વપ્ન જેવા રહ્યા છે...ચારે તરફ માત્ર અને માત્ર તબાહીના દ્રશ્યો છે..
નેપાળમાં મૃત્યુઆંક પળે-પળે બદલાઈ રહ્યો છે...કોઈ કાટમાળ નીચે પોતાના સ્વજનોને શોધી રહ્યું છે, તો કોઈ ધોવાઈ ગયેલા રસ્તાઓના કિનારે બેસીને પોતાની કિસ્મતને કોસી રહ્યું છે... શ્વાસો થંભી રહ્યા છે, પરંતુ જિંદગીની જંગ હજુ પણ ચાલુ છે. આંકડાઓનું આ ડરામણું દૃશ્ય માત્ર નંબરો નથી... આ તો વિખેરાઈ ગયેલા પરિવારો અને તૂટતી આશાની કહાની છે...
નેપાળમાં આવેલી આ ત્રાસદીમાં અત્યાર સુધી 475 નિર્દોષ લોકોનાં મોત થઈ ચૂક્યાં છે.... 540થી વધુ વિદેશી નાગરિકો હજુ પણ લાપતા છે...કૈલાશ માનસરોવરની યાત્રા પર ગયેલા શ્રદ્ધાળુઓનો હજુ સુધી કોઈ અતોપતો નથી...
રાહત અને બચાવ દળો દિવસ-રાત એક કરી રહ્યા છે... નેપાળના અનેક વિસ્તારોનો સંપર્ક તૂટી ગયો છે...જ્યાં ક્યારેક વસાહતો હતી, ત્યાં આજે માત્ર કાદવ, કાટમાળ અને ચીસો જ બચ્યાં છે. પૂર બાદ રસુવા હાઇડ્રોપાવર પ્રોજેક્ટની સુરંગમાં ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢવા માટે નેપાળી સેનાએ સર્ચ અને રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન તેજ કરી દીધું છે.
મુશ્કેલ પહાડી વિસ્તાર અને ખતરનાક પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે પણ સેનાના જવાનોએ અત્યાર સુધી સુરંગમાંથી બે લોકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢ્યા છે...જો કે સુરંગમાં હજુ કેટલા લોકો ફસાયેલા છે, તેની પુષ્ટિ થઈ નથી...નેપાળમાં સેનાના 15થી વધુ હેલિકોપ્ટર તૈનાત છે...પરંતુ નેપાળ માટે હજુ પણ આગામી ત્રણ દિવસ ભારે છે...