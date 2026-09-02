નેપાળના મહાવિનાશ વચ્ચે ભારતીય સેનાનું 'ઓપરેશન જિંદગી': મોતની ટનલોમાં આશાનું કિરણ

નેપાળમાં આવેલા વિનાશક પૂરની હોનારતના એક અઠવાડિયા બાદ પણ કાટમાળ વચ્ચે જિંદગીની શોધખોળ ચાલુ છે. અત્યાર સુધીમાં એક હજારથી વધુ મૃતદેહો મળ્યાં છે, 4 હજારથી વધુ લોકો ગુમ છે અને 16 લાખથી વધુની વસ્તી પ્રભાવિત થઈ છે... પરંતુ આ મહાવિનાશ વચ્ચે, લોકો માટે આશાનું કિરણ બનીને આવી છે આપણી ભારતીય સેના! પોતાના જીવ હથેળી પર મૂકીને નેપાળની એ ડરામણી, અંધારી અને મોતની ટનલોની અંદર કેવી રીતે ભારતીય જવાનો ચલાવી રહ્યા છે 'ઓપરેશન જિંદગી'... જોઈએ પ્રાઈમ ટાઈમ રિપોર્ટમાં...
ભારે તબાહી અને વિનાશના આ સમયમાં ભારતે ફરી એકવાર સાબિત કરી દીધું છે કે તે સંકટનો સૌથી મોટો સાથીદાર છે. નેપાળમાં અત્યારે દુનિયાનું સૌથી ખતરનાક રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે. ભારતીય સેનાના જાંબાજ જવાનો નેપાળની સ્પેશિયલ ફોર્સ સાથે ખભેથી ખભો મિલાવીને મોતની ટનલોમાં જિંદગીની શોધખોળ કરી રહ્યા છે.
આ દ્રશ્યો જુઓ... રૂંવાડા ઊભા કરી દેતા આ દ્રશ્યો એ ટનલના છે જ્યાં કામ કરી રહેલા મજૂરોની શોધખોળ કરવામાં આવી રહી છે. અહીં ઝીરો વિઝિબિલિટી છે, ગુંગળાવી નાખે તેવા ઝેરી ગેસ છે, પરંતુ ભારતીય સેનાના જવાનો માત્ર દોરડાની મદદથી મહારેસ્ક્યૂ ઓપરેશન ચલાવી રહ્યા છે...
ભારતીય સેનાના કર્નલ વરુણ સૂદના નેતૃત્વમાં ટનલ રેસ્ક્યૂ ટીમ નેપાળની સ્પેશિયલ ફોર્સ સાથે મળીને સૌથી ખતરનાક ભૂગર્ભ ટનલોમાં સર્ચ ઓપરેશન ચલાવી રહી છે... જેમાં લાંગટાંગ ટનલ અને ચિલીમે હાઇડ્રોપાવર સાઇટ પર રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે.
છાતી સુધી ભરાયેલા કાદવ અને કોંક્રીટના કાટમાળને હાથથી હટાવીને આ જાંબાજ જવાનો અંદર ફસાયેલા માણસો સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. જે ટનલની અંદર આવી સ્થિતિમાં પહોંચવું અશક્ય માનવામાં આવતું હતું, ત્યાં ભારતીય સેનાની ટેકનિકલ ટીમે પોતાની સૂઝબૂઝથી ટનલના પ્રવેશદ્વાર પર પોતાની પકડ બનાવી લીધી અને કાટમાળ વચ્ચેથી અંદર જવા માટે સુરક્ષા દોરડાં બાંધી દીધા છે.
એટલું જ નહીં તેની સાથે રેસ્ક્યૂ ઓપરેશનને ઝડપી બનાવવા માટે ભારત તરફથી 11 સભ્યોની એક અત્યંત ખાસ અને નિષ્ણાત ટીમ અત્યાધુનિક સાધન-સામગ્રી સાથે નેપાળ મોકલી દેવાઈ છે... આ 5મી સૈન્ય ટીમમાં ભારતના સૌથી જાણીતા મિલિટ્રી ડૉક્ટર્સ, પેરામેડિક્સ અને એડવાન્સ ટનલ રેસ્ક્યૂના 'ટેકનિકલ રિકોનિસન્સ એક્સપર્ટ્સ' સામેલ છે. એમની સાથે 5.5 ટનથી વધુ જીવનરક્ષક દવાઓનો જથ્થો અને એ હાઈ-ટેક મશીનો મોકલવામાં આવી છે, જે પથ્થરોની છાતી ચીરીને જીવતા શ્વાસ શોધી કાઢે છે.
બીજી તરફ રસુવામાં બચાવ અને રાહતનું કામ ઝડપી કરી દેવાયું છે. સેના હવાઈ માર્ગે બચેલા લોકોને અને જરૂરી સામાનને સુરક્ષિત જગ્યાઓએ પહોંચાડી રહી છે... જ્યારે નેપાળના અલગ-અલગ વિસ્તારોના સમાજસેવકો પણ ત્યાં પહોંચ્યા છે જે લોકોની મદદમાં લાગેલા છે.
ત્યાં નેપાળની પ્રથમ મહિલા હેલિકોપ્ટર કેપ્ટન પ્રિયા અધિકારી પણ રેસ્ક્યૂ મિશનમાં લાગેલાં જોવા મળ્યાં, જેમણે પૂર આવ્યા બાદ 100થી વધુ રેસ્ક્યૂ ઉડાનો ભરી છે.
નેપાળમાં આવેલી આ આપત્તિ એ વાતની સાક્ષી પૂરે છે કે જ્યારે પ્રકૃતિ પોતાનું રૌદ્ર રૂપ બતાવે છે, ત્યારે માનવી લાચાર થઈ જાય છે. પરંતુ માનવતા ક્યારેય હારતી નથી. ડરામણી આ ટનલોમાં જ્યાં માત્ર સન્નાટો છે, ત્યાં આપણા ભારતીય સેનાના જવાનો પોતાના જીવની બાજી લગાવીને જીવતી જિંદગીઓ શોધી રહ્યા છે. 163થી વધુ ભારતીયોને સુરક્ષિત બહાર કાઢી લેવાયા છે, અને આશા છે કે મોતની ટનલોની છાતી ચીરીને બાકીના ફસાયેલા લોકોને પણ સુરક્ષિત બહાર કાઢી લેવામાં આવશે. આખી દુનિયાની પ્રાર્થનાઓ નેપાળ સાથે છે અને સલામ છે ભારતીય સેનાના એ જાંબાજોને જે આ 'મોતની ટનલ સામેની જંગ'માં જિંદગીની શોધખોળ માટે અડીખમ ઊભા છે.