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નેપાળના મહાવિનાશ વચ્ચે ભારતીય સેનાનું 'ઓપરેશન જિંદગી': મોતની ટનલોમાં આશાનું કિરણ

પડોશી દેશ નેપાળ પર કુદરતનો એવો કાળ ત્રાટક્યો છે કે આખી દુનિયા ફફડી ઉઠી છે. લાંગટાંગ લિરુંગ ગ્લેશિયર શું ફાટ્યું... જાણે તબાહીનો જ્વાળામુખી ફાટી નીકળ્યો હોય! ફ્લેશ ફ્લડ અને ભયાનક ભૂસ્ખલને ગણતરીની મિનિટોમાં હસતા-રમતા પહાડોને શ્મશાનમાં ફેરવી નાખ્યા.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 02, 2026, 10:47 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 10:47 PM IST
નેપાળના મહાવિનાશ વચ્ચે ભારતીય સેનાનું 'ઓપરેશન જિંદગી': મોતની ટનલોમાં આશાનું કિરણ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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