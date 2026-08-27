/નેપાળમાં મહાજળપ્રલય: મોતનો આંકડો 162 પર પહોંચ્યો, કોલકાતાના 32 લોકોના ગ્રુપ સહિત 130થી વધુ ભારતીયો ગૂમ

નેપાળમાં ભીષણ પૂરે જે વિનાશ વેર્યો છે ત્યારબાદ નેપાળ સહિત દુનિયા હચમચી ગઈ છે. ઐતિહાસિક નુકસાન ઝેલી રહેલું નેપાળ એ જાણવામાં પણ લાગ્યું છે કે આખરે આ આફત આવી કેવી રીતે. 5 માળથી પણ ઊંચી સુનામી જેવી લહેરો ભોટેકાશી નદીમાં આવી અને તણખલાની જેમ બધુ જ સાથે લેતી ગઈ. પૂર અને ભૂસ્ખલનને કારણે નેપાળમાં અત્યાર સુધીમાં 162 લોકોના મોત નિપજ્યા છે. આ ઉપરાંત 400થી વધુ વિદેશી પ્રવાસીઓ સહિત સેંકડો લોકો ગુમ થયા હોવાના અહેવાલ છે. 1000થી વધુના મોતની આંશકા સેવાઈ રહી છે કારણ કે આટલા લોકો ગૂમ હોવાનું કહેવાય છે.
ભારતીય શ્રદ્ધાળુઓ ગૂમ
કૈલાશ માનસરોવર યાત્રા પર ગયેલા આશરે 130થી વધુ ભારતીય નાગરિકો/શ્રદ્ધાળુઓ પણ ગુમ થયાના અહેવાલ છે. કાઠમંડુ સ્થિત ભારતીય દૂતાવાસે સહાય માટે ઈમરજન્સી હેલ્પલાઈન નંબર જાહેર કર્યા છે.
નેપાળમાં આવેલી આફતમાં પશ્ચિમ બંગાળના અનેક લોકોની સાથે સાથે કોલકાતાના 32 લોકોનું એક ગ્રુપ ગૂમ થયું છે. એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે બુધવારે નેપાળમાં આવેલા અચાનક પૂર બાદથી પશ્ચિમ બંગાળના અનેક લોકોની ભાળ મળી નથી રહી તેમાં કૈલાશ માનસરોવરની યાત્રાએ ગયેલું કોલકાતાનું 32 લોકોનું એક ગ્રુપ પણ સામેલ છે. તેમણે જણાવ્યું કે 30 પર્યટકો અને બે ટુર મેનેજરોવાળું આ ગ્રુપ 21 ઓગસ્ટના રોજ શહેરથી નીકળ્યું હતું અને બીજા દિવસે નેપાળ પહોંચ્યું હતું.
रसुवा जिल्लामा आएको बाढी अपडेट (मितिः २०८३।०५।११ गते ०५:०० बजेसम्म) pic.twitter.com/kGLbhO3unl
— Nepal Police (@NepalPoliceHQ) August 27, 2026
ઘટનાનું મુખ્ય કારણ
ઉપગ્રહ છબીઓ અને નિષ્ણાતો અનુસાર, પર્વત પર બરફ અને ખડકો તૂટી પડવાથી (Ice-Rock Avalanche) નદીનો પ્રવાહ રોકાઈ ગયો હતો. ત્યારબાદ આ કુદરતી બંધ અચાનક તૂટી પડતાં ભયાનક પૂર આવ્યું હતું. (યુએસજીએસએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ આપત્તિ ભૂસ્ખલનને કારણે આવી હતી, કોઈ ટેક્ટોનિક ભુકંપને કારણે નહીં).
મુખ્ય વિસ્તારોમાં નુકસાન
નેપાળના રસુવા, નુવાકોટ અને ધાડિંગ જિલ્લામાં ભારે તારાજી સર્જાઈ છે. ચીન-નેપાળ સરહદે આવેલો 'ફ્રેન્ડશિપ બ્રિજ' તણાઈ ગયો છે, રોડ સંપર્ક તૂટી ગયો છે અને કેરોંગ (Gyirong) પોર્ટ પણ ક્ષતિગ્રસ્ત થયું છે.
વીજ પ્રોજેક્ટ્સને ફટકો
પૂરના કારણે નેપાળના 430 મેગાવોટથી વધુ ક્ષમતા ધરાવતા હાઇડ્રોપાવર પ્રોજેક્ટ્સને નુકસાન પહોંચ્યું છે, જે દેશની કુલ જળવિદ્યુત ક્ષમતાના 12%થી વધુ છે.
રાહત-બચાવ કામગીરી
નેપાળી સેના, હેલિકોપ્ટર અને ડ્રોનની મદદથી રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં નેપાળી સેના અને સ્થાનિક વહીવટતંત્ર 15 હેલિકોપ્ટરો દ્વારા યુદ્ધસ્તરે બચાવ અભિયાન ચલાવી રહ્યા છે અને ફસાયેલા લોકોને એરલિફ્ટ કરાઈ રહ્યા છે. પાડોશી દેશમાં મચેલી ભયંકર તબાહી વચ્ચે ભારતે પણ સંકટમોચકની ભૂમિકા ભજવતા તત્કાળ મદદનો હાથ આગળ વધાર્યો છે. NDRF દ્વારા તૈયાર 10 ટન વિશેષ રાહત સામગ્રી નેપાળ પહોંચી ચૂકી છે. ભારતીય વાયુસેનાના C-130J વિમાને કાઠમંડુ પહોંચીને 10 ટીન જરૂરી રાહત સામગ્રી અને જરૂરી મેડિકલ સપ્લાયની પહેલી ખેપ સોંપી દીધી છે.
Neighbours. Friends. First Responders. 🇮🇳🇳🇵
In response to the devastating flash floods in Nepal, the #IAF has swiftly deployed a C-130J aircraft carrying 10 tonnes of essential relief materials and medical supplies.
Additional air effort by C-17 and C-130 aircraft will… pic.twitter.com/pB8ZcRF1Id
— Indian Air Force (@IAF_MCC) August 26, 2026
ભારતમાં પણ એલર્ટ
સમાચાર એજન્સી એએનઆઈના જણાવ્યાં મુજબ તિબ્બત અને નેપાળમાં અચાનક આવેલા પુરના કારણે ગંડક નદીનું જળસ્તર વધવાની આશંકાને જોતા પ્રશાસન હાઈ એલર્ટ પર છે. પશ્ચિમ ચંપારણના જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ તરનજોત સિંહે કહ્યું કે, તિબ્બત અને નેપાળમાં પૂરના કારણે વાલ્કીમિનગર બૈરાજ અને અન્ય જગ્યાઓ પર પ્રશાસનિક કર્મચારીઓ એલર્ટ પર છે. મે અનેક તટબંધો અને વાલ્મીકિનગર બૈરાજનું નીરિક્ષણ કર્યું છે. પાણી નેપાળમાં દેવઘાટથી આગળ વધી ચૂક્યું છે. એવી આશા છે કે પાણી સવારે 9 વાગ્યા સુધીમાં બૈરાજ પહોંચશે. અનુમાન છે કે જળસતર જોખમના નિશાનથી નીચે રહેશે અને સ્થિતિ સામાન્ય રહેશે. અમે નદીના કિનારાવાળા તમામ વિસ્તારમાં લોકોને સતર્ક કરી દીધા છે.
#WATCH | Valmikinagar, West Champaran (Bihar): The administration is on high alert due to the apprehension of a rise in the Gandak River's water level following flash floods in Tibet and Nepal.
West Champaran District Magistrate (DM) Taranjot Singh said, "Administrative… pic.twitter.com/yDG2oGcxyF
— ANI (@ANI) August 26, 2026
સાવધાનીના કારણે જાનહાનિ ઘટી
નેપાળમાં પૂરના પૂર્વાનુમાન વિભાગે તિબ્બત તરફથી આવનારી ભોટેકાશી, ત્રિશુલી અને નારાયણી નદીઓ પર બંધ બાંધીને બનાવેલી ઝીલોના ફાટવાથી થયેલા વ્યાપક તબાહી પર એક ટેક્નિકલ રિપોર્ટ બહાર પાડ્યો છે. વિભાગે કહ્યું કે તેમના તરફથી રસુવા, નુવાકોટ, ધાડિંગ અને ચિતવનના રહીશોને 679,295 ચેતવણી સંદેશા મોકલવામાં આવેલા છે. સમય પર સતર્કતાના કારણે અનેક લોકોના જીવ બચ્યા છે.
નેપાળમાં કયા દેશના કેટલા લોકો ગૂમ
નેપાળ સરકાર તરફથી જણાવાયું છે કે પૂર પ્રભાવિત રસુવા અને નુવાકોટ જિલ્લામાં હાલાત હજુ પણ ગંભીર છે. વિસ્તારમાં 85 સુરક્ષાકર્મી, 484 વિદેશી પર્યટકો ને હાઈડ્રોપાવર પ્રોજેક્ટના 60 કર્મચારીઓ ગૂમ હોવાનું કહેવાય છે.
અમેરિકાના 47 લોકો ગૂમ
ઓસ્ટ્રેલિયાના 34 લોકો
બ્રિટનના 33 લોકો
કેનેડાના 24 નાગરિકો
દક્ષિણ આફ્રિકાના 8 નાગરિકો
મલેશિયાના 19 લોકો
સિંગાપુરના 6 નાગરિકો
ન્યૂઝીલેન્ડના 5 લોકો
જાપાનના 5 લોકો
જર્મનીના 4 નાગરિકો
ફ્રાન્સના 2 અને સ્પેનના 2 નાગરિકો