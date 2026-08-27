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નેપાળમાં મહાજળપ્રલય: મોતનો આંકડો 162 પર પહોંચ્યો, કોલકાતાના 32 લોકોના ગ્રુપ સહિત 130થી વધુ ભારતીયો ગૂમ

તિબ્બત તરફથી ભોટેકાશી નદીમાં અચાનક આવેલા વિનાશકારી સૈલાબે ઉત્તરી નેપાળના રસુવા જિલ્લામાં ભીષણ તબાહી મચાવી છે. આ આફતમાં મૃત્યુ પામનારાઓની સંખ્યા 162 પર પહોંચી ગઈ છે. જ્યારે 130થી વધુ ભારતીય નાગરિકો સહિત 1000થી વધુ લોકો હજુ પણ ગૂમ છે. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 27, 2026, 09:16 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 09:33 AM IST
નેપાળમાં મહાજળપ્રલય: મોતનો આંકડો 162 પર પહોંચ્યો, કોલકાતાના 32 લોકોના ગ્રુપ સહિત 130થી વધુ ભારતીયો ગૂમ

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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નેપાળમાં મહાજળપ્રલય: મોતનો આંકડો 162 પર પહોંચ્યો, કોલકાતાના 32 લોકોના ગ્રુપ સહિત 100
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