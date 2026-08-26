/ડ્રેગને બગાડી હાલત? અચાનક છોડ્યું પાણી અને નેપાળમાં આવ્યું ભયંકર પુર! મચી ભારે તબાહી, બિહારમાં પણ એલર્ટ

નેપાળના રસુવા જિલ્લામાં અચાનક આવેલા ભીષણ પુરે ભયંકર તબાહી મચાવી દીધી છે. જેના કારણે અત્યાર સુધીમાં 8 લોકોના મોતના સમાચાર છે. જ્યારે 41થી વધુ સુરક્ષાકર્મીઓ ગુમ હોવાનું મીડિયા રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે. મોતનો આંકડો વધી શકે છે. તિબ્બતથી નેપાળમાં પ્રવેશ કરનારી ભોટે કોશી નદીનું જળસ્તર અચાનક વધી જવાથી કાંઠા વિસ્તારોના બજાર અને અનેક જળવિદ્યુત પ્રોજેક્ટ્સ જળમગ્ન થઈ ગયા અને નુકસાન પહોંચ્યું. સ્થિતિની ગંભીરતા જોતા સ્થાનિક પ્રશાસને ત્રિશુલી નદીના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને સતર્ક રહેવાની અને સુરક્ષિત સ્થળો પર જવાની ચેતવણી આપી છે.
સવારે લગભગ 9 વાગે ભોટે કોશી નદીમાં પુરનું પાણી અચાનક વધ્યું. હિમાલયન ટાઈમ્સ મુજબ આ પાણી ચીન તરફથી આવ્યું હતું. નેપાળની સેનાએ એક નિવેદનમાં કહ્યું કે પાણીના અચાનક વધવાથી રસુવા જિલ્લાના તિમુરે અને પાસેના સ્યાફ્રુબેસી વિસ્તારમાં ભારે તબાહી મચી. જેમાં ગાડીઓ, સામાન, અને અન્ય સંપત્તિ વહી ગઈ. રસુવા જિલ્લો કાઠમંડુના ઉત્તર પૂર્વમાં, તિબ્બત સરહદથી લગભગ 125 કિમી દૂર આવેલો છે. ટિમુરે, સ્યાફ્રુબેન્સી, રસુવાગઢી, અને મૈલુંગ સ્થિત પોલીસ કાર્યાલયોને નુકસાન પહોંચ્યું છે. પ્રવાહની દિશામાં આવતા અનેક જિલ્લાઓ હાઈ એલર્ટ પર છે.
નેપાળની નેશનલ ડિઝાસ્ટર રિસ્ક રિડક્શન અને મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટીએ એક નિવેદન બહાર પાડીને રસુવા, નુવાકોટ, ધાડિંગ, ચિતવન અને ગોરખામાં નદી કિનારે રહેતા લોકોને હાઈ એલર્ટ પર અને આગામી સુચના સુધી સુરક્ષા ઉપાયો અપનાવવાનું કહ્યું છે.
ભયંકર તબાહી મચી
રસુવામાં પુરમાં વહી ગયેલા સાત જેટલા લોકોના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે. જ્યારે કુલ 748 MW ક્ષમતાવાળા પ્રોજેક્ટ્સને નુકસાન પહોંચ્યું છે. જેમાં 354 MWની વર્તમાન વીજળી ઉત્પાદન ક્ષમતા અને 394 MW ની નિર્માણધીન ક્ષમતા સામેલ છે. રસુવા કસ્ટમ ઓફિસમાં કામ કરતા 40માંથી 14 કર્મચારીઓ સાથે પણ સંપર્ક થઈ શક્યો નથી.
રસુવા જિલ્લામાં પ્રભાવિત પ્રોજેક્ટ્સમાં અપર ત્રશુલી 1, રસુવાગઢી હાઈડ્રોપાવર પ્રોજેક્ટ, રસુવા ભોટે કોશી, અપર મૈલુંગ એ, સંજેન ખોલા, લાંગટાંગ ખોલા અને ચિલિમે હાઈડ્રોપાવર પ્રોજેક્ટ્સ સામેલ છે. ઈન્ડિપેન્ડેન્ટ પાવર પ્રોડ્યુસર્સ એસોસિએશન, નેપાળ (IPPAN) મુજબ તિબ્બતથી શરૂ થઈને રસુવાથી થઈને વહેતા પુરે સરકાર અને પ્રાઈવેટ સેક્ટર દ્વારા વિક્સિત થઈ રહેલા 14 હાઈડ્રોપાવર અને સોલર પ્રોજેક્ટ્સને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. IPPAN ના પ્રાથમિક અહેવાલથી જાણવા મળે છે કે કુલ 14 પ્રોજેક્ટ્સને નુકસાન પહોંચ્યું છે. જેમાંથી 9 એવા પ્રોજેક્ટ્સ છે જેનાથી પહેલેથી જ વીજળી પેદા થઈ રહી હતી અને પાંચ એવા હતા જેમના કામ હજુ ચાલુ હતું.
ભયાનક હતો પાણીનો પ્રવાહ
રસુવાના સહાયક મુખ્ય જિલ્લા અધિકારી ધ્રુવ પ્રસાદે કહ્યું કે તિબ્બત તરફથી આવેલા પાણીનું સ્તર અસામાન્ય રીતે ખુબ વધુ હતું અને બે વસ્તીઓને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે. રસુવાના મુખ્ય કસ્ટમ ઓફિસર રાજેન્દ્ર ઢુંગાનાએ કહ્યું કે કસ્ટમ પરિસરમાં રખાયેલી અનેક ગાડીઓ અને સામાન વહી ગયા. હાલમાં જ બનેલો એક પુલ નષ્ટ થઈ ગયો. પીએમ કાર્યાલયે કહ્યું કે, આ વિનાશકારી પુરને જોતા બચાવ અને રાહત કાર્યો તેજ કરવા માટે રસુવા અને આસપાસના વિસ્તારોમાં નેપાળ સેના, સશસ્ત્ર દળ અને નેપાળ પોલીસના જવાનોને તૈનાત કરાયા છે. પીએમ કાર્યાલય મુજબ પુર બાદની સ્થિતિની ચર્ચા કરવા અને હાલાતને પહોંચી વળવા માટે જરૂરી પગલાં ભરવા એક ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક બોલાવવામાં આવી.
રાહત અને બચાવ કાર્યમાં લાગ્યા હેલિકોપ્ટર્સ
નેપાળ સેનાએ શોધ અને બચાવ કાર્ય માટે ત્રિશુલી નદી પાસેના વિસ્તારોમાં પહેલેથી બે હેલિકોપ્ટર મોકલ્યા હતા. જે રાહત અને બચાવ કાર્યમાં લાગ્યા છે. સેનાએ એક નિવેદનમાં કહ્યું કે ઈમરજન્સી મેડિકલ ટીમથી લેસ એક સેનાનું હેલિકોપ્ટર ત્રિશુલીના જિલ્લા હોસ્પિટલ તરફ મોકલાયું છે.
❗Major Floods Hit Northern Nepal, Rescue Ops Underway
Flash floods have swept through Timure and Syabrubesi in Rasuwa district, with terrifying visuals emerging from the affected areas.
Nepal PM Balendra Shah said the Army, Armed Police and police have been deployed for rescue… pic.twitter.com/Asd1qmTFKK
— RT_India (@RT_India_news) August 26, 2026
પહેલા પણ આવ્યા હતા બે વિનાશકારી પુર
અત્રે જણાવવાનું કે એક વર્ષ પહેલા ભોટે કોશીમાં બે વિનાશકારી પુર આવ્યા હતા. જેમાં રસુવામાં ભારે તબાહી મચી હતી અને ઓછામાં ઓછા દસ લોકો માર્યા ગયા હતા. આ પુર પહેલેથી ધ્યાનમાં ન આવેલા એક સુપ્રાગ્લેશિયલ (ગ્લેશિયર પર બનેલું) ઝીલના અચાનક ખાલી થવાનું પરિણામ હતું. હાઈડ્રોલોજી અને હવામાન વિજ્ઞાન વિભાગના જણાવ્યાં મુજબ બુધવારે આવેલું પુર રસુવામાં વરસાદના કારણે નહતું આવ્યું.
ક્યાં ફાટી ગ્લેશિયર ઝીલ?
પુર પૂર્વાનુમાન વિભાગે ચિતવનના કેટલાક ભાગોમાં ખાસ કરીને નવલપરાસીમાં દેવઘાટના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પુરની આશંકા વિશે ચેતવણી આપી છે. પાણીના અચાનક વધવાના કારણ અંગે તપાસ ચાલુ છે. અધિકારી એ તપાસ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે કે શું આ ગ્લેશિયર ઝીલ ફાટવાને કારણે આવેલા પુર (GLOF)ના કારણે થયું કે કોઈ જૂના કારણસર. નેશનલ ડિઝાસ્ટર રિસ્ક રિડક્શન એન્ડ મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટીએ રસુવા, નુવાકોટ, ધાડિંગ, ગોરખા, ચિતવનના રહીશોને સતર્ક રહેવાની અને સુરક્ષિત જગ્યાઓ પર જવાની અપીલ કરી છે.
બિહારમાં પણ એલર્ટ
નેપાળમાં ગંડક નદીના ઉપરી જળગ્રહણ વિસ્તારમાં ફ્લેશ ફ્લડની સ્થિતિ પેદા થવા અને ગંડક નદીમાં અચાનક જળપ્રવાહ વધવાની સંભાવના જોતા બિહારમાં ખાસ સાવધાની વર્તવામાં આવી રહી છે. ગંડક નદીમાં લગભગ 3 મીટર ઊંચી ફ્લેશ ફ્લડ વેવ આવવાની શક્યતા છે. તેનાથી ગંડક નદી સાથે જોડાયેલા જિલ્લાઓમાં પુરની સ્થિતિની સંભાવના જોતા તમામ જરૂરી તૈયારીઓ સુનિશ્ચિત કરાઈ રહી છે.