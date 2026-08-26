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ડ્રેગને બગાડી હાલત? અચાનક છોડ્યું પાણી અને નેપાળમાં આવ્યું ભયંકર પુર! મચી ભારે તબાહી, બિહારમાં પણ એલર્ટ

Nepal Flood News: ઉત્તરી નેપાળમાં ભારે તબાહીનો મંજર જોવા મળી રહ્યો છે. અચાનક આવેલા ફ્લેશ ફ્લડના કારણે કોશી નદીમાં પાણીનું જળસ્તર વધી ગયું અને રસ્તામાં જે પણ આવ્યું તે વહી ગયું. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 26, 2026, 02:58 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 03:25 PM IST
ડ્રેગને બગાડી હાલત? અચાનક છોડ્યું પાણી અને નેપાળમાં આવ્યું ભયંકર પુર! મચી ભારે તબાહી, બિહારમાં પણ એલર્ટ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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