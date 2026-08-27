/30 મિનિટ અને 9 મીટર વોટર લેવલ... સેટેલાઇટ ઇમેજથી થયો ખુલાસો, નેપાળમાં કેવી રીતે મચી તબાહી?

Nepal Flash Flood Satellite Image: શરૂઆતી સેલેટાઇટ તસવીરોમાં નેપાળમાં ચીન સરહદની પાસે આવેલા જીવલેણ ફ્લેશ ફ્લડના સંભવિત કારણ વિશે નવા પુરાવા મળ્યા છે. નેપાળના નેશનલ ડિઝાસ્ટર રિસ્ક રિડક્શન એન્ડ મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી (NDRRMA) તરફથી શેર કરવામાં આવેલા પ્લેનેટ લેબ્સના એનાલિસિસથી જાણવા મળે છે કે બરફ અને ખડકો ભૂસ્ખલનને કારણે કાટમાળનું મોટું પૂર આવ્યું હોઈ શકે છે.
નેપાળ-ચીન સરહદ પર આવ્યું પૂર
આ ઘટના રસુવાગઢી નેપાળ-ચીન બોર્ડર ક્રોસિંગથી લગભગ 20 કિલોમીટર ઉત્તર-પૂર્વમાં બની. શરૂઆતી અંદાજ પ્રમાણે ગ્લેશિયર ઝોનની પાસે બરફ અને ખડકનો એક હિસ્સો તૂટી અલગ થઈ ગયો અથવા તો કોઈ ગ્લેશિયર તળાવમાં પડ્યું કે નદીના માર્ગમાં અવરોધ ઉભો કર્યો. ત્યારબાદ પીગળેલા બરફનું પાણી, બરફ અને કાટમાળ લ્હેન્ડે ખોલાથી થતાં ભોટે કોશી નદીમાં પડ્યો, જેના કારણે મોટી તબાહી મચી.
Planet Labs को स्याटेलाइट तस्बिरको विश्लेषणका आधारमा गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट नेपाल-चीन रसुवागढी नाकाबाट करिब २० किलोमिटर उत्तरपूर्व नेपाल-चीन सिमानामा गएको हिम-चट्टान पहिरोका कारण ल्हेन्दे खोलामा गेग्य्रानसहितको बाढी आएको देखिएको छ। pic.twitter.com/kCAo9O1Zb0
— NDRRMA (@NDRRMA_Nepal) August 26, 2026
સેટેલાઇટ ઇમેજથી તબાહીનો અંદાજ
પ્લેનેટ લેબ્સે 25 અને 26 ઓગસ્ટની સેટેલાઇટ તસવીરોની તુલના કરી, જેમાં પૂર બાદ પ્રભાવિત વિસ્તારમાં મોટા ફેરફાર જોવા મળ્યા. આ આપદાએ વસ્તીઓ, રસ્તા અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટને પોતાની ઝપેટમાં લીધા, જેમાં 160થી વધુ લોકોના મોત થયા છે. જાણકારી પ્રમાણે 30 મિનિટમાં 9 મીટર પાણીનું સ્તર વધી ગયું, જેનાથી તબાહી આવી હતી.
અનેક લોકો લાપતા
અનેક લોકો લાપતા હોવાના સમાચાર છે. નેપાળી અધિકારીઓ જણાવ્યું કે 500થી વધુ પર્યટકો લાપતા છે, જેમાં ભારત, અમેરિકા, બ્રિટન અને મલેશિયા જેવા દેશોના ઘણા વિદેશી નાગરિકો સામેલ છે. લાપતા લોકોમાં ભારતીયો પણ સામેલ હોવાનું સામે આવ્યું છે. તિબેટથી કૈલાશ માનસરોવર યાત્રા પર જઈ રહેલા તીર્થયાત્રી સામેલ હોવાની આશંકા છે. બુધવાર 26 ઓગસ્ટની સવારે 9 કલાક આસપાસ ભોટે કોશી નદીનું જળસ્તર વધી ગયું હતું, જેણે રસ્તાઓ, ગામડાઓ અને હાઇડ્રોપાવર સુવિધાને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે.
ભારતે મોકલી મદદ
ભારતના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ નેપાળના પીએમ બાલેન શાહ સાથે વાત કરી અને મદદનો ભરોસો અપાવ્યો છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું- ભારત નેપાળને દરેક પ્રકારની માનવીય મદદ આપવા માટે તૈયાર છે. આ સાથે ભારતે દવાથી લઈને અન્ય જીવન જરૂરી વસ્તુઓ નેપાળ મોકલી છે.