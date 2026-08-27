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નેપાળમાં જળપ્રલય: ભારે તબાહીથી મૃત્યુઆંક 270 થયો, 288 ભારતીયો ગૂમ, નેપાળી વિદેશમંત્રીએ ભારતને પણ ચેતવ્યું

Nepal Flash Floods Update: નેપાળમાં પૂર બાદ હાલાત ખુબ જ ગંભીર બનેલા છે. મૃત્યુઆંક 270 પર પહોંચ્યો છે. 288 જેટલા ભારતીયો પણ ગૂમ છે. વિદેશ મંત્રાલયના જણાવ્યાં મુજબ 21 ભારતીયોને રેસ્ક્યૂ કરાયા છે. તિબ્બેટમાં પહોંચેલા 200 જેટલા ભારતીયોએ મદદ માંગી છે. બીજી બાજુ નેપાળના વિદેશમંત્રી શિશિર ખનાલે હિમાલયમાં આવેલા આ ભીષણ પૂર બાદ ભારત માટેના સંભવિત જોખમો ઉપર પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 27, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 03:49 PM IST
નેપાળમાં જળપ્રલય: ભારે તબાહીથી મૃત્યુઆંક 270 થયો, 288 ભારતીયો ગૂમ, નેપાળી વિદેશમંત્રીએ ભારતને પણ ચેતવ્યું
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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