/નેપાળમાં જળપ્રલય: ભારે તબાહીથી મૃત્યુઆંક 270 થયો, 288 ભારતીયો ગૂમ, નેપાળી વિદેશમંત્રીએ ભારતને પણ ચેતવ્યું

નેપાળમાં હાલ ભારે તબાહીનો દર્દનાક મંજર જોવા મળી રહ્યો છે. ભારત પણ પાડોશી દેશ પર સતત નજર રાખી રહ્યું છે. દિલ્હીમાં વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જાયસ્વાલે આ મામલે લેટેસ્ટ માહિતી આપી છે. તેમણે જણાવ્યું કે ભારતના પ્રધાનમંત્રીએ કાલે નેપાળના પ્રધાનમંત્રી સાથે વાત કરી અને ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરી. પીએમએ કહ્યું કે ભારત નેપાળના લોકો સાથે એકજૂથતાથી છે અને દરેક શક્ય મદદનો પ્રસ્તાવ પણ રજૂ કર્યો. તેમણે કહ્યું કે નેપાળમાં પૂર બાદ રાહત અને બચાવ કાર્ય ચાલુ છે. કેટલાક લોકોને રેસ્ક્યૂ કરાય છે પરંતુ હજુ પણ 288 ભારતીય નાગરિકોનો સંપર્ક થઈ શકતો નથી.
रसुवा जिल्लामा आएको बाढी अपडेट: मितिः २०८३/०५/११ गते १३:३० बजेसम्म pic.twitter.com/fXwvpJPsuN
— Nepal Police (@NepalPoliceHQ) August 27, 2026
ત્રિશુલી વન પાવર પ્રોજેક્ટના 73 લોકો ગૂમ
વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તાએ કહ્યું કે ગૂમ થયેલા લોકોમાં 73 ભારતીય નાગરિકો છે. જે ત્રિશુલી વન પાવર પ્રોજેક્ટમાં કામ કરતા હતા. કાઠમંડુમાં આપણું દૂતાવાસ આ લોકો વિશે વધુ માહિતી મેળવવા માટે પ્રોજેક્ટ હેડના સંપર્કમાં છે. નેપાળમાં પૂરની સ્થિતિ માટે વિદેશ મંત્રાલયમાં એક વિશેષ કંટ્રોલ રૂમ બનાવવામાં આવ્યો છે.
કૈલાશ માનસરોવર યાત્રામાં સામેલ લોકો પર અપડેટ
#WATCH | Delhi: On several people being stranded in flood-ravaged Nepal, MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, "The first group of 73 people who are working on the Trishuli-1 power project. Then, two separate groups of 37 and 49 nationals from Tamil Nadu, who traveled for… pic.twitter.com/tg9tYNCJ7I
— ANI (@ANI) August 27, 2026
નેપાળના વિદેશમંત્રીએ વ્યક્ત કરી ભારત માટે ચિંતા
નેપાળમાં આવેલા ભીષણ પૂર બાદ ચર્ચા છે કે તેના પાડોશી દેશો માટે કેટલું જોખમ છે? આ મામલે નેપાળના વિદેશ મંત્રી શિશિર ખનાલે હિમાલયની નાજુક સ્થિતિથી ભારત માટે ઊભા થનારા જોખમ વિશે કહ્યું કે હિમાલયમાં જે પણ પીઘળે છે તે સમુદ્રમાં ભળે છે. તેમણે કહ્યું કે, નેપાળ અને ભારતે હંમેશા પોતાના સંબંધોને રોટી બેટી અને સીતા રામની રીતે જોયા છે. અમારા સંબંધોમાં ધર્મ અને સાંસ્કૃતિક જોડાણની હંમેશા મોટી ભૂમિકા રહી છે પરંતુ હવે આપણે આપણા સંબંધોને પર્યાવરણના દ્રષ્ટિકોણથી નવેસરથી પરિભાષિત કરવા પડશે.
હિમાલયમાં જે પીઘળે તે સમુદ્રમાં જાય છે
તેમણે નેપાળમાં આવેલા વિનાશકારી પૂર વિશે વાત કરતા કહ્યું કે, હિમાલયમાં જે પણ પીઘળે છે તે સમુદ્રમાં ભળે છે. બુધવારે અમે અમારી આંખો સામે આ જોયું. હિમાલયમાં નેપાળ-ચીન સરહદ પાસે અચાનક પાણીનો પ્રવાહ વધવાથી પાણી ઝડપથી નીચેની તરફ વહેવા લાગ્યું જેનાથી નેપાળના અનેક વિસ્તારો તબાહ થયા.
ભારત પર જોખમ વિશે શું બોલ્યા?
ખનાલે કહ્યું કે, ચીન, નેપાળ, ભારત અને ભૂટાન પર્યાવરણીય રીતે એક બીજા સાથે જોડાયેલા છે અને આપણું સહિયારું અસ્તિત્વ અને ભવિષ્ય હિમાલયની ઈકોસિસ્ટમની સુરક્ષા પર નિર્ભર કરે છે. પર્યાવરણના ક્ષેત્રમાં તથા વધુ સહયોગની અપીલ કરતા તેમણે કહ્યું કે, ભલે આ વખતે પૂરના પાણી આગળ વધી શક્યા નહીં અને ભારત પર તેની અસર ન પડી, પરંતુ આવી ઘટનાઓ પહેલા પણ ઘટી ચૂકી છે અને ભવિષ્યમાં પણ થઈ શકે છે.
ખનાલે કહ્યું કે, ચીન, નેપાળ, ભારત અને ભૂટાન પર્યાવરણીય રીતે જોડાયેલા છે અને આપણું અસ્તિત્વ તથા ભવિષ્ય હિમાલયની ઈકોસિસ્ટમની સુરક્ષા પર નિર્ભર છે. રાજનીતિક હરીફાઈ હોઈ શકે છે પરંતુ આપણે એકજૂથ રહેવું પડશે. કારણ કે હિમાલય ક્ષેત્ર જળવાયુ પરિવર્તન પ્રત્યે સૌથી વધુ સંવેદનશીલ છે.
સાથે મળીને કરવું પડશે કામ
સહયોગની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકતા ખનલે ચેતવણી ઉચ્ચારી કે હિમાલયી વિસ્તારમાં પર્યાવરણીય સંવેદનશીલતાને કારણે પાણીનું સંકટ પેદા થઈ શકે છે. તેમણે કહ્યું કે, જેમ જેમ હાલાત બદલાશે, જોખમ વધશે અને આ ઘટનાઓની અસર આ વિસ્તારમાં બે અબજ લોકો માટે પીવાના પાણીની ઉપલબ્ધતા પર પડી શકે છે. બધા સાથે મળીને પગલાં ભરે એ જરૂરી છે.