/Nepal Flash Flood: નેપાળ પુરમાં મોતનો આંકડો વધ્યો, 290 ભારતીયો સહિત 1500 થી વધુ લોકો લાપતા

Nepal Flash Flood Update: નેપાળમાં આવેલા વિનાશક પુરે તબાહી મચાવી છે. નેપાળની દુર્ઘટનામાં અત્યાર સુધીમાં 392 લોકોના મોતની ખબર સામે આવી છે. જો કે પુરના જે દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે તેને જોતાં લાગે છે કે આ આંકડો હજુ પણ વધી શકે છે. નેપાળના પુરમાં 290 ભારતીયો સહિત 1500 થી વધુ લોકો તો લાપતા છે. જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર 290 ભારતીય નાગરિકોનો બુધવારથી કોઈ સંપર્ક થઈ શક્યો નથી.
ભોટેકોશી નદીમાં ફરીથી પુરનું એલર્ટ
નેપાળમાં ભોટોકોશી નદીમાં ફરી એકવાર પુરનું એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ અંગે ચેતવણી પણ જાહેર કરવામાં આવી છે. જે જગ્યાએ પુર આવ્યું હતું ત્યાં એર તળાવ બની ગયું છે જેની નજીકના વિસ્તારોમાંથી લોકોને સલામત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા છે. કાઠમાંડૂ પોસ્ટ અનુસાર નેપાળમાં પુરની જગ્યાએ બેરિયર લેક બની ગયું છે. તેવામાં ચીન તરફથી ચેતવણી આપવામાં આવી છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર બેરિયર લેકમાં આગામી દિવસોમાં વધારે પાણી આવી શકે છે. અત્યારે બેરિયર લેકની આગળ કુદરતી અવરોધ બની ગયા છે જો આ અવરોધ તુટી જશે તો ફરીથી ધસમસતો જળ પ્રવાહ આવી શકે છે જેને લઈને પુરની ચેતવણી આપવામાં આવી છે.
નેપાળમાં કયા દેશના કેટલા નાગરિકો લાપતા ?
નેપાળ જળ પ્રલયમાં મોતનો આંકડો અને લાપતા લોકોના આંકડા સતત વધી રહ્યા છે. નેપાલ પોલીસ અનુસાર અત્યારે જે આંકડા સામે આવ્યા છે તે અનુસાર સૌથી વધુ ભારતીયો લાપતા છે. આ સિવાય 65 અમેરિકી નાગરિક, 51 મવેશિયા, 53 યૂક્રેન, 33 બ્રિટિશ, 35 ઓસ્ટ્રેલિયા, 25 કેનેડાના અને 36 થી વધુ અન્ય દેશોના નાગરિક લાપતા છે. આ સિવાય નેપાળના અનેક લોકો લાપતા છે. આ આંકડામાં વધારો થઈ શકે છે.
નેપાળમાં આવેલા પુરમાં અત્યાર સુધીમાં 392 લોકોના મોતની પુષ્ટિ થઈ છે. જે લોકો લાપતા છે તેમાં વિદેશી પર્યટક, ટ્રેકર્સ અને કૈલાશ માનસરોવરની યાત્રાએ ગયેલા યાત્રીઓ છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)