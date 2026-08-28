Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /World
  • /Nepal Flash Flood: નેપાળ પુરમાં મોતનો આંકડો વધ્યો, 290 ભારતીયો સહિત 1500 થી વધુ લોકો લાપતા

Nepal Flash Flood: નેપાળ પુરમાં મોતનો આંકડો વધ્યો, 290 ભારતીયો સહિત 1500 થી વધુ લોકો લાપતા

Nepal Flash Flood Update: નેપાળમાં આવેલા જળપ્રલયમાં મૃત્યુનો આંકડો 390 થી વધી ચુક્યો છે. જ્યારે 290 ભારતીયો સહિત 1500 થી વધુ લોકો લાપતા છે. ચિંતાની વાત એ પણ છે કે નેપાલની ભોટેકોશી નદીમાં ફરીથી પુર આવી શકે છે જેને લઈને એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 28, 2026, 07:50 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 07:50 AM IST
Nepal Flash Flood: નેપાળ પુરમાં મોતનો આંકડો વધ્યો, 290 ભારતીયો સહિત 1500 થી વધુ લોકો લાપતા

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
રક્ષાબંધન પર ભદ્રા કે ચંદ્રગ્રહણનો કોઈ અવરોધ નહીં! જાણો રાખડી બાંધવાનો શુભ સમય
2
3
4
5