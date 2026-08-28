/નેપાળમાં ફરી તબાહીના એંધાણ? આગામી 90 મિનિટ ખુબ મહત્વની, જેનો ડર હતો એ ઘડી આવી પહોંચી!

નેપાળમાં બુધવારે જે ભયાનક અને વિનાશકારી પૂર આવ્યું અને તબાહી જોવા મળી ત્યારબા હવે વળી પાછી એક આફત આવી છે. નેપાળ-ચીન સરહદ પાસે ગ્યિરોંગ બોર્ડર પોર્ટ ઉપર ગ્લેશિયર તૂટવાથી બનેલી એક ઝીલ હવે ઓવરફ્લો થવા લાગી છે. ચીનના સરકારી મીડિયા સીસીટીવીએ શુક્રવારે જણાવ્યું કે ઝીલનું પાણી તેના કિનારાથી બહાર નીકળવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. ત્યારબાદ નદીનું જળસ્તર પણ વધતું જોવા મળી રહ્યું છે.
અત્રે જણાવવાનું કે આ એ જ ઝીલ છે જેને લઈને છેલ્લા 24 કલાકથી ચીન અને નેપાળમાં એલર્ટ અપાયેલું હતું. એવી આશંકા હતી કે જો કુદરતી કાટમાળમાંથી બનેલી આ ઝીલ અચાનક તૂટે તો મોટા પાયે પાણી અને કાટમાળ નીચે આવી શકે છે અને પહેલા કરતા વધુ તબાહ વિસ્તારોમાં ફરીથી ભયાનક પૂર લાવી શકે છે.
Nepal Police have issued an alert; tweets, "Information has been received that the water dam on the Tibetan side has burst again. Therefore, all security personnel, rescue workers involved in rescue and relief operations, and the general public are requested to remain immediately… pic.twitter.com/zLqKIim91D
— ANI (@ANI) August 28, 2026
નેપાળમાં આગામી દોઢ કલાક મહત્વના
ઝીલમાંથી પાણી બહાર નીકળવાના સમાચાર બાદ જોખમને જોતા નેપાળી સેનાએ રાહત અને બચાવ કાર્ય અભિયાન હંગામી રીતે રોક્યું છે. નેપાળી સેનાના એક ઉચ્ચ અધિકારીના જણાવ્યાં મુજબ રેસ્ક્યૂ અભિયાન આગામી દોઢ કલાક માટે રોકવામાં આવ્યું છે. આ દરમિયાન પ્રભાવિત વિસ્તાર પર નજર રખાઈ રહી છે.
#WATCH | Nepal: Drone visuals from the flash flood-affected Trishuli area. The area is being evacuated again amid the threat of another flood. Road construction work from Trishuli to Rasuka has been temporarily halted, with all JCB machines recalled and moved to safe locations. pic.twitter.com/TgM3Ha8qMD
— ANI (@ANI) August 28, 2026
સ્થાનિક જિલ્લા અધિકારીએ જણાવ્યું કે તેમને ઝીલના કિનારેથી પાણી નીકળવાની સૂચના મળી છે. અધિકારીના જણાવ્યાં મુજબ નદીનું જળસ્તર વધતું જોવા મળી રહ્યું છે. આવામાં નદીની આસપાસ હાજર રેસ્ક્યૂ ટીમો અને લોકોની સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા અપાઈ રહી છે.
ઝીલમાં 25 લાખ ક્યૂબિક મીટરથી વધુ પાણી
ચીન તરફથી કરાયેલા સર્વેમાં જાણવા મળ્યું છે કે ઝીલમાં હજુ પણ 25 લાખ ક્યૂબેક મીટરથી વધુ પાણી ભેગુ થયું છે. એક દિવસ પહેલા ચીની એન્જિનિયર ટીમે તેમાં લગભગ 15થી 20 લાખ ક્યૂબિક મીટર પાણી હોવાનું અનુમાન લગાવ્યું હતું. એટલે કે થોડા જ સમયમાં જળસ્તર અને પાણીનું પ્રમાણ ઘણું વધ્યું છે. ચીને પહેલા જ અનુમાન લગાવ્યું તું કે આગામી ત્રણ દિવસમાં લગભગ 30 લાખ ક્યૂબિક મીટર વધારાનું પાણી આ ઝીલમાં પહોંચી શકે છે. જે લગભગ 1200 ઓલિમ્પિક આકારના સ્વિમિંગ પુલ બરાબર છે. અધિકારીઓએ આ કારણે ઝીલના તૂટવા કે તેના કિનારેથી મોટા પાયે પાણી નીકળવા અંગે ગંભીર ચેતવણી ઉચ્ચારી હતી.
ચીને પણ રેસ્ક્યૂ ટીમો હટાવી
જોખમ વધ્યા બાદ ચીને પોતાના બચાવકર્મીઓ અને વાહનોને પ્રભાવિત વિસ્તારમાંથી હટાવીને સુરક્ષિત જગ્યાએ મોકલ્યાના રિપોર્ટ્સ છે. ચીનના સરકારી મીડિયા મુજબ સંભવિત ઝીલ તૂટવાની સાથે પહાડો ધસવાના અને હિમસ્ખલન જેવી અન્ય આફતોનું પણ જોખમ છે. ચીની એન્જિનિયરોએ ઝીલનો હવાઈ સર્વે અને 3ડી મોડલિંગ કર્યું છે. જે મુજબ ઝીલ લગભગ 150 મીટર લાંબી અને 40થી 50 મીટર ઊંડી છે. જોખમ ઘટાડવા માટે ઝીલના કુદરતી બંધમાં નીચેની તરફ એક પાણી જવાની ચેનલ બનાવવાનો વિકલ્પ પણ જોવા મળ્યો છે. જેથી કરીને પાણીને કાબૂમાં કરી શકાય.
હાલ સૌથી મોટી ચિંતાનો વિષય એ છે કે ઝીલમાંથી નીકળતું પાણી કેટલી ઝડપથી નીચે આવશે. નેપાળમાં પહેલેથી જ સેંકડો લોકોના મોત અને મોટી સંખ્યામાં લોકો ગૂમ થયા બાદ રાહત અભિયાન ચલાવી રહ્યા છે. આવામાં આવનારા દોઢ કલાક ખુબ મહત્વના ગણાઈ રહ્યા છે.
#WATCH | Trishuli: Nepal Police Officer P Chaudhary says, "The water level is about to rise, so everyone is being stopped. The vehicles that were engaged in the operation are all returning. They are all coming back. Everyone is being evacuated from there and is being taken to a… https://t.co/fdXAPs41T2 pic.twitter.com/GJlzt9kbcj
— ANI (@ANI) August 28, 2026
ત્રિશુલીમાં પોલીસની ચેતવણી
નેપાળના ત્રિશુલી વિસ્તારાં નદીનું જળસ્તર વધ્યા બાદ પોલીસે લોકોને એલર્ટ કરીને સુરક્ષિત સ્થળો પર જવા કહ્યું છે. નેપાળ પોલીસ અધિકારી પી ચૌધરીએ કહ્યું કે, પાણીનું સ્તર વધવાની આશંકા છે. આથી વિસ્તારમાં ચાલતા તમામ કામ રોકાયા છે. રેસ્ક્યૂ ઓપરેશનમાં લાગેલા વાહનો પણ પાછા બોલાવ્યા છે. લોકોને સુરક્ષિત સ્થળો પર મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. પોલીસના જણાવ્યાં મુજબ 'હજુ વધુ ભયંકર પૂર આવવાનું બાકી છે'. આથી કોઈ પણ જોખમથી બચવા માટે આખા વિસ્તારમાં સતર્કતા વધારાઈ છે.