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નેપાળમાં ફરી તબાહીના એંધાણ? આગામી 90 મિનિટ ખુબ મહત્વની, જેનો ડર હતો એ ઘડી આવી પહોંચી!

નેપાળમાં પૂરે જ વિનાશ વેર્યો ત્યારબાદ સ્થિતિ હજુ ગંભીર બનેલી છે. મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ આગામી દોઢ કલાક ખુબ મહત્વના છે. કારણ કે ચીન અને નેપાળ સરહદે ગ્લેશિયર ધસી પડવાથી બનેલી ઝીલનું પાણી ઓવરફ્લો થવા લાગ્યું. ત્યારબાદ રાહત અને બચાવ કાર્ય હાલ રોકવામાં આવ્યા છે. અધિકારીઓનું કહેવું છે કે નદીમાં જળસ્તર વધવાને કારણે નેપાળ માટે આગામી 90 મિનિટ મહત્વની છે. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 28, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 12:42 PM IST
નેપાળમાં ફરી તબાહીના એંધાણ? આગામી 90 મિનિટ ખુબ મહત્વની, જેનો ડર હતો એ ઘડી આવી પહોંચી!
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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