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38 મિનિટનો વિલંબ ભારે પડી ગયો! નેપાળની વોર્નિંગ સિસ્ટમમાં ક્યાં થઈ મોટી ભૂલ?

ભારતના પાડોશી દેશ નેપાળમાં 26 ઓગસ્ટના રોજ આવેલા ભયાનક ફ્લેશ ફ્લડની ત્રાસદીએ હાહાકાર મચાવી દીધો. જેમાં મૃત્યુઆંક 1200થી ઉપર ગયો છે અને 4000થી વધુ લોકો હજુ પણ ગૂમ છે. આ ત્રાસદી બાદ હવે સવાલ એ ઉઠી રહ્યો છે કે ચીન બોર્ડર પાસે ગ્લેશિયર તૂટવાથી અચાનક આવેલા પૂરની ચેતવણી સમયસર કેમ ન મળી?

Written ByViral Raval
Published: Sep 03, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 03:21 PM IST
38 મિનિટનો વિલંબ ભારે પડી ગયો! નેપાળની વોર્નિંગ સિસ્ટમમાં ક્યાં થઈ મોટી ભૂલ?
Image Credit: AI Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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