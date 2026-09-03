/38 મિનિટનો વિલંબ ભારે પડી ગયો! નેપાળની વોર્નિંગ સિસ્ટમમાં ક્યાં થઈ મોટી ભૂલ?

26 ઓગસ્ટના રોજ નેપાળમાં આવેલા જળપ્રલયે ભારે તબાહી મચાવી. અત્યાર સુધીમાં 1200થી વધુ લોકોના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે અને 4200થી વધુ લોકો ગૂમ છે. પરંતુ સવાલ એ ઉઠે છે કે ચીન બોર્ડર પાસે ગ્લેશિયર તૂટવાથી અચાનક આવેલા ભીષણ પૂરની ચેતવણી સમયસર કેમ ન મળી શકી? નેપાળની આફતો માટેની વોર્નિંગ સિસ્ટમ સવાલના ઘેરામાં આવી ગઈ છે. 26 ઓગસ્ટના રોજ સવારે 8.37 કલાકે રાસુવાના લ્હેંડે ઘાટીમાં બરફ અને પથ્થરોનો એક એવો એવલાન્ચ આવ્યો જેનાથી બર્ફીલા પાણી, પથ્થરો અને કાટમાળના સેલાબે તબાહી મચાવી. બીજી બાજુ ચીન તરફથી જે માહિતી મળી રહી છે તે મુજબ આ ત્રાસદીથી ત્યાં 20થી વધુ લોકોના મોત થયા છે અને 500થી વધુ લોકો ગૂમ છે.
સમયસર એલર્ટ કેમ ન મળી?
38 મિનિટ મોડી મળી જાણકારી
સવારે લગભગ 8.50 કલાકે પાણીના ભીષણ પ્રવાહના કારણે સ્યાબ્રુબેસીમાં લાગેલો નદીનો ગેઝ પણ વહી ગયો. સવારે 9 વાગ્યા સુધીમાં સ્થાનિક અધિકારીઓએ હાઈડ્રોલોજી અને હવામાન વિજ્ઞાન વિભાગને જાણકારી આપી દીધી હતી. એવલાંચ આવ્યાના 38 મિનિટ બાદ સવારે 9.15 કલાકે એલર્ટ જાહેર કરાયું. જો કે કટેલાક રહીશોને આ ચેતવણી હજુ પણ વધુ મોડી મળી.
નેપાળના 'નેશનલ ડિઝાસ્ટર રિસ્ક રિડક્શન એન્ડ મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી'ના પૂર્વ ચીફ એક્ઝીક્યુટિવ અનિલ પોખરેલે ધ કાઠમંડુ પોસ્ટને જણાવ્યું કે 'દેશને વધુ સારા વોર્નિંગ નેટવર્કની જરૂર છે.' તેમણે કહ્યું કે 'નેપાળમાં અર્લી વોર્નિંગ સિસ્ટમ જેવી કોઈ ચીજ નથી. ફક્ત સેન્સર હોવાનો અર્થ એ નથી કે આ એક સિસ્ટમ છે. તેણે વધુ વ્યાપક હોવું જોઈએ.'
મૃત્યુઆંક 1252 થયો
નેપાળ પૂરના 9માં દિવસે પણ શોધ અને બચાવ અભિયાન ચાલુ છે. NDRRMA (નેપળ નેશનલ ડિઝાસ્ટર રિસ્ક રિડકશન એન્ડ મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી) મુજબ ગૂમ થયેલા લોકોની સંખ્યા 4216 છે અને મૃત્યુઆંક 1252 પર પહોંચ્યો છે. સૌથી વધુ ચિતવનમાં 355 લોકોના મોત થયા છે. જ્યારે નવલપરાસી પૂર્વમાં 218, નવલપરાસી પશ્ચિમમાં 208, રસુવામાં 127, નુવાકોટમાં 177, ધાદિડમાં 60, ગોરખામાં 69 અને તનહુમાં 38 લોકોના જીવ ગયા છે.