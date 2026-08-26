/નેપાળમાં પૂરે મચાવ્યો હાહાકાર... 10થી વધુ બેંકો, 11 હાઇડ્રોપાવર પ્લાન્ટ અને 19 પુલ ધ્વસ્ત

Nepal Flood : નેપાળમાં આવેલા ભયંકર પૂરને કારણે માળખાગત સુવિધાઓને વ્યાપક નુકસાન થયું છે. અસંખ્ય રસ્તાઓ અને પુલોને નુકસાન થયું છે, જેમાં વીજ ઉત્પાદનથી લઈને બેંકિંગ અને ટેલિકોમ્યુનિકેશન નેટવર્ક સુધીને અસર થઈ છે. પ્રારંભિક અહેવાલો દર્શાવે છે કે 11 હાઇડ્રોપાવર પ્લાન્ટને નુકસાન થયું છે, જેના પરિણામે 431 મેગાવોટ વીજ ઉત્પાદન ક્ષમતાનું નુકસાન થયું છે. પૂરને કારણે 19 પુલો અને આશરે 40 કિલોમીટર રસ્તાઓને નુકસાન થયું છે, જેના કારણે અનેક વિસ્તારોમાં પરિવહન ખોરવાઈ ગયું છે. રસ્તાના જોડાણો તૂટી ગયા છે અને પુલોને નુકસાન થયું છે, જેના કારણે ઘણી જગ્યાએ અવરજવર ખોરવાઈ ગઈ છે.
કનેક્ટિવિટી અને પરિવહન વ્યવસ્થા ખોરવાઈ
રાસુવા અને માલખુ વચ્ચેના 19થી વધુ સસ્પેન્શન અને મોટરેબલ પુલો ભારે પૂરના પાણીમાં વહી ગયા છે. આ પુલોના વિનાશને કારણે પ્રદેશમાં કનેક્ટિવિટી અને પરિવહન વ્યવસ્થા ખોરવાઈ ગઈ છે. અહેવાલોમાં 19 પુલો અને 40 કિલોમીટર રસ્તાઓને નુકસાનના સમાચાર છે. રસ્તાઓ અને પુલોને થયેલા આ નુકસાનથી અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં મોટી પરિવહન કટોકટી સર્જાઈ છે. પૂરને કારણે નેપાળના વીજ ક્ષેત્ર પર પણ અસર થઈ છે. 11 હાઇડ્રોપાવર પ્લાન્ટને નુકસાન થયું છે, જેના કારણે 431 મેગાવોટ ઉત્પાદન ક્ષમતા બંધ થઈ ગઈ છે.
બેંકિંગ સેક્ટરને પણ અસર
હાઈડ્રોપાવર પ્લાન્ટને થયેલા નુકસાનથી વીજળી ઉત્પાદન પર સીધી અસર પડી છે. પૂરને કારણે વીજળી સંબંધિત માળખાને પણ નુકસાન થયું છે. પ્રારંભિક માહિતી સૂચવે છે કે 11 પ્લાન્ટને નુકસાન થયું છે અને 431 મેગાવોટ ઉત્પાદન ક્ષમતા સિસ્ટમમાંથી બહાર નીકળી ગઈ છે. પૂરને કારણે બેંકિંગ અને નાણાકીય સંસ્થાઓને પણ અસર થઈ છે. આવી અડધો ડઝનથી વધુ સંસ્થાઓની ઓફિસો ધોવાઈ ગઈ છે અને અહેવાલો સૂચવે છે કે એક ડઝન સંસ્થાઓને અસર થઈ છે. જોરદાર કરંટથી તેમની ઓફિસોને નુકસાન થયું છે, જેનાથી અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં બેંકિંગ અને નાણાકીય માળખાને અસર થઈ છે.
ટેલિકોમ્યુનિકેશન નેટવર્ક પણ ખોરવાયું
પૂરને કારણે ટેલિકોમ્યુનિકેશન નેટવર્ક પણ ખોરવાઈ ગયું છે, જેનાથી 25થી વધુ ટેલિકોમ સાઇટ્સ પ્રભાવિત થઈ છે. નેપાળ ટેલિકોમ (NTC) અને Ncell સાથે જોડાયેલા અનેક ટાવર અને સાઇટ્સ પ્રભાવિત થયા છે. ટિમુરે, સ્યાફ્રુબેસી અને નુવાકોટ પ્રદેશોમાં ટેલિકોમ ટાવર, સાઇટ્સ અને ઓપ્ટિકલ ફાઇબર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને સતત નુકસાન થયું છે. નેપાળ ટેલિકોમની ચીન સાથે જોડતી ફાઇબર લાઇનને પણ નુકસાન થયું છે, જેનાથી ટેલિકોમ્યુનિકેશન નેટવર્ક પણ ખોરવાયું છે.
પૂર એલર્ટ સિસ્ટમ પણ તબાહ
પૂર એલર્ટ સિસ્ટમને પણ બચાવી શકાઈ નથી. રાસુવા, ધાડિંગ અને નુવાકોટમાં છ સ્થળોએ પૂરની એલર્ટ સિસ્ટમને નુકસાન થયું હતું. આ નુકસાન માળખાગત સુવિધાઓ પરની એકંદર અસરનો એક ભાગ છે. પૂરથી નુવાકોટના બિદુર-6માં ખમ્પાકમ્પ ખાતે સેન્ટ્રલ જેલની વહીવટી ઇમારત તેમજ નેપાળ પોલીસ સુરક્ષા એકમના મકાનને પણ નુકસાન થયું હતું. જ્યારે આ ઇમારતોની બહારની દિવાલોને નુકસાન થયું હતું અને વાહનોને અસર થઈ હતી, સેન્ટ્રલ જેલમાં રહેલા તમામ 800 કેદીઓ સુરક્ષિત છે.
નેપાળમાં પૂરથી થયેલા નુકસાનના પ્રાથમિક મૂલ્યાંકનમાં રસ્તાઓ, પુલો, વીજ માળખા, બેંકિંગ, ટેલિકોમ્યુનિકેશન અને સરકારી ઇમારતોને મોટું નુકસાન થયું છે.