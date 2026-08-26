/ભૂકંપને કારણે આવ્યું પૂર ? નેપાળના રસુવામાં આવેલા જળપ્રલયનું અસલી કારણ આવ્યું સામે !

Nepal Flood : નેપાળના રાસુવા જિલ્લામાં તિબેટ સરહદ નજીક આવેલા ભારે પૂર બાદ રાહત અને બચાવ કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહી છે. નેપાળના વિદેશ પ્રધાન શિશિર ખાનાલે જણાવ્યું હતું કે તિબેટ ક્ષેત્રમાં ભૂકંપને કારણે થયેલા હિમસ્ખલનને કારણે ભોટે કોશી નદીમાં વિનાશક પૂર આવ્યું હોવાની શક્યતા છે. આ દુર્ઘટનામાં લગભગ 95 લોકોના મોત થયા છે અને લગભગ 400 લોકો ગુમ થયાના અહેવાલ છે.
142 ભારતીયો લાપતા
રાસુવા જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને સ્થાનિક અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, પાણીના અચાનક વહેણથી અસંખ્ય વસાહતો અને માળખાકીય સુવિધાઓ ધોવાઈ ગઈ છે. ગુમ થયેલા 400 વ્યક્તિઓમાં લગભગ 142 ભારતીય નાગરિકો, 93 નેપાળી નાગરિકો અને અમેરિકા, મલેશિયા, યુકે, દક્ષિણ આફ્રિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા અને નેધરલેન્ડના 141 વિદેશી પ્રવાસીઓનો સમાવેશ થાય છે.
Nepal Flash Flood: नेपाल में आई बाढ़ में 384 टूरिस्ट लापता हो गए. टूरिज्म बोर्ड ने लिस्ट जारी की है. यह डेटा नेपाल की 10 प्रमुख टूरिज्म एजेंसी से लिया गया है, जिसमें 291 विदेशी (105 भारतीय) और 93 नेपाली नागरिक हैं. बाकी की राष्ट्रीयता की पुष्टि बाकी है.#Nepal #BalenShah #Flood pic.twitter.com/h1bQkbPoQn
— Shailendra Singh (@Shailendra97S) August 26, 2026
તિબેટમાં ઉદ્ભવતી ભોટે કોશી નદીના પાણીમાં સવારે 9:00 વાગ્યાની આસપાસ વધારો થયો હતો, જેના કારણે રાસુવા જિલ્લાના તિમુરે અને સ્યાપ્રુ બેસી વિસ્તારો ગંભીર રીતે પ્રભાવિત થયા હતા. ધાડિંગ અને નુવાકોટ જિલ્લામાં પણ નુકસાન થયું હતું.
નેપાળમાં ભૂકંપને કારણે આવ્યું પૂર ?
કાઠમંડુ યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર અને આબોહવા સંશોધક રિજન ભક્ત કાયસ્થના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળે છે કે તિબેટ બાજુએ હિમસ્ખલનને કારણે લહેન્ડે નદીનો પ્રવાહ અવરોધાયો હતો. જ્યારે આ કુદરતી બંધ અચાનક તૂટ્યો ત્યારે પાણીનો મોટો પ્રવાહ ભોટે કોશી નદીમાં ધસી આવ્યો.
યુએસ જીઓલોજિકલ સર્વે અનુસાર, સવારે 8:37 વાગ્યે તિબેટીયન પ્રદેશ ગોસાઈકુંડથી 47 કિમી ઉત્તરમાં 4.4ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ નોંધાયો હતો. એવું માનવામાં આવે છે કે આ ધ્રુજારીને કારણે બરફનો મોટો જથ્થો તૂટી પડ્યો હતો.
PM @narendramodi talk to nepal pm @ShahBalen and assured him of all possible assistance.
The Nepali Army is conducting a rescue operation. See the photos of the helicopter rescue operation.
Pls pray for #Nepal#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods #Dhading pic.twitter.com/iRCC60rHtF
— Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026
રાસુવા જિલ્લો કુદરતી આફતો માટે સંવેદનશીલ કેમ છે ?
ભૌગોલિક સ્થાનને કારણે નેપાળના રાસુવા જિલ્લામાં ભૂસ્ખલન અને અચાનક પૂરનો સતત ભય રહે છે. અહીંના પર્વતીય ઢોળાવ 30 ડિગ્રીથી વધુ છે, જેના કારણે પાણી ઝડપથી સાંકડી ખીણોમાં વહે છે. આ પ્રદેશની ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય રચના ખૂબ જ અસ્થિર છે, જેના કારણે વરસાદ અથવા ભૂકંપ દરમિયાન તે તાત્કાલિક લપસી શકે છે.
તિબેટના ઉપરના ભાગોમાં ગ્લેશિયલ લેક આઉટબર્સ્ટ ફ્લડ (GLOF) અને હિમપ્રપાતની ઘટનાઓ સામાન્ય છે, જે નેપાળના નીચલા વિસ્તારોને સીધી અસર કરે છે.