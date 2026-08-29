/નેપાળમાં ત્રીજું લેક પણ ફાટવાની અણીએ! ચીની દૂતાવાસનું ડરામણું એલર્ટ, 3 દિવસમાં ભારે તબાહીથી 579ના મોત હજારો ગૂમ

નેપાળ છેલ્લા 3 દિવસથી ભયંકર ત્રાસદીનો માર ઝેલી રહ્યું છે. 26 ઓગસ્ટની સવારે 8 વાગ્યાની આસપાસ કુદરતનો એવો તે કહર તૂટ્યો કે બધુ બરબાદ થઈ ગયું. છેલ્લા ત્રણ દિવસથી નેપાળને મારમાંથી ઉગરવાની તક મળી રહી નથી. 26 ઓગસ્ટના રોજ પહેલા ગ્લેશિયર તૂટ્યું જેનાથી ભોટેકાશી નદીમાં અચાનક આવેલા પૂરે સતત 8 જિલ્લામાં તબાહી મચાવી. ત્યારબાદ 28 ઓગસ્ટની સવારે વળી પાછું એક વિશાળ તળાવ તૂટ્યું. જેના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં જળબંબાકાર થયો અને આ તબાહીએ પણ વિનાશ વેર્યો. હજુ લોકો આ આઘાતમાંથી બહાર નહતા નીકળ્યા કે હવે ચીને પણ એક અત્યંત ડરામણી ચેતવણી બહાર પાડી છે.
કાઠમંડુ પોસ્ટ અને અલઝઝીરાએ પોતાના રિપોર્ટમાં જણાવ્યું કે નેપાળ-ચીન સરહદ પાસે હિમસ્ખલન અને પથ્થરોના કાટમાળથી એક નવી બેરિયર ઝીલ બની છે. ચીની દૂતાવાસના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું કે હિમસ્ખલન ચીન અને નેપાળ સરહદ નદીના ઉપરના ભાગમાં નેપાળ તરફ સ્થિત એક સહાયક નદીમાં થયું જેનાથી નદીમાં પ્રવાહ અવરોધાયો અને ભૂસ્ખલનથી એક ઝીલ બની ગઈ. આ નદી ભોટેકાશી અને ત્રિશુલી નદીઓના ઉપરના ભાગમાં વહી રહી છે જે દક્ષિણ તરફ કાઠમંડુ સુધી પાણી લઈ જાય છે.
Terrifying moment a 20 meter high flood wave crashes into homes during the deadly flash floods in the Nepal–Tibet region pic.twitter.com/rbWsHk0Ud5
— Surajit (@surajit_ghosh2) August 28, 2026
નવી ઝીલમાં પાણી થઈ રહ્યું છે ઓવરફ્લો
કાઠમંડુ સ્થિત ચીની દૂતાવાસે ચેતવણી આપી છે કે નવી ઝીલમાં પણ પાણી ઝડપથી ઓવરફ્લો થઈ રહ્યું છે અને તે ગમે ત્યારે તૂટી શકે છે. દૂતાવાસે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને નદીના જળસ્તર પર નજર રાખવાની અને સંપૂર્ણ રીતે સતર્ક રહેવાની તથા કોઈ પણ ઈમરજન્સી સ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે તૈયાર રહેવા જણાવ્યું છે. ચીનના જળ સંસાધન મંત્રાલયના જણાવ્યાં મુજબ આ તળાવમાં લગભગ 25 લાખ ક્યૂબિક મીટર પાણી જમા થઈ ચૂક્યું છે અને આગામી 3 દિવસમાં 30 લાખ ક્યૂબિક મીટર પાણી ભેગુ થવાનું અનુમાન છે.
કઈ રીતે બની નવી ઝીલ?
વાત જાણે એમ છે કે બુધવારે ગ્લેશિયર તૂટવાથી ભારે ભૂસ્ખલન થયું જેવા કારણે વિપુલ પ્રમાણમાં પથ્થરો, બરફ, કાદવ અને કાટમાળ નદીઓમાં વહીને આવી ગયો. આ કારણે નદીનો કુદરતી રસ્તો અવરોધાયો અને પાછળ પાણી જવા થવાથી આ તળાવ બની ગયું. નેપાળ ચીન સરહદ પર જે જગ્યાએ આ તળાવ બન્યું છે તે એટલું બધુ દુર્ગમ છે કે ત્યાં બચાવ ટુકડી કે ભારે મશીનો લઈ જવાનું અશક્ય જેવું છે.
અલઝઝીરાએ પોતાના રિપોર્ટમાં ત્રિભુવન યુનિવર્સિટીના સિવિલ એન્જિનિયરિંગ વિભાગના સહાયક પ્રોફેસર પવન ભટ્ટરાઈના હવાલે જણાવ્યું છે કે આ નવી ઝીલ હિમસ્ખલનથી બ નેલી અવરોધક ઝીલ (બેરિયર લેક) લાગે છે, બરફ અને પથ્થરોના ભારે કાટમાળે નદી ઘાટીના પાણીના પ્રવાહને ખરાબ રીતે રોક્યો છે. ત્યારબાદ આ કુદરતી અડચણથી પાછળ પાણી ભરાઈ ગયું અને ઝીલ બની. સેટેલાઈટ તસવીરોથી અને ચીની મીડિયાના રિપોર્ટે પણ આ ઝીલની પુષ્ટિ કરી છે.
ગ્લેશિયર પૂર વિશેષજ્ઞ અને રિસર્ચર નિતેશ ખડકાએ જણાવ્યું કે સેટેલાઈટ તસવીરો અને ડ્રોન વીડિયોથી જાણવા મળે છે કે આ ઘટના પછી બે ઝીલો બની છે. એક ઉપરના ભાગે (ચીન બાજુ) અને બીજી લ્હેંદી નદીમાં. ચીન તરફવાળી ઉપરની ઝીલ ગ્લેશિયર પીગળવાથી અને પાણીના પ્રવાહના અટકી જવાથી બની છે. જ્યારે લ્હેંદે નદીવાળી ઝીલ ભૂસ્ખલન અને કાટમાળથી રસ્તો બંધ થવાથી બની છે. આ એક કુદરતી પ્રક્રિયા છે અને તેને રોકી શકાય નહીં.
મહાપ્રલયનું જોખમ?
વિશેષજ્ઞોનું માનવું છે કે આ નવી ઝીલ ફક્ત પથ્થરો, માટી અને બરફના કાટમાળ પર ટકેલી છે. જે ગમેત્યારે તૂટી શકે છે. જો આ બેરિયર તૂટ્યું તો કાટમાળથી ભારે વિનાશકારી પૂર સીધુ ભોટેકાશી અને ત્રિશુલી નદીઓ દ્વારા કાઠમંડુ અને નીચાણના મેદાની જિલ્લાઓ તરફ ઝડપથી આગળ વધશે જેનાથી લોકોને સંભળવાની તક પણ ન મળી શકે.
શું થયું હતું 26 ઓગસ્ટે
નેપાળમાં તબાહીની શરૂઆત 26 ઓગસ્ટના રોજ થઈ હતી જ્યાં પહાડો પર અચાનક ગ્લેશિયર તૂટ્યું અને તેની સાથે લાખો ટન બરફ, કાદવ અને ભારે પથ્થરો સૈલાબ બનીને નીચે આવ્યો. ભોટેકાશી અને ત્રિશુલી નદીમાં આવેલા આ અચાનક જળપ્રલયે વસ્તીઓ, પુલો અને જળવિદ્યુત પ્રોજેક્ટ્સને પોતાની ઝપેટમાં લીધા. ભારે કાટમાળના કારણે લ્હેંદે નદી ઘાટીનો કુદરતી પ્રવાહ સંપૂર્ણ રીતે અટકી ગયો અને પહાડો વચ્ચે પાણી ભરાવવાનું શરૂ થઈ ગયું. આફતના બીજા દિવસે એટલે કે 27 ઓગસ્ટ સુધી પ્રભાવિત વિસ્તારમાં અફરાતફરી રહી. સૈલાબના કારણે નદીઓના કાંઠા વિસ્તારોમાંથી સતત મૃતદેહો આવવા લાગ્યા અને સુરંગોમાં સેકડો મજૂરો ફસાઈ ગયા. નેપાળી સેના, પોલીસ અને સશસ્ત્ર દળ રેસ્ક્યૂમાં લાગ્યા.
સતત વધી રહ્યો છે મોતનો આંકડો
છેલ્લા ત્રણ દિવસની આ સતત ત્રાસદીમાં અત્યાર સુધીમાં 579 લોકો લોકોના મોત થઈ ચૂક્યા છે. જ્યારે 1900થી વધુ લોકો હજુ પણ ગૂમ છે. રસુવા અને ભોટેકાશી વિસ્તારમાં આવેલા આ ભીષણ પૂરથી ભારે તબાહી મચી છે. સૌથી વધુ 222 મોત ચિતવનમાં થયા છે. ગ્રાઉન્ડ પર તૈનાત સેના અને 4489 પોલીસકર્મીઓની ટીમોએ અત્યાર સુધી 1473 લોકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢ્યા છે. નવી ઝીલના જોખમને જોતા નદી કિનારે વસેલા ગામડાઓને ખાલી કરાવવા અને રેસ્ક્યૂ ટીમોને એલર્ટ પર રહેવાના નિર્દેશ અપાયા છે.