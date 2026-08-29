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નેપાળમાં ત્રીજું લેક પણ ફાટવાની અણીએ! ચીની દૂતાવાસનું ડરામણું એલર્ટ, 3 દિવસમાં ભારે તબાહીથી 579ના મોત હજારો ગૂમ

નેપાળમાં તબાહી જાણે અટકવાનું નામ લેતી નથી. પહેલા ગ્લેશિયર તૂટ્યું અને પછી ઝીલ તૂટી ત્યારબાદ હવે  કાટમાળથી બનેલી એક નવી ઝીલ પણ ફાટવાના એંધાણ પર છે. જેને લઈને ચીની દૂતાવાસે એલર્ટ બહાર પાડ્યું છે. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 29, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 10:09 AM IST
નેપાળમાં ત્રીજું લેક પણ ફાટવાની અણીએ! ચીની દૂતાવાસનું ડરામણું એલર્ટ, 3 દિવસમાં ભારે તબાહીથી 579ના મોત હજારો ગૂમ
Image Credit: Representational AI-generated image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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નેપાળમાં ત્રીજું લેક પણ ફાટવાની અણીએ! ચીની દૂતાવાસનું ડરામણું એલર્ટ, 3 દિવસમાં ભારે
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