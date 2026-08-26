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નેપાળમાં આવેલા જળપ્રલયમાં અત્યાર સુધી 55 લોકોના મોત, 450થી વધુ લોકો લાપતા

નેપાળના પ્રધાનમંત્રી બાલેન શાહે પૂરની વિભીષિકાને જોતા રાષ્ટ્રીય ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટની ઈમરજન્સી બેઠક બોલાવી છે અને બધી હેલિકોપ્ટર કંપનીઓને એલર્ટ પર રાખી છે. ત્યાં 133 જેટલા ભારતીયો પણ લાપતા થયા છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 26, 2026, 06:48 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 06:48 PM IST
નેપાળમાં આવેલા જળપ્રલયમાં અત્યાર સુધી 55 લોકોના મોત, 450થી વધુ લોકો લાપતા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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