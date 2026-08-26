/નેપાળમાં આવેલા જળપ્રલયમાં અત્યાર સુધી 55 લોકોના મોત, 450થી વધુ લોકો લાપતા

નેપાળના પહાડી વિસ્તારમાં બુધવારે અચાનક આવેલા પૂરને કારણે ભારે તબાહી જોવા મળી છે. આ પૂરને કારણે અત્યાર સુધી 55 લોકોના મોતની પુષ્ટિ થઈ છે અને અનેક લોકો લાપતા છે. સેના અને તંત્ર દ્વારા સતત રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. પ્રાપ્ત જાણકારી પ્રમાણે તિબેટમાં ગ્લેશિયર ફાટવાને કારણે ભોટે કોશી નદીમાં અચાનક પાણીનું સ્તર વધી ગયું જેનાથી આસપાસમાં આવેલા વિસ્તારો, રસ્તા, પુલ, મકાન અને પાવરપ્લાન્ટને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે. 133 જેટલા ભારતીયો પણ પૂરને કારણે લાપતા થયા છે.
55 લોકોના મોત
અત્યાર સુધી પ્રાપ્ત થયેલી જાણકારી અનુસાર આ દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવનારની સંખ્યા વધી ગઈ છે. અત્યાર સુધી 55 મૃતદેહો મળી આવ્યા છે. તો પૂરને કારણે લાપતા લોકોની સંખ્યા 463 થઈ ગઈ છે, જેમાં 133 ભારતીય નાગરિક સામેલ છે. આ સિવાય 52 વિદેશી અને 13 નેપાળી નાગરિકો લાપતા હોવાની જાણકારી સામે આવી છે.
13 જળવિદ્યુત પ્રોજેક્ટ્સને નુકસાન
અચાનક આવેલા ભીષણ પૂરને કારણે 13 જળવિદ્યુત પ્રોજેક્ટને અસર થઈ છે. ઘણી પરિયોજનામાં ડેમ, પાવર પ્રોજેક્ટ્સ તથા રસ્તાઓને નુકસાન પહોંચ્યું છે. બજાર અને સરહદી ક્ષેત્રોમાં ઉભેલા વાહનો પાણીમાં ભતાયા હતા. પૂરના ખતરાને જોતા કાઠમાંડૂ ટ્રાફિક પોલીસે રસુવા, નુવાકોટ, ચિતવન તથા ધાદિંગ જનાર વાહનોની અવર-જવર પર પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે. નદીના નિચાણવાળા વિસ્તારમાં રહેલા લોકો માટે એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ વ્યક્ત કર્યું દુખ
જાણકારી અનુસાર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ નેપાળના પીએમ બાલેન શાહ સાથે વાત કરી અને નેપાળમાં પૂરને કારણે થયેલા જાન-માલના નુકસાન પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે. પીએમ મોદીએ નેપાળ માટે દરેક સંભવ માનવીય અને રાહત સહાયતા આપવાનું આશ્વાસન આપ્યું છે. સરકારી સૂત્રો અનુસાર ભારત જલ્દી નેપાળમાં રાહત સામગ્રી મોકલવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે.