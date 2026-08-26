/નેપાળ પૂર હોનારતમાં ભયાનક તબાહી: 95 લોકોના મોત, 1000 લાપતા; 19 પુલ અને 11 હાઇડ્રો પ્રોજેક્ટ્સ પાણીમાં ગરકાવ

નેપાળમાં કુદરતે એવું રૌદ્ર રૂપ ધારણ કર્યું છે કે જેને જોઈને કોઈ પણ ધ્રૂજી ઊઠે! ચીનના તિબ્બત તરફથી અચાનક આવેલા વિનાશક પૂરે નેપાળના રસુવા જિલ્લામાં એવો પ્રકોપ વર્તાવ્યો કે હસતા-રમતા ગામડાંઓ આંખના પલકારામાં ગાયબ થઈ ગયા.. અત્યાર સુધી 95 લોકોના મોત થયા છે.1 હજારથી વધુ લોકો પાણીના પ્રવાહમાં તણાઈ ગયા. જેમાં 300થી વધુ વિદેશીઓ અને 100થી વધુ ભારતીયો સહિત 400 જેટલા લોકોનો કોઈ પત્તો નથી. કેવી રીતે અચાનક આવેલા આ પ્રલયમાં ગામડાંઓ, બ્રિજ અને અનેક લોકો હોમાઈ ગયા, જુઓ આ ખાસ રિપોર્ટમાં...
આ ભીષણ પૂરને કારણે રોડ, પુલ, વીજળી, બેંક અને સંચાર વ્યવસ્થાને ભારે નુકસાન થયું છે. 11 હાઇડ્રોપાવર પ્લાન્ટ ક્ષતિગ્રસ્ત થયા છે અને 431 મેગાવોટ વીજળી ઉત્પાદન સિસ્ટમથી બહાર થઈ ગઈ છે. 19 પુલ અને 40 કિલોમીટર રસ્તાઓ ક્ષતિગ્રસ્ત થયા છે, જ્યારે બેંક અને નાણાકીય સંસ્થાઓના ઘણા કાર્યાલય વહી ગયા છે.
🌊 Una devastadora crecida repentina de un río en la frontera entre #Nepal 🇳🇵 y el #Tíbet dejó cientos de desaparecidos, entre ellos 400 turistas. Un sismo habría provocado una avalancha de hielo y roca 🏔️ que generó la súbita crecida. 🚨 pic.twitter.com/VmL2Yq7BWn
— Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) August 26, 2026
નેપાળના રસુવામાંથી સામે આવેલા આ દ્રશ્યો કુદરતની એવી મહાતબાહીની સાક્ષી પૂરે છે, જે જોઈને રુંવાડા ઊભા થઈ જાય! તિબ્બત તરફથી અચાનક આવેલો જળપ્રલય નેપાળ પર કાળ બનીને ત્રાટક્યો છે.
સવારે 9 વાગ્યાનો સમય હતો... કોઈને કલ્પના પણ નહોતી કે આગામી કેટલીક સેકન્ડોમાં શું થવાનું છે! અચાનક તિબ્બત તરફથી પાણીનું ભયાનક પૂર આવ્યું,,,, અને ભોટેકોશી નદી રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરીને તાંડવ કરવા લાગી...
રાક્ષસી સ્વરૂપ ધારણ કરીને આવેલો પાણીનો આ વેગ એટલો ભયાનક હતો કે ટિમુરે અને સ્યાફ્રુબેસી વિસ્તારમાં જે પણ સામે આવ્યું, તેને આ પૂર સમો રાક્ષસ ગળી ગયો!
Terrifying video from the Nepal floods.#nepal #sheikhmdhossain pic.twitter.com/VfJJvFWU0A
— Sheikh Md. Hossain (@mzuhossain1) August 26, 2026
પૂરના તાંડવ સામે જોતજોતામાં અનેક માળના મકાનો જમીનદોસ્ત થઈ ગયા અને ચોતરફ ધૂળની ડમરીઓ ઊડવા લાગી! નદીનો પ્રવાહ એટલો ઝડપી હતો કે લોકોને ભાગવાનો પણ ન મોકો મળ્યો.
રસ્તા પર ઊભેલી ગાડીઓ પાણીમાં રમકડાંની જેમ તરવા લાગી! આ જળપ્રલયનો પ્રહાર એટલો ભયાનક હતો કે બે રસ્તાઓને જોડતો નવો-નક્કોર લોખંડનો મજબૂત બ્રિજ પણ ગણતરીની સેકન્ડમાં તાશના પત્તાની જેમ તૂટીને પાણીમાં વહી ગયો!
આ પ્રલયમાં સૌથી મોટો ફટકો રસુવાના ટિમુરે બોર્ડર પોસ્ટ પર પડ્યો છે... જ્યાં તૈનાત 9 નેપાળી પોલીસકર્મીઓ અચાનક આવેલા આ પૂરમાં લાપતા થઈ ગયા છે, જેમનો હજુ સુધી કોઈ સંપર્ક થઈ શક્યો નથી! પરિસ્થિતિની ગંભીરતા જોઈને નેપાળ સરકારે અનેક જિલ્લાઓમાં ઇમરજન્સી એલર્ટ જાહેર કરી દીધું છે.
एक वक्त ऐसा भी आता है, जब न पद काम आता है, न पैसा, न शक्ति।
सब यहीं रह जाता है—और इंसान अकेला चला जाता है।...
तिब्बत के ग्यीरोंग की तस्वीर बेहद डरावनी है।अचानक से सब कुछ मौका भी नहीं मिला..... होना यहीं है अंतिम रूप से चाहे कितना भी भाग लो ...
डॉ धीर सिंह धाभाई #flood #nepal pic.twitter.com/djCOaXyBOo
— Devi Singh (@Devisingh96) August 26, 2026
નેપાળી સેના, સશસ્ત્ર પોલીસ બળ અને નેપાળ પોલીસને તાબડતોબ રાહત અને બચાવ કાર્ય માટે મેદાનમાં ઉતારી દેવાયા છે. મુગ્લિન અને ત્રિશૂલી નદીના કાંઠે રહેતા લોકોને તુરંત જ સુરક્ષિત અને ઊંચા સ્થળોએ ખસી જવાની કડક સૂચના આપવામાં આવી છે.
સ્થિતિ એટલી વિકટ બની ચૂકી છે કે રસુવાના ટિમુરેમાં ફસાયેલા લોકોને રેસ્ક્યૂ કરવા મોકલાયેલું હેલિકોપ્ટર પણ ઉતર્યા વગર જ કાઠમંડુ પરત ફરવું પડ્યું! કારણ કે પૂરના પાણીમાં સ્થાનિક હેલિપેડ જ આખેઆખું વહી ગયું હતું અને જેથી પાયલટને લેન્ડિંગ માટે કોઈ સુરક્ષિત જગ્યા જ ન મળી!
Video captures the moment a deadly flash flood struck the #Nepal-#Tibet border.
The #BBC reports that "at least 18 people have been killed - among the preliminary list of the missing are more than 100 people from India and 12 from the UK, according to its tourist board." pic.twitter.com/ykPTLABZmF
— snoopster (@sn00pdad) August 26, 2026
ભોટેકોશી નદીએ આ પહેલાં પણ તબાહી મચાવી હતી, પરંતુ આ વખતનો આ તાંડવ અત્યાર સુધીનો સૌથી વિનાશક સાબિત થયો છે. કુદરતના આ ભયાનક કોપ આગળ માનવીય લાચારી ફરી એકવાર ઉઘાડી પડી ગઈ છે અને વહીવટ માટે સ્થિતિ પર કાબૂ મેળવવો અત્યંત પડકારજનક બની ગયો છે.