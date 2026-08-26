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નેપાળ પૂરમાં 105 ભારતીય પર્યટકો લાપતા, 31 માનસરોવર યાત્રા પર જઈ રહ્યા હતા

Nepal Floods: નેપાળમાં અચાનક આવેલા પૂરથી 105 ભારતીય પર્યટક લાપતા થઈ ગયા છે. તેમાંથી 31 તીર્થયાત્રી હતા, જે માનસરોવર યાત્રા પર જઈ રહ્યાં હતા. આ જાણકારી નેપાળ પર્યટન બોર્ડે આપી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 26, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 04:54 PM IST
નેપાળ પૂરમાં 105 ભારતીય પર્યટકો લાપતા, 31 માનસરોવર યાત્રા પર જઈ રહ્યા હતા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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