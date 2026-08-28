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48 કલાકમાં નેપાળમાં ફરી જળવિસ્ફોટ! વધુ એક 'ડેથ લેક' ફાટ્યું, ભયંકર પૂરનું જોખમ! ટપોટપ દુકાનો બંધ, વિસ્તારો ખાલી

Nepal Floods Latest Update: નેપાળ પર ફરીથી પૂરનું જોખમ તોળાઈ રહ્યું છે. ચીન બાજુનું એક તળાવ ફાટ્યું છે જેના કારણે નેપાળ પર જોખમ વધ્યું છે. ભોટેકાશી નદીમાં પૂરનું એલર્ટ પણ અપાઈ ગયું છે. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 28, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 01:41 PM IST
48 કલાકમાં નેપાળમાં ફરી જળવિસ્ફોટ! વધુ એક 'ડેથ લેક' ફાટ્યું, ભયંકર પૂરનું જોખમ! ટપોટપ દુકાનો બંધ, વિસ્તારો ખાલી
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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