48 કલાકમાં નેપાળમાં ફરી જળવિસ્ફોટ! વધુ એક 'ડેથ લેક' ફાટ્યું, ભયંકર પૂરનું જોખમ! ટપોટપ દુકાનો બંધ, વિસ્તારો ખાલી

ચીન બાજુ આવેલી એક ઝીલ શુક્રવારે ફાટી છે અને તેના કારણે ચીનની સાથે સાથે નેપાળનું પણ ટેન્શન વધ્યું છે. નેપાળમાં જોખમનું એલર્ટ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. ચીન તરફથી ભારે પૂરનો અંદેશો છે ત્યારબાદ નુવાકોટમાં લોકોએ પોતાની દુકાનો બંધ કરી છે.
તળાવ ફાટ્યું, શ્વાસ અદ્ધર
રસુવાના સીડીઓએ કહ્યું કે એવી સૂચના મળી છે કે ચીન તરફની એક ઝીલમાં તિરાડ પડી છે. ચીનમાં ચોચેન નદી અને પુરેપુ ત્સાંગપો નદીના સંગમ પાસે બનેલી એક વિશાળ ઝીલ ફાટી છે. રસુવાના મુખ્ય જિલ્લા અધિકારી નરેન્દ્ર પરિયારે કહ્યું કે ઝીલ તૂટવાની સૂચના ચીને આપી છે. ચોચેન નદી અને પુરેપુ નદીને ત્રિશુલી નદીની ઉપરી સહાયક નદીઓ તરીકે ગણવામાં આવે છે.
#WATCH | Trishuli: Nepal Police Officer P Chaudhary says, "The water level is about to rise, so everyone is being stopped. The vehicles that were engaged in the operation are all returning. They are all coming back. Everyone is being evacuated from there and is being taken to a… https://t.co/fdXAPs41T2 pic.twitter.com/GJlzt9kbcj
— ANI (@ANI) August 28, 2026
અત્રે જણાવવાનું કે નેપાળ ત્રાસદીમાં અત્યાર સુધીમાં 475 લોકોના મોત થયા છે. મૃત્યુઆંક સતત વધી રહ્યો છે. બીજી બાજુ સરકારી મીડિયા મુજબ ચીને તિબ્બતમાં બચાવ અભિયાન રોક્યું છે. ત્યાં જીવલેણ કિચડ, અને કાટમાળના પ્રવાહના બે દિવસ બાદ પણ અનેક લોકો ગૂમ છે તથા ફરીથી પૂર આવવાનું જોખમ છે.
રસ્તાઓ પર ભાગતા જોવા મળ્યા લોકો
નુવાકોટથી ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર રહેલી ઝી મીડિયાના સંવાદદાતા પરિવેશ વાત્સ્યાને સ્થિતિની જાણકારી આપતા કહ્યું કે પ્રશાસન તરફથી ફરીથી એકવાર એલર્ટ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. રસ્તાઓ પર અફરાતફરીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ત્રિશુલી બજાર તરફથી આવનારા રસ્તા પર લોકો ભાગતા જોવા મળ્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે પાછળથી સૈલાબ આવી રહ્યો છે. ડરના માર્યા લોકોએ પોતાની દુકાનો બંધ કરી લીધી છે અને પોતાના પરિવાર અને સંબંધીઓ સાથે ઉચાણવાળા વિસ્તારોમાં જઈ રહ્યા છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, લોકોને સતત નદી પાસેથી હટાવવામાં આવી રહ્યા છે. પાણીનો જબરદસ્ત સૈલાબ પાછળથી આવતો જોવા મળી રહ્યો છે. રેસ્કયૂ ટીમ લોકોને લઈને ઉંચાણવાળા વિસ્તારો તરફ જઈ રહી છે. નેપાળ અને ચીનની સરકારો સતત કહી રહી છે કે હજુ પણ જોખમ ટળ્યું નથી. આગામી 72 કલાક ફુબ મહત્વના રહેશે.
Nepal Police have issued an alert; tweets, "Information has been received that the water dam on the Tibetan side has burst again. Therefore, all security personnel, rescue workers involved in rescue and relief operations, and the general public are requested to remain immediately… pic.twitter.com/zLqKIim91D
— ANI (@ANI) August 28, 2026
નેપાળ પોલીસે બહાર પાડ્યું એલર્ટ
નેપાળમાં બુધવારે આવેલા વિનાશકારી પૂર બાદ રાહત અને બચાવ કાર્યમાં લાગેલા સુરક્ષાદળો અને સ્થાનિક લોકોને પ્રશાસને સમયસુર સુરક્ષિત સ્થળો પર જવાની અપીલ કરી છે. નેપાળ પોલીસે પણ એલર્ટ ઈશ્યું કર્યું છે. પોતાના અધિકૃત એક્સ હેન્ડલ પર લખ્યું છે કે એવી સૂચના મળી છે કે તિબ્બત તરફ પાણીનો બંધ ફાટ્યો છે. આથી તમામ સુરક્ષાદળો, રેસ્ક્યૂકર્મીઓ, જે રાહત અને બચાવ કાર્યમાં લાગેલા છે અને સામાન્ય લોકોને તરત જ સુરક્ષિત સ્થળો પર જવાની અપીલ કરવામાં આવે છે.
#WATCH | Nepal: Drone visuals from the flash flood-affected Trishuli area. The area is being evacuated again amid the threat of another flood. Road construction work from Trishuli to Rasuka has been temporarily halted, with all JCB machines recalled and moved to safe locations. pic.twitter.com/TgM3Ha8qMD
— ANI (@ANI) August 28, 2026
પૂર આવવાનું આ જોખમ નેપાળ ઉપરાંત ચીન તરફ પણ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. ચીનના અધિકારીઓએ પોતાના વિસ્તારના લોકોને પણ સુરક્ષિત સ્થળો પર જવાનું એલર્ટ બહાર પાડ્યું છે. ત્યાં નદીના સામાન્ય જળસ્તરથી 5 ગણું વધુ જળસ્તર વધે તેવું અનુમાન કરાયું છે. ચીને પોતાના ત્યાં જોખમવાળા વિસ્તારોમાં લોકોને નદીના તટથી 1 કિલોમીટર દૂર જવાની અપીલ કરી છે.
રેસ્ક્યૂ ઓપેરશન હાલ પૂરતા બંધ
આ એલર્ટ બાદ નેપાળના રસુવા અને નોવાકોટમાં જારી રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન રોકવામાં આવ્યા છે. અહીં રાહત અને બચાવના કામમાં લાગેલા હેલિકોપ્ટરોને પણ સુરક્ષિત સ્થાને મોકલવામાં આવ્યા છે. એવા રિપોર્ટ્સ છે કે ભોટેકાશી નદીનો પ્રવાહ એકવાર ફરીથી તેજ થવા લાગ્યો છે અને જળસ્તર પણ સતત વધતું જોવા મળી રહ્યું છે.