ગુજરાતી ન્યૂઝWorldહવે મહિનામાં બે વખત મળશે પગાર, ભારતના પાડોશી દેશમાં લાગૂ થયો નવો નિયમ, જાણો તેનાથી શું ફાયદો થશે?

હવે મહિનામાં બે વખત મળશે પગાર, ભારતના પાડોશી દેશમાં લાગૂ થયો નવો નિયમ, જાણો તેનાથી શું ફાયદો થશે?

Nepal Salaries Twice a Month: નેપાળ સરકારના આ નિર્ણયથી કર્મચારીઓ પાસે મહિનામાં બે વખત પૈસા આવશે, જેનાથી તેણે મહિનાના અંતમાં આવતી આર્થિક સમસ્યાનો સામનો કરવો પડશે નહીં.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 21, 2026, 10:50 AM IST
  • નેપાળમાં નવી સરકારે લાગૂ કર્યો નવો નિયમ
  • સરકારી કર્મચારીઓને થશે મોટો ફાયદો
  • હવે દર 15 દિવસે કર્મચારીઓને મળશે પગાર

હવે મહિનામાં બે વખત મળશે પગાર, ભારતના પાડોશી દેશમાં લાગૂ થયો નવો નિયમ, જાણો તેનાથી શું ફાયદો થશે?

Nepal Salary News: જો તમને મહિનામાં બે વખત પગાર મળે તો તમારી ઘણી સમસ્યા દૂર થઈ શકે છે. ભારતના પાડોશી દેશ નેપાળે હવે પોતાના કર્મચારીઓને પગાર આપવાની સિસ્ટમમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે. હવે સરકારી કર્મચારીઓને મહિનાના અંતમાં પગાર મળવાની જગ્યાએ દર 15 દિવસે એટલે કે મહિનામાં બે વખત અડધો-અડધો પગાર આપવામાં આવશે. સરકારે દાયકાઓથી ચાલતી મહિનાના અંતમાં પગાર આપવાની વ્યવસ્થાને બદલતા હવે પાક્ષિક ચુકવણી સિસ્ટમને લાગૂ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે.

નેપાળ સરકારના આ પગલાને વહીવટી માળખા અને કર્મચારીઓના હિતમાં એક ક્રાંતિકારી પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે. નેપાળના નાણા મંત્રાલયે કહ્યું કે આ પગલાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સરકારી કર્મચારીઓની આર્થિક સ્થિતિને સ્થિર બનાવવો અને બજારમાં રોકડના પ્રવાહને વધારવાનો છે. હંમેશા જોવામાં આવે છે કે મહિનાનો છેલ્લો સપ્તાહ આવતા-આવતા મધ્યમવર્ગીય કર્મચારીઓના ખિસ્સા ખાલી થઈ જાય છે, કે તેણે પોતાની દૈનિક જરૂરિયાત માટે સંઘર્ષ કરવો પડે છે કે ઉધાર લેવા પડે છે. નવી વ્યવસ્થાથી તેની પાસે દરેક બીજા સપ્તાહમાં પૈસા ઉપલબ્ધ હશે.

તેનાથી સરકારી કર્મચારીઓ અને સરકારને શું ફાયદો થશે?
આર્થિક નિષ્ણાંતોનું માનવું છે કે આ નિર્ણયથી માત્ર કર્મચારીઓ જ નહીં, પરંતુ દેશની અર્થવ્યવસ્થાને મોટો લાભ થશે. જ્યારે લોકોના હાથમાં દર 15 દિવસે પૈસા આવશે તો બજારમાં ખરીદીની નિરંતરતા બનેલી રહેશે. તેનાથી રિટેલ વેપારીઓ અને નાના વેપારીઓનો વેપાર વધશે. સામાન્ય રીતે મહિનાની શરૂઆતમાં બજારમાં ભીડ હોય છે અને અંતમાં સન્નાટો, પરંતુ હવે બજારમાં ઓખો મહિનો સમાન માંગ જોવા મળશે.

ખર્ચ કરવામાં રહેશે સરળતા
આ જાહેરાત બાદ નેપાળના સરકારી વર્તુળમાં ઉત્સાહનો માહોલ છે. કર્મચારીઓનું કહેવું છે કે હવે બજેટનું મેનેજમેન્ટ સરળ થઈ જશે. સ્કૂલની ફી, વીજળીનું બિલ અને રાશન જેવા ખર્ચને વ્યવસ્થિત વિભાજીત કરી શકશે. સાથે આ સિસ્ટમ વિકસિત દેશ (જેમ કે અમેરિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયા) જેવી છે, જે મેનેજમેન્ટના આધુનિક દ્રષ્ટિકોણને દર્શાવે છે.

બાકી દેશો માટે ઉદાહરણ બની શકે છે આ નિર્ણય
નેપાળ સરકારનો આ પ્રયોગ દક્ષિણ એશિયાના અન્ય દેશો માટે એક ઉદાહરણ બની શકે છે. જો આ મોડલ સફળ રહે છે તો તે ન માત્ર કર્મચારીઓની કાર્યક્ષમતા વધારશે, પરંતુ દેશનું આર્થિક સ્વાસ્થ્ય સુધારવામાં પાયાનો પથ્થર સાબિત થશે. હાલ સરકાર તેને તબક્કાવાર લાગૂ કરવાની યોજના બનાવી રહી છે.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

