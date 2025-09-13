દુનિયાનો આ નાનો દેશ ક્યારેય પણ નથી બન્યો કોઈનો ગુલામ, અંગ્રેજો-મુગલ બધા રહ્યા નાકામ; નામ જાણીને ચોંકી જશો
Nepal Crisis: દુનિયાના ઘણા દેશો કોઈને કોઈ સમયે ગુલામીના બંધનમાં બંધાયેલા રહ્યા છે, પરંતુ એક દેશ એવો છે જેણે ક્યારેય કોઈની ગુલામી સહન કરી નથી. ચાલો જાણીએ આ દેશ વિશે.
Trending Photos
Nepal Never Became Slave: દુનિયામાં ઘણા દેશો એવા છે જે કોઈને કોઈ સમયે કોઈ વિદેશી શક્તિના શાસન હેઠળ રહ્યા છે. આ દેશોએ ગુલામીનું દુઃખ સહન કર્યું છે. અંગ્રેજોએ લગભગ 200 વર્ષ સુધી ભારત પર શાસન કર્યું. માત્ર ભારત જ નહીં, પરંતુ બ્રિટને વિશ્વના 56 દેશોને ગુલામ બનાવ્યા હતા. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે કેટલાક દેશો એવા છે જે ક્યારેય કોઈના ગુલામ બન્યા નથી? ચાલો જાણીએ એવા દેશ વિશે જે ક્યારેય કોઈ સામ્રાજ્ય હેઠળ સંપૂર્ણપણે નહોતું.
નેપાળ પર કોઈએ નથી કર્યું રાજ
અહીં અમે વાત કરી રહ્યા છે નેપાળ વિશે. જી હા... ભારતનો પડોશી દેશ નેપાળ, જે હાલમાં રાજકીય અને સામાજિક સંકટનો સામનો કરી રહ્યો છે, તેને આજ સુધી કોઈએ ગુલામ બનાવ્યો નથી. જ્યારે આપણે ઇતિહાસના પાના ફેરવીએ છીએ, ત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે ભારત સહિત દુનિયાના ઘણા દેશો વિદેશી શક્તિઓએ પોતાના શાસન હેઠળ રાખ્યા હતા. ભારતને પણ ઘણા આક્રમણકારો દ્વારા લૂંટવામાં આવ્યું અને બરબાદ કરવામાં આવ્યું. અંગ્રેજોએ પણ બે સદીઓ સુધી ભારત પર શાસન કર્યું, પરંતુ કોઈ વિદેશી શક્તિ નેપાળને ગુલામ બનાવી શકી નહીં. પરંતુ આ પાછળનું કારણ શું છે, ચાલો જાણીએ.
નેપાળ પર શા માટે કોઈ ન કરી શક્યું રાજ?
હિમાલયના ઊંચા શિખરો અને પર્વતીય માર્ગોએ નેપાળને કુદરતી ઢાલ પ્રદાન કરી. આ પર્વતોએ માત્ર વિદેશી આક્રમણકારોને રોક્યા જ નહીં, પરંતુ નેપાળના લોકોનું મનોબળ પણ મજબૂત બનાવ્યું. નેપાળના ગુરખા સૈનિકો, જેઓ તેમની બહાદુરી અને યુદ્ધ કૌશલ્ય માટે દુનિયાભરમાં પ્રખ્યાત છે, તેમણે પણ દેશની રક્ષા કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી.
મુસ્લિમ શાસકોએ કર્યો હુમલો
નેપાળ પર મુસ્લિમ શાસકોએ પણ હુમલો કર્યો હતો, પરંતુ તેઓ સફળ ન થયા. સૌપ્રથમ શમસુદ્દીન ઇલિયાસ શાહે 1349માં નેપાળ પર હુમલો કર્યો, પરંતુ ગોરખા સેનાએ તેને હરાવી દીધો અને પાછો મોકલી દીધો.
બ્રિટિશરો સાથે સંધિ
18મી અને 19મી સદીમાં જ્યારે બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય ભારતમાં મજબૂત થઈ રહ્યું હતું, ત્યારે નેપાળે માત્ર પોતાની સ્વતંત્રતા જાળવી રાખી ન હતી, પરંતુ બ્રિટિશરો સાથે રાજદ્વારી સંબંધો પણ જાળવી રાખ્યા હતા. 1814-1816માં અંગ્રેજો અને નેપાળ વચ્ચે યુદ્ધ થયું, જેને ગોરખા યુદ્ધ તરીકે ઓળખાય છે. આ યુદ્ધ પછી સુગૌલી સંધિ પર હસ્તાક્ષર થયા, જેના કારણે નેપાળનો કેટલોક ભાગ બ્રિટિશ ભારતમાં ગયો. આ સંધિ પછી પણ નેપાળ એક સ્વતંત્ર રાષ્ટ્ર રહ્યું અને બ્રિટિશ શાસન હેઠળ આવ્યું નહીં.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે