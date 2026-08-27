/નેપાળમાં બીજા પ્રલયનો ખતરો! સૌથી મોટી ચેતવણી જાહેર, ઉપર છુપાઈને બેઠું છે મોત

નેપાળમાં આવેલા પૂરને કારણે હજારો લોકો પ્રભાવિત થયા છે. અત્યાર સુધી તેના કારણે 160 લોકોના મોત થયા છે અને અનેક લોકો લાપતા છે. સૌથી મહત્વની વાત છે કે નેપાળ ફરી આ રીતે તબાહીની ઝપેટમાં આવી શકે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સેન્ટર ફોર ઈન્ટીગ્રેટેડ માઉન્ટેન ડેવલોપમેન્ટ (ICIMOD) અને નેપાળ સરકારના વૈજ્ઞાનિક અનુમાન અનુસાર 47 ગ્લેશિયર તળાવને સંભવિત રૂપથી ખતરનાક ગ્લેશિયર તળાવના રૂપમાં ચિન્હિત કરવામાં આવી છે.
ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે આ તળાવમાંથી ગમે ત્યારે ગ્લેશિયર લેક આઉટબર્સ્ટ ફ્લડ આવી શકે છે, જે નેપાળની નદી સિસ્ટમમાં વિનાશકારી પૂરનું કારણ બની શકે છે. આ 47 તળાવમાંથી 21 નેપાળમાં સ્થિત છે, જ્યારે 25 તળાવ તિબેટમાં છે અને સરહદ પારની શ્રેણીમાં આવે છે. આ તળાવ નદીઓના ઉપરના હિસ્સામાં સ્થિત છે, જે દક્ષિણ તરફ વહેતા નેપાળમાં પ્રવેશ કરે છે. તેથી નીચે વસેલા સમુદાયો અને આંતરમાળખા માટે સંભવિત ખતરો પેદા કરે છે.
નેપાળ અને તિબેટ સરહદે પૂર અને ભૂસ્ખલનની ભયાનક તબાહી: ૧૬૦થી વધુના મોત અને ૧૦૦૦થી વધુ લોકો લાપતા, ૧૩ હાઇડ્રોપાવર પ્રોજેક્ટ્સ તસ્તનષ્ટ!#NepalFloods #KailashMansarovar #BreakingNews #News pic.twitter.com/h10fCQvbZq
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) August 27, 2026
ક્યા તળાવો છે સૌથી વધુ ખતરનાક
આ લિસ્ટમાંથી ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ અધિકારીઓ અને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર વિકાસ કાર્યક્રમે કેટલીક ઝડપથી ફેલાઈ રહેલી, પથ્થર અને કાટમાળથી બનેલ બાંધનુમા તળાવને વિશેષ રૂપથી ચિન્હિત કર્યાં છે. તેના જોખમને ઘટાડવા અને જળસ્તરને ઓછું કરવા માટે તત્કાલ પગલાં ભરવાની જરૂરિયાત ગણાવી છે. તેમાંથી સૌથી મુખ્ય તળાવ લોઅર બરૂણ (ટેલોપોખરી), થુલાગી (ડોના), લુમડિંગ ત્સો, હોંગુ-2/ચામલાંગ સાઉથ, ત્સો રોલ્પા અને ઇમજા ત્સો છે.
પહાડી વિસ્તારમાં સૌથી વધુ ખતરો
આ તળાવમાંથી પેદા થનાર ખતરો મુખ્ય રૂપથી તે પર્વતીય અને પહાડી જિલ્લામાં કેન્દ્રીત છે, જે નીચે વહેતી નદી ઘાટીના રસ્તામાં સ્થિત છે. જો કોઈ મોટો ગ્લોફ થાય છે તો આ ક્ષેત્રોના લોકો અને મહત્વપૂર્ણ આંતરમાળખાને ગંભીર નુકસાન પહોંચી શકે છે. પૂર્વી અને મધ્ય નેપાળ, જેમાં કોશી અને બાગમતી નદી બેસન સામેલ છે. ત્યાં કુલ ક્ષેત્રીય જોખનનો 85 ટકાથી વધુ હિસ્સો સંવેદનશીલ ક્ષેત્રોમાં કેન્દ્રીત છે.
નેપાળની તબાહીની અસરથી બિહારમાં પૂરનો ખતરો: ગંગા સહિતની નદીઓનું જળસ્તર વધતા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ફરી વળ્યા, પાકને વ્યાપક નુકસાન!#NepalFloods #BreakingNews #News pic.twitter.com/otrGgmkMJ6
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) August 27, 2026
સૌથી વધુ જોખમવાળા જિલ્લામાં સોલુખુમ્બુ સામેલ છે, જ્યાં દૂધ કોસી અને ઇમજા બેસિન આવે છે. સંખુવાસભા જિલ્લો બરૂણ અને અરૂણ નદીના કિનારે સ્થિત છે. દોલખા જિલ્લો તામા કોશી નદી કોરિડોરમાં છે અને ત્સો રોલ્પા તળાવથી ખતરાનો સામનો કરી શકે છે.