Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /World
  • /નેપાળમાં બીજા પ્રલયનો ખતરો! સૌથી મોટી ચેતવણી જાહેર, ઉપર છુપાઈને બેઠું છે મોત

નેપાળમાં બીજા 'પ્રલય'નો ખતરો! સૌથી મોટી ચેતવણી જાહેર, ઉપર છુપાઈને બેઠું છે 'મોત'

નેપાળમાં અચાનક આવેલા પૂરને કારણે ઘણા લોકોના મોત થયા છે અને અનેક લોકો લાપતા છે. આ વચ્ચે નેપાળમાં 21 તળાવો એવા છે, જે ફરી તબાહી મચાવી શકે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 27, 2026, 10:28 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:28 AM IST
નેપાળમાં બીજા 'પ્રલય'નો ખતરો! સૌથી મોટી ચેતવણી જાહેર, ઉપર છુપાઈને બેઠું છે 'મોત'

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
અમિત શાહ પરિવાર સાથે મનાવશે રક્ષાબંધન! આજે એક જ દિવસમાં 5 મોટા કાર્યક્રમ, જાણો બે...
2
3
4
5