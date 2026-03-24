ગુજરાતી ન્યૂઝWorldઆ યોગ્ય તક છે... ખામેનેઈના મોતની 48 કલાક પહેલા ટ્રમ્પ અને નેતન્યાહુ વચ્ચે શું વાત થઈ, માસ્ટર પ્લાન લીક

'આ યોગ્ય તક છે...' ખામેનેઈના મોતની 48 કલાક પહેલા ટ્રમ્પ અને નેતન્યાહુ વચ્ચે શું વાત થઈ, માસ્ટર પ્લાન લીક

Iran US War News: ઈરાન પર અમેરિકાના હુમલાના 48 કલાક પહેલા ઈઝરાયલના પ્રધાનમંત્રી બેન્ઝામિન નેતન્યાહુએ ટ્રમ્પને ફોન કરી સુપ્રીમ લીડર ખામેનેઈ અને તેમની ટીમ પર હુમલાની નિર્ણાયક સલાહ આપી હતી.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 24, 2026, 10:30 AM IST
  • ઈરાન યુદ્ધનો આજે 25મો દિવસ
  • ટ્રમ્પ અને નેતન્યાહુ વચ્ચે થઈ હતી વાતચીત
  • રિપોર્ટમાં થયો ચોંકાવનારો ખુલાસો

Iran US War News: અમેરિકા અને ઈઝરાયલ વચ્ચે ઈરાન પર હુમલાની યોજનામાં એક મહત્વનો ખુલાસો થયો છે. રિપોર્ટ પ્રમાણે ઈરાન પર અમેરિકી હુમલાના 48 કલાક પહેલા ઈઝરાયલના પ્રધાનમંત્રી બેન્ઝામિન નેતન્યાહૂએ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને કોલ કર્યો. નેતન્યાહુએ કહ્યુ કે આ યોગ્ય સમય છે કે ઈરાનની નેતૃત્વ ટીમ પર નિર્ણાયક હુમલો કરવામાં આવે.

નેતન્યાહુએ કહી આ વાત
રોયટર્સના રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું કે ટ્રમ્પ તંત્ર પહેલા જ ઈરાન પર સૈન્ય કાર્યવાહીના વિચારથી સહમત હતું, પરંતુ હુમલાનો સમય અને માપદંડ નક્કી નહોતો. નેતન્યાહુએ નવી ગુપ્ત જાણકારીનો હવાલો આપતા કહ્યું કે ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર આયતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈ અને તેમના નજીકના સહયોગીઓને નિશાન બનાવવા જોઈએ. તેમણે તેને 'ડેકેપિટેશન સ્ટ્રાઇક' કહ્યું અને જણાવ્યું કે લગભગ આયતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈને મારવાની આવી તક મળશે નહીં. નેતન્યાહુએ તેને રણનીતિક અને પ્રતીકાત્મક બંને રૂપથી જરૂરી ગણાવ્યું અને ટ્રમ્પને યોગ્ય ઠેરવવા માટે પ્રેરિત કર્યાં.

ટ્રમ્પે પહેલા જ ઓપરેશનને મંજૂરી આપી હતી
રિપોર્ટ અનુસાર કોલના સમયે ટ્રમ્પ પહેલાથી જ સૈન્ય કાર્યવાહીના વિચારથી સહમત હતા, પરંતુ ક્યારે અને કઈ સ્થિતિમાં હુમલો થશે તે નક્કી થયું નહોતું. નેતન્યાહુનો કોલ અંતિમ તર્ક માનવામાં આવી રહ્યું છે અને કહેવામાં આવ્યું કે તેમણે ટ્રમ્પને Operation Epic Fury શરૂ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં મદદ કરી. રોયટર્સના રિપોર્ટ અનુસાર નવી ગુપ્ત જાણકારી અને નેતન્યાહુના દબાવે હુમલાનો સમય અને રણનીતિ નક્કી કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી.

28 ફેબ્રુઆરીએ થયો હતો પ્રથમ હુમલો
પ્રથમ હુમલો 28 ફેબ્રુઆરીએ થયો. ત્યારબાદ ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી કે ખામેનેઈનું મોત થયું. વ્હાઇટ હાઉસે જણાવ્યું કે ઓપરેશનનો ઈરાદો હતો કે ઈરાનની બેલિસ્ટિક મિસાઇલ અને ઉત્પાદન ક્ષમતાને ખતમ કરવો, જેથી ઈરાન ક્યારેય પરમાણુ હથિયાર ન બનાવી શકે. નેતન્યાહુએ જાહેર રૂપથી નકાર્યું કે ઈઝરાયલે અમેરિકા પર યુદ્ધ માટે દબાવ બનાવ્યો. તેમણે તેને ફેક ન્યૂઝ ગણાવ્યા અને કહ્યું કે કોઈએ ટ્રમ્પને નથી જણાવ્યું કે શું કરવાનું છે. ટ્રમ્પે પણ કહ્યું કે ઈરાન પર હુમલો કરવાનો અંતિમ નિર્ણય તેમનો ખુદનો હતો.
 

About the Author
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

