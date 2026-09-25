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Netanyahu UN Speech: યહૂદી અસહાય નથી, બરાબર જવાબ આપશે, UN માં ખૂબ ગરજ્યા ઈઝરાયલના પીએમ બેંજામિન

Netanyahu UN Speech: ઇઝરાયલના પીએમ બેંજામિન નેતન્યાહૂ સંયુક્ત રાષ્ટ્રની સામાન્ય સભામાં આંકરાપાણીએ જોવા મળ્યા. તેમણે યૂએનમાંથી ઇઝરાયલ વિરોધીઓને ખુલ્લી ચેતવણી પણ આપી દીધી છે અને કહી દીધું છે કે તેમના પર હુમલો થયો તો જડબાતોડ જવાબ મળશે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 25, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 07:48 AM IST
Netanyahu UN Speech: યહૂદી અસહાય નથી, બરાબર જવાબ આપશે, UN માં ખૂબ ગરજ્યા ઈઝરાયલના પીએમ બેંજામિન

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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