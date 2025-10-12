આવી રહી છે વધુ એક મહામારી ! જાપાનમાં કોરોના જેવી પરિસ્થિતિ, 4000થી વધુ કેસ નોંધાયા
Japan Epidemic : જાપાનમાં ઈન્ફલ્યુએન્ઝાના કેસ ઝડપથી વધી રહ્યા છે, દર કલાકે ચેપગ્રસ્ત લોકોની સંખ્યા વધી રહી છે. દરેકને ડર છે કે ઈન્ફલ્યુએન્ઝા મહામારી બની શકે છે.
Japan Epidemic : ચીનમાં શરૂ થયેલ COVID-19 વૈશ્વિક મહામારી બની ગયો હતો, જેણે લાખો લોકોના જીવ લીધા હતા અને મહિનાઓ સુધી લોકડાઉન રહ્યું હતું. હવે ફરી એકવાર આવી જ મહામારીની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. જાપાનમાં ઈન્ફલ્યુએન્ઝા ફાટી નીકળવાને એક નવી મહામારીની શરૂઆત કહેવામાં આવી રહી છે અને દરેકને ડર છે કે આ ચેપ ખરેખર કોરોનાવાયરસ જેટલો ખતરનાક બની શકે છે.
જાપાનના આરોગ્ય મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, ઈન્ફલ્યુએન્ઝા ફાટી નીકળવાના કારણે અત્યાર સુધીમાં 4,000થી વધુ લોકો હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા છે. વધુમાં જાપાનમાં આશરે 135 શાળાઓ બંધ કરવામાં આવી છે. નિષ્ણાતો માને છે કે આ રોગચાળાનો ઝડપી ફેલાવો ચિંતાનું કારણ છે. આ ફ્લૂની લહેર વધુ આક્રમક બની શકે છે. તેથી ઈન્ફલ્યુએન્ઝા કેવી રીતે ફેલાય છે અને વિશ્વભરના લોકો તેનાથી કેવી રીતે બચી શકે છે તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
ઈન્ફલ્યુએન્ઝા ફેલાવાના લક્ષણો
આ ફ્લૂ ઈન્ફલ્યુએન્ઝા વાયરસના સંપર્કમાં આવવાથી થાય છે. જ્યારે ચેપ લાગે છે, ત્યારે મોસમી ઉધરસ અને શરદી જેવા લક્ષણો દેખાય છે. આમાં ખાંસી, શરદી, તાવ, બંધ નાક અને માથાનો દુખાવો શામેલ છે.
ફ્લૂનું જોખમ કોને વધારે છે ?
સામાન્ય રીતે બાળકો, વૃદ્ધો અને ગર્ભવતી સ્ત્રીઓને ઈન્ફલ્યુએન્ઝા થવાનું જોખમ વધારે હોય છે. જે લોકો પહેલાથી જ બીમાર છે અથવા કોઈપણ સ્થિતિથી પીડાય છે તેઓ આ ફ્લૂથી વધુ સંવેદનશીલ હોય છે.
આ બાબતોનું ખાસ ધ્યાન રાખો
- જાપાનમાં ઈન્ફલ્યુએન્ઝાનો પ્રકોપ વિશ્વભરમાં ફેલાતો અટકાવવા માટે આ સમયે જાપાનની મુસાફરી કરવાનું ટાળવું જરૂરી છે
- આ બિમારી તમારા સુધી પહોંચે તે પહેલાં રસી લેવી જરૂરી છે
- માસ્ક પહેરવાનો આગ્રહ રાખો
- કોઈપણ વસ્તુને સ્પર્શ કરતા પહેલા તમારા હાથને સેનિટાઇઝ કરો
- ભીડવાળી જગ્યાએ જવાનું ટાળો. શક્ય હોય ત્યાં સુધી સામાજિક અંતરનું પાલન કરો
- તમારા શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવાનો પ્રયાસ કરો
- હાઈજીન અને સ્વચ્છતાનું ખાસ ધ્યાન રાખો
