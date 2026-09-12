Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /World
  • /દિલ્હીની BRICS સમિટે દુનિયાને આપ્યા ત્રણ મોટા સંદેશ, બદલાઈ ગયું છે પાવર સેન્ટર 

દિલ્હીની BRICS સમિટે દુનિયાને આપ્યા ત્રણ મોટા સંદેશ, બદલાઈ ગયું છે પાવર સેન્ટર 

Delhi BRICS Summit : ભારત અને ચીનની દોસ્તીનો નવો અધ્યાય આજથી શરૂ થયો છે કેમ કે, સાત વર્ષ બાદ ચીનના રાષ્ટ્રપતિ ભારત આવ્યા અને બ્રિક્સ સંમેલનમાં હાજરી આપી. આજે BRICS સમિટમાંથી એક એવી તસવીર સામે આવી છે, જેણે આખી દુનિયાની રાજનીતિમાં હલચલ મચાવી દીધી છે. વૈશ્વિક મંચ પર આ એવો નજારો હતો જેની કલ્પના કદાચ પશ્ચિમી દેશોએ ક્યારેય નહીં કરી હોય.

Written ByKaran Rajput
Published: Sep 12, 2026, 08:02 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 08:54 PM IST
દિલ્હીની BRICS સમિટે દુનિયાને આપ્યા ત્રણ મોટા સંદેશ, બદલાઈ ગયું છે પાવર સેન્ટર 

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
દિલ્હીની BRICS સમિટે દુનિયાને આપ્યા ત્રણ મોટા સંદેશ, બદલાઈ ગયું છે પાવર સેન્ટર 
2
3
4
5