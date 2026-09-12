/દિલ્હીની BRICS સમિટે દુનિયાને આપ્યા ત્રણ મોટા સંદેશ, બદલાઈ ગયું છે પાવર સેન્ટર 

Global Power Center change : એશિયાની ત્રણ સૌથી મોટી મહાશક્તિઓ—ભારત, રશિયા અને ચીન એક જ ફ્રેમમાં જોવા મળ્યા. પ્રધાનમંત્રી મોદી કેન્દ્ર સ્થાને હતા અને તેમણે બંને દેશોના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષોના હાથ પકડી રાખ્યા હતા. આ તસવીર આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે શું સંકેત આપી રહી છે, જુઓ આ અહેવાલમાં..
Prime Minister Narendra Modi with Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin at the BRICS Summit in Delhi
(Source: PM Narendra Modi/Instagram) pic.twitter.com/AznKOvEvjI
— ANI (@ANI) September 12, 2026
ભારત–ચીન દોસ્તીનો નવો અધ્યાય
મોદી–જિનપિંગ મુલાકાતથી બદલાયું સમીકરણ
PM મોદીના હાથમાં નવી વિશ્વવ્યવસ્થા
એક તસવીર, બદલાતી દુનિયાનો સંકેત
BRICS મંચ પર શક્તિનું નવું સંતુલન
દિલ્હીના BRICS મંચ પરથી સામે આવેલી એક તસવીરે દુનિયાનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે..એક ફ્રેમમાં મોદી... પુતિન... અને જિનપિંગ વચ્ચે ભારતના PM મોદી... એક તરફ રશિયાના પુતિન... અને બીજી તરફ ચીનના જિનપિંગ. ચહેરા પર સ્મિત..હાથમાં હાથ...પણ આ માત્ર એક તસવીર નથી...આ બદલાતી વૈશ્વિક રાજનીતિનો સંકેત છે. કારણ કે ભારત અને ચીન હરીફ છે. રશિયા સાથે ભારતની દોસ્તી છે અને હવે ત્રણેય નેતા એક જ ફ્રેમમાં જોવા મળ્યા છે.
અર્થતંત્ર બદલાઈ રહ્યું છે અને શક્તિનું સંતુલન પણ બદલાઈ રહ્યું છે
BRICSના મંચ પરથી PM મોદીએ દુનિયાને મોટો સંદેશ આપી દીધો છે. હવે જૂની વૈશ્વિક વ્યવસ્થાના ભરોસે દુનિયા નહીં ચાલે કારણ કે દુનિયા બદલાઈ રહી છે. અર્થતંત્ર બદલાઈ રહ્યું છે અને શક્તિનું સંતુલન પણ બદલાઈ રહ્યું છે. એટલે ગ્લોબલ ગવર્નન્સમાં પણ મોટો ફેરફાર જરૂરી છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ સીધી વાત કરી. ગ્લોબલ સાઉથને હવે માત્ર નિયમો માનનારા દેશો બનાવી રાખી શકાય નહીં. નિયમો બનાવવાની ટેબલ પર પણ ગ્લોબલ સાઉથનો હક હોવો જોઈએ...
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ BRICS માટે માત્ર આજની નહીં. પરંતુ આગામી બે દાયકાની દિશા નક્કી કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું અધ્યક્ષ બદલાય, નેતા બદલાય પરંતુ BRICSની ગતિ અટકવી ન જોઈએ. એટલે સંગઠનમાં એક કાયમી વ્યવસ્થા હોવી જરૂરી છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીનું ફોકસ માત્ર BRICS સુધી સીમિત રહ્યું નથી. તેમણે સીધો નિશાન વૈશ્વિક સંસ્થાઓની કાર્યપદ્ધતિ પર સાધ્યો છે. PM મોદીએ સ્પષ્ટ કહ્યું હવે વૈશ્વિક સંસ્થાઓને આજની દુનિયાની વાસ્તવિકતા પ્રમાણે બદલવી પડશે.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi, along with BRICS leaders, watches Bharat Innovates exhibition at Bharat Mandapam.
(Video: DD News) pic.twitter.com/vpjmL1p3g8
— ANI (@ANI) September 12, 2026
BRICS જેટલું મજબૂત બનશે. ભારતનો વૈશ્વિક પ્રભાવ એટલો જ વધશે
આ તસવીર પાછળ સૌથી મોટો એંગલ છે. મોદી અને જિનપિંગની મુલાકાત. કેમ કે લગભગ સાત વર્ષ બાદ ચીનના રાષ્ટ્રપતિ ભારત આવ્યા અને ગલવાન બાદ આ તેમની પહેલી ભારત મુલાકાત છે. BRICS હવે માત્ર બેઠક અને નિવેદનોનું મંચ નથી રહ્યું. આ મંચ હવે બદલાતી દુનિયાની નવી દિશા નક્કી કરી રહ્યું છે અને આ બદલાવમાં ભારત માત્ર ભાગીદાર નથી. ભારત હવે દિશા નક્કી કરનારી શક્તિ બનીને ઉભરી રહ્યું છે. BRICS જેટલું મજબૂત બનશે. ભારતનો વૈશ્વિક પ્રભાવ એટલો જ વધશે. કારણ કે આવતીકાલની દુનિયામાં સવાલ એ નહીં હોય કે શક્તિ કોની પાસે છે. સવાલ એ હશે કે દુનિયાના નવા નિયમો કોણ લખશે.
દિલ્હીમાં બંને નેતાઓ વચ્ચે મહત્વપૂર્ણ દ્વિપક્ષીય બેઠક થઈ. મોદીએ સહયોગ વધારવાની વાત કરી. તો જિનપિંગે પણ કહ્યું કે ભારત અને ચીન એકબીજાની તાકાતમાંથી શીખી શકે છે. ગલવાનના ઘાવ વચ્ચે દિલ્હીમાંથી સંબંધોમાં નવી નરમાઈના સંકેત મળ્યા છે.
#WATCH | Delhi: PM Narendra Modi holds a bilateral meeting with Chinese President Xi Jinping on the sidelines of BRICS Summit 2026.
(Video: DD News) pic.twitter.com/Du0myPd5Uo
— ANI (@ANI) September 12, 2026
BRICSના મંચ પરથી ભારતને વધુ એક મોટું સમર્થન મળ્યું છે. નવી દિલ્હી ઘોષણાપત્રને તમામ સભ્ય દેશોએ મંજૂરી આપી અને જમ્મુ-કાશ્મીરમાં થયેલા આતંકી હુમલાની આકરી નિંદા કરી.
PM Modi, Chinese President Xi Jinping share a long handshake as Delhi BRICS summit concludes pic.twitter.com/hQCbK2T5zR
— Sidhant Sibal (@sidhant) September 12, 2026
દિલ્હીની BRICS સમિટે દુનિયાને ત્રણ મોટા સંદેશ આપ્યા છે. મોદી–જિનપિંગ મુલાકાતથી ભારત-ચીન સંબંધોમાં નવી નરમાઈના સંકેત. પુતિન–મોદી–જિનપિંગની એક તસવીરથી બદલાતા શક્તિ સંતુલનની ઝલક અને BRICSના ઘોષણાપત્રથી આતંકવાદ, ટેરિફ અને વૈશ્વિક તણાવ જેવા મુદ્દે એકજૂટ સંદેશ. મોદી વચ્ચે... એક તરફ પુતિન... બીજી તરફ જિનપિંગ...આ તસવીર માત્ર ક્ષણ નથી. આ બદલાતી દુનિયાની તસવીર છે...