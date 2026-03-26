ઈરાન સાથે યુદ્ધ વચ્ચે અમેરિકામાં ફેલાઈ રહ્યો છે કોરોનાનો નવો વેરિએન્ટ, જાણો કેટલો જોખમી? તેના લક્ષણો

ગુજરાતી ન્યૂઝWorldઈરાન સાથે યુદ્ધ વચ્ચે અમેરિકામાં ફેલાઈ રહ્યો છે કોરોનાનો નવો વેરિએન્ટ, જાણો કેટલો જોખમી? તેના લક્ષણો

એકબાજુ જ્યાં દુનિયા અનેક દેશો વચ્ચે યુદ્ધના કારણે ઊભા થયેલા સંકટનો સામનો કરી રહી છે ત્યાં ફરીથી કોરોના વાયરસના નવા વેરિએન્ટનું જોખમ તોળાઈ રહ્યું છે જેણે વિશ્વમાં ચિંતા વધારી છે. જાણો આ નવા વેરિએન્ટ BA.3.2 વિશે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 26, 2026, 12:43 PM IST
  • હાલ અમેરિકા ઈરાન સામે યુદ્ધ લડી રહ્યું છે ત્યાં નવો પડકાર પણ ઊભો થયો છે
  • અમેરિકાના અનેક રાજ્યોમાં કોવિડ 19નો નવો વેરિએન્ટ ફેલાઈ રહ્યો છે
  • આ વેરિએન્ટ BA.3.2 એ સિકોડા નામથી પણ ઓળખાય છે, જાણો તેના લક્ષણો
     

અમેરિકા હાલ એક સાથે અનેક પડકારોનો સામનો કરતું જોવા મળી રહ્યું છે. એકબાજુ જ્યાં ઈરાન સાથે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે ત્યાં બીજી બાજુ અમેરિકાના અનેક રાજ્યોમાં 5 વર્ષ પહેલા હાહાકાર મચાવી ચૂકેલા કોરોના વાયરસના નવા વેરિએન્ટ BA.3.2ની દહેશત જોવા મળી રહી છે. અમેરિકામાં ફેલાઈ રહેલા આ નવા કોવિડ 19 વેરિએન્ટ BA.3.2 ને કારણે સ્વાસ્થ્ય અધિકારીઓ અને રિસર્ચર્સમાં ચિંતાનું મોજું ફરી વળ્યું છે. તેઓ તેના ટ્રાન્સમિશન, મ્યુટેશન પ્રોફાઈલ અને ઈમ્યુનિટી પર તેની અસર પર દેખરેખ રાખી રહ્યા છે. 

સિકાડા નામનો નવો વેરિએન્ટ
કોરોના વાયરસનો આ નવો વેરિએન્ટ  BA.3.2 જે સિકાડા નામથી પણ ઓળખાય છે તેના અનેક મ્યૂટેશન છે. જેની અસર ઈમ્યુનિટી પર પડી શકે છે. સેન્ટર્સ ફોર ડિસિસ કંટ્રોલ એન્ડ પ્રિવેન્શન (CDC)માં છપાયેલા એક લેટેસ્ટ સ્ટડી મુજબ 11 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં ઓછામાં ઓછા 23 દેશોમાં આ વાયરસના કેસો નોંધાયા હતા. 

શું છે આ  BA.3.2 'સિકોડા' વેરિએન્ટ?
CDC દ્વારા ટ્રાવેલર આધારિત જેનોમિક સર્વિલાન્સ પ્રોગ્રામ હેઠળ કોરોનાના નવા વેરિએન્ટ  BA.3.2 ને ટ્રેક કરવામાં આવી રહ્યો છે. BA.3.2 સિકોડા કોવિડ વેરિએન્ટ એ SARS-CoV-2ના આનુવંશિક રીતે અલગ વેરિએન્ટનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે તાજેતરના વર્ષોમાં ઈન્ફેક્શન પર પ્રભુત્વ ધરાવતા JN.1 પ્રકારોથી બિલકુલ અલગ છે.

જો કે હાલ આ વેરિએન્ટ ખુબ ચર્ચામાં હોવા છતાં તમને જણાવી દઈએ કે આ વેરિએન્ટ કોઈ નવો નથી. પહેલીવાર આ વેરિએન્ટ નવેમ્બર 2024માં દક્ષિણ આફ્રીકામાં રેસ્પિરેટરી સેમ્પલમાં મળી આવ્યો હતો. અમેરિકામાં આ વેરિએન્ટ જૂન 2025માં નેધરલેન્ડ્સથી આવેલા એક મુસાફરમાં કન્ફર્મ થયો હતો. 2025ના અંત સુધીમાં ડેનમાર્ક, જર્મની, અને નેધરલેન્ડ્સ સહિત યુરોપના કેટલાક દેશોમાં સિકવેન્સ્ડ કેસોમાં આ નવા વેરિએન્ટ BA.3.2નો ભાગ લગભગ 30 ટકા જેટલો હતો. 

અમેરિકામાં નવો કોવિડ વેરિએન્ટ ક્યાં ક્યાં જોવા મળ્યો
CDCને આ નવો કોવિડ વેરિએન્ટ  BA.3.2 વિવિધ ડિટેક્શન સિસ્ટમ દ્વારા મળી આવ્યો જેમ કે,

  • 4 અમેરિકી ટ્રાવેલર્સના નાકના સ્વેબમાંથી 
  • 5 દર્દીઓના ક્લિનિકલ સેમ્પલ્સમાંથી 
  • 3 એરોપ્લેન વેસ્ટવોટર સેમ્પલ્સમાંથી
  • 25 રાજ્યોના 132 વેસ્ટવોટર સેમ્પલ્સમાંથી

અમેરિકાના નવા કોવિડ વેરિએન્ટથી અસરગ્રસ્ત રાજ્યો

  • કેલિફોર્નિયા
  • કનેક્ટિકટ
  • ફ્લોરિડા
  • હવાઈ
  • ઈડાહો
  • ઈલિનોઈસ
  • લુસિયાના
  • મેઈન
  • મિશિગન
  • મેરિલેન્ડ
  • મેસાચુસેટ્સ
  • મિઝોરી
  • ન્યૂ હેમ્પશાયર
  • ન્યૂજર્સી
  • નેવાડા
  • ન્યૂયોર્ક
  • ઓહીયો
  • પેન્સેલ્વેનિયા
  • રોડ આઈલેન્ડ
  • દક્ષિણ કોરોલિના
  • ટેક્સાસ
  • ઉતાહ
  • વેરમોન્ટ
  • વર્જીનિયા
  • વ્યોમિંગ

હેલ્થ એક્સપર્ટ્સે ચેતવણી આપતા કહ્યું કે, કેટલીક જગ્યાઓ પર જેનોમિક સર્વિલાન્સની મર્યાદા હોવાના કારણે વાસ્તવિક ફેલાવો આના કરતા વધુ વ્યાપક હોઈ શકે છે. 

નવા વેરિએન્ટના લક્ષણો
આ નવા વેરિએન્ટના લક્ષણો જોઈએ તો અગાઉના લક્ષણો કરતા કોઈ નવા લક્ષણો આ વેરિએન્ટના નથી પરંતુ કેટલાક નોંધપાત્ર લક્ષણો હોઈ શકે છે. પરંતુ નેશનલ ફાઉન્ડેશન ફોર ઈન્ફેક્શિયસ ડિસિસના મેડિકલ ઓફિસર રોબર્ટ એચ હોપ્સિન્સના જણાવ્યાં મુજબ કોવિડના બીજા કેટલાક સામાન્ય લક્ષણો ઉપરાંત સિવિયર સોર થ્રોટ (ગળામાં દુખાવો) દર્દીઓમાં જોવા મળી રહ્યું છે. 

અન્ય કોવિડ 19 જેવા લક્ષણો જેમ કે,

  • કફ
  • તાવ
  • થાક
  • માથાનો દુ:ખાવો
  • સ્નાયુંઓ કે શરીરનો દુ:ખાવો
  • નાક ગળવું
  • સ્વાદ કે સ્મેલ નો અનુભવ ન થાય
  • ઉબકા કે ઉલ્ટી
  • ઝાડા થઈ જવા
  • શ્વાસ ચડવો

જો કે અત્યાર સુધી એવા કોઈ ચોક્કસ પુરાવા નથી કે આ નવો વેરિએન્ટ BA.3.2 કોવિડના અન્ય પ્રકારો કરતા વધુ જોખમી છે. 

