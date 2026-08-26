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RSS પ્રમુખ મોહન ભાગવતના કાર્યક્રમ મુદ્દે અમેરિકામાં રાજકારણ ગરમાયું, ન્યૂયોર્કના મેયરે પણ કર્યો વિરોધ

રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના શતાબ્દી વર્ષે દેશ વિદેશમાં અનેક કાર્યક્રમનો આયોજન થઈ રહ્યું છે. આરએસએસ પ્રમુખ મોહન ભાગવત હાલ અમેરિકામાં છે જ્યાં આ નિમિત્તે યોજાયેલા એક કાર્યક્રમમાં સંબોધન કરશે. જો કે તે પહેલા જ વિરોધનો વંટોળ શરૂ થઈ ગયો છે. ન્યૂયોર્કના મેયર ઝોહરાન મમદાનીએ પણ કહ્યું કે તેઓ મોહન ભાગવતના કાર્યક્રમનો વિરોધ કરે છે. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 26, 2026, 08:53 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 08:55 AM IST
RSS પ્રમુખ મોહન ભાગવતના કાર્યક્રમ મુદ્દે અમેરિકામાં રાજકારણ ગરમાયું, ન્યૂયોર્કના મેયરે પણ કર્યો વિરોધ
Image Credit: ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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