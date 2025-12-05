ન્યૂઝીલેન્ડમાં સ્થાયી થવાની શાનદાર તક! આટલા રૂપિયાનું રોકાણ કરીને ખરીદી શકો છો પોતાનું ઘર
New Zealand Golden Visa: 4 નવેમ્બરથી શરૂ થયેલી આ યોજના હેઠળ, વિદેશી ઉદ્યોગપતિઓ NZD 1 મિલિયન અથવા NZD 2 મિલિયનનું રોકાણ કરીને માત્ર 12 મહિનામાં જ પરમેનન્ટ રેસિડેન્સી મેળવી શકે છે.
New Zealand Golden Visa: ન્યૂઝીલેન્ડે એક 'ગોલ્ડન વિઝા' શરૂ કરી છે. આ વિઝા ખાસ કરીને એવા અમીર લોકો માટે છે, જેઓ ત્યાં બિઝનેસમાં રૂપિયાનું રોકાણ કરીને ન્યૂઝીલેન્ડની નાગરિકતા લેવા માગે છે અને પોતાને માટે ઘર બનાવવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યા છે.
આ વિઝાનું નામ છે 'બિઝનેસ ઇન્વેસ્ટેર વર્ક વિઝા' અને 24 નવેમ્બરથી તેના ફોર્મ ભરવાના શરૂ થઈ ગયા છે. તેમાં સીધો માર્ગ છે કે, તમે પરમેન્ટલી ન્યૂઝીલેન્ડમાં સ્થાયી થઈ શકે છે. આમાં તમને ચાર વર્ષ સુધી ત્યાં રહેવાની તક મળશે.
આ વિઝા રોકાણકારોને તેમના પાર્ટનરો અને આશ્રિત બાળકોને ન્યૂઝીલેન્ડ લાવવાની મંજૂરી આપે છે. આ વિઝા હેઠળ રેસીડેન્સી મેળવવા માટે રોકાણના બે વિકલ્પો ઉપલબ્ધ છે. એરા વિકલ્પ હેઠળ ત્રણ વર્ષમાં રેસીડેન્સી મેળવવા માટે NZD 1 મિલિયનનું રોકાણ કરવું પડે છે. જ્યારે બીજો 'ફાસ્ટ-ટ્રેક' વિકલ્પ છે, જેમાં ફક્ત 12 મહિના પછી રેસીડેન્સી મળે છે, જેના માટે NZD 2 મિલિયનનું રોકાણ જરૂરી છે.
કરવું પડશે મોટું રોકાણ
આ વિઝા એવા અનુભવી ઉદ્યોગપતિઓ માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે, જેઓ ન્યૂઝીલેન્ડના લાંબા ગાળાના આર્થિક વિકાસમાં યોગદાન આપવા માગે છે. અરજદારોએ એવા વ્યવસાયમાં રોકાણ કરવું પડશે જે ઓછામાં ઓછા પાંચ વર્ષથી કાર્યરત હોય અને તેમને રહેવાના ખર્ચાઓ માટે NZD 500,000નું વધારાનું અનામત ભંડોળ પણ પ્રદાન કરવું પડશે. આ ઉપરાંત કેટલીક શરતો પણ પૂરી કરવી પડશે જેમ કે, ઉંમર 55 વર્ષથી ઓછી હોવી જોઈએ. તમારી પાસે મજબૂત વ્યાપારિક અનુભવ હોવો જોઈએ.
આનો અર્થ એ છે કે, તમે કાં તો ઓછામાં ઓછા પાંચ કર્મચારીઓ ધરાવતી કંપની ચલાવી હોય અથવા તમારી કંપનીની વાર્ષિક આવક NZD 1 મિલિયન રહી હોય. એક સરકારી નિવેદનમાં આ વાત પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે કે, ન્યૂઝીલેન્ડ એવા દૂરંદેશી રોકાણકારોનું સ્વાગત કરે છે જેઓ હાલના ઉદ્યોગોને વિકસાવવામાં અને નવી તકો ઊભી કરવામાં મદદ કરી શકે.
ગોલ્ડન વિઝા માટે કેવી રીતે અરજી કરવી
એકવાર જ્યારે રોકાણકાર જરૂરી સમયગાળા માટે પોતાનો વ્યવસાય ચલાવી લે છે, તો તેઓ બિઝનેસ ઇન્વેસ્ટર રેસિડેન્ટ વિઝા માટે અરજી કરી શકે છે. આ માટે તેમને પોતાની દેવું ચૂકવવાની ક્ષમતા સાબિત કરવી પડશે, માલિકીનું સ્તર જાળવી રાખવું પડશે અને ન્યૂઝીલેન્ડના નાગરિક અથવા રહેવાસી માટે ઓછામાં ઓછી એક પૂર્ણ-સમયની નોકરીનું સર્જન કરવું પડશે.
અન્ય વિઝા કેટેગરી
ગોલ્ડન વિઝા ઉપરાંત, ન્યૂઝીલેન્ડ માન્યતા પ્રાપ્ત એમ્પ્લોયર વર્ક વિઝા (Accredited Employer Work Visa - AEWV) યોજના હેઠળ 8 ડિસેમ્બરથી બે નવી મોસમી વિઝા કેટેગરીઓ પણ શરૂ કરી રહ્યું છે. ગ્લોબલ વર્કફોર્સ સીઝનલ વિઝા (GWSV) અને પીક સીઝનલ વિઝા (PSV). આ વિઝાનો ઉદ્દેશ્ય સ્થાનિક રોજગારની સુરક્ષા કરતી વખતે અલ્પકાલીન ભૂમિકાઓ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય કર્મચારીઓને કામ પર રાખવાની પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવાનો છે.
