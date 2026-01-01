આ દેશોમાં અમેરિકન નાગરિકોની 'નો એન્ટ્રી', આફ્રિકન દેશોએ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને આ રીતે આપ્યો જવાબ
Visa Ban on US: અમેરિકાએ 39 દેશોના લોકોના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ મૂકી દીધો છે. ત્યારબાદ અનેક દેશોએ અમેરિકા વિરુદ્ધ પણ આવું જ પગલું ભર્યું છે. તાજેતરમાં માલી, બુર્કિના ફાસો અને નાઈજરે અમેરિકા પર વિઝા બેન (પ્રતિબંધ) લગાવી દીધો છે.
Visa Ban on US: અમેરિકામાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની સરકાર આવ્યા બાદ ઇમિગ્રેશનને લઈને ઘણી કડકાઈ વર્તવામાં આવી રહી છે. કથિત રીતે ગેરકાયદેસર રીતે અમેરિકામાં રહેતા લોકોને ડિપોર્ટ કરવામાં આવી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ અનેક દેશોના નાગરિકોની એન્ટ્રી પર પણ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. જો કે, આ મામલે માત્ર અમેરિકા જ આગળ નથી, પરંતુ આફ્રિકાના પણ અનેક દેશો છે જેમણે અમેરિકન નાગરિકોના ઇમિગ્રેશન પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. માલી અને બુર્કિના ફાસોએ અમેરિકન નાગરિકો માટે સંપૂર્ણપણે વિઝા બેન લગાવી દીધો છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે અગાઉ આ દેશો પર વિઝા બેન લગાવ્યો હતો.
માલી અને બુર્કિના ફાસોમાં સૈન્ય શાસન
અમેરિકા પર વિઝા બેન લગાવનારા આ બન્ને દેશોમાં સૈન્ય શાસન છે. પશ્ચિમ આફ્રિકાના આ બન્ને દેશોએ તાજેતરમાં અમેરિકા પર વિઝા પ્રતિબંધ લાદ્યો છે. આ પહેલા અમેરિકાએ આફ્રિકા, એશિયા, મધ્ય એશિયા અને લેટિન અમેરિકાના મળીને ઓછામાં ઓછા 39 દેશો પર વિઝા પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. અમેરિકાનું કહેવું છે કે, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
માલીના વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું કે, "અમેરિકા પર જવાબી કાર્યવાહી કરતા વિદેશ મંત્રાલયે તાત્કાલિક અસરથી અમેરિકાના નાગરિકોના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. અમેરિકાએ જે પ્રકારનું પગલું ભર્યું છે, તેવું જ પગલું અમારી સરકાર પણ ભરી રહી છે." બુર્કિના ફાસોના વિદેશ મંત્રી કારામોકો જીન મારી ટ્રાઓરેએ પણ આવું જ નિવેદન જાહેર કરીને અમેરિકા પર વિઝા બેનની જાહેરાત કરી છે.
અત્યાર સુધી કયા દેશોએ અમેરિકા પર લગાવ્યા છે વિઝા બેન?
16 ડિસેમ્બરના રોજ અમેરિકાએ માલી, બુર્કિના ફાસો, લાઓસ, નાઈજર, સિએરા લિયોન, દક્ષિણ સુદાન અને સીરિયા પર સંપૂર્ણ વિઝા પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. આ સિવાય ફિલિસ્તીની પ્રશાસન દ્વારા જાહેર કરાયેલા દસ્તાવેજો સાથે અમેરિકામાં પ્રવેશ પર રોક લગાવી દેવામાં આવી હતી.
અમેરિકાનું કહેવું છે કે, આ દેશોના નાગરિકોને કારણે દેશની સુરક્ષા સામે ખતરો ઊભો થઈ રહ્યો છે. આ દેશો પોતાના નાગરિકોને પરત લેવા માટે પણ તૈયાર નથી. આવી સ્થિતિમાં તેમના પર કડક પ્રતિબંધો મૂકવા જરૂરી છે.
નોંધનીય છે કે, માલી, બુર્કિના ફાસો અને નાઈજરમાં અલ કાયદા અને ISISનો આતંક ચાલુ છે, જેના કારણે ત્યાં હિંસા ચરમસીમાએ છે. આવી સ્થિતિમાં ઘણા નાગરિકો દેશ છોડીને ભાગવાની પેરવીમાં હોય છે. શુક્રવારે નાઈજરે અમેરિકન નાગરિકોના પ્રવેશ પર રોક લગાવી દીધી હતી. આ સિવાય ચાડે (Chad) પણ 6 જૂનથી જ અમેરિકન નાગરિકોને વિઝા આપવાનું બંધ કરી દીધું હતું.
