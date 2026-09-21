/પેટ્રોલ 400ને પાર પહોંચ્યું, સરકારની ચેતવણી 1000 રૂપિયે લિટર ભરાવવાની તૈયારી રાખજો

Pakistan petrol price hike : દુનિયા ચંદ્ર પર વસાહતો સ્થાપવાની તૈયારી કરી રહી છે. આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સથી ભવિષ્ય લખી રહી છે, પરંતુ આપણો પાડોશી દેશ પાકિસ્તાન હજુ પણ ત્યાં જ અટકેલો છે જ્યાંથી તેણે શરૂઆત કરી હતી. આતંકવાદ, ભૂખમરો, બદતર હાલત અને દેવું. પરિસ્થિતિ એવી છે કે પાકિસ્તાનના લોકોને બે ટંકની રોટલી પણ મળતી નથી. લોટની બોરીઓ માટે લડાઈ થઈ રહી છે અને પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ સાંભળીને સામાન્ય માણસનો જીવ તાળવે ચોંટી જાય છે.
હવે ખુદ પાકિસ્તાની સત્તાધિશોએ સ્વીકારી લીધું છે કે તેમનો માલિક ભગવાન જ છે કારણ કે પાકિસ્તાનની જનતા આ સમયે નર્કથી પણ બદતર જિંદગી જીવી રહી છે.
પાકિસ્તાનની હાલત ખરાબ
દેશ દેવાળિયો થવાના આરે છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય એજન્સીઓ સામે કટોરો લઈને ઊભા રહેવું ત્યાંનો રાષ્ટ્રીય શોખ ગયો છે. જે દેશ દાયકાઓથી આતંકવાદને પોતાની નેશનલ પોલિસી બનાવીને પાળતો-પોષતો આવ્યો, આજે તેના પોતાના વાવેલા કાંટા જ તેના મૂળને ખોખલી કરી રહ્યા છે. સ્થિતિ એવી છે કે સામાન્ય નાગરિકો માટે મૂળભૂત જરૂરિયાતો સપનું બની ગઈ છે. દેશના સત્તાધિશો એટલે કે મુનીર અને શહબાઝની જોડીએ પોતાની ખુરશીઓ બચાવવા અને વિદેશી દેવાના ચંગુલમાંથી બહાર આવવા માટે દેશને પાતાળમાં ધકેલી દીધો છે.
જો કે આવી સ્થિતિમાં મધ્ય-પૂર્વમાં સળગતી સ્થિતિએ પાકિસ્તાનની હાલત ખરાબ કરી નાખી છે. સાઉદી અરેબિયા પર હૂતી બળવાખોરોના સતત હુમલા અને ઈરાનને લઈને અમેરિકાની કડક બની રહેલી વ્યૂહરચના બાદ સમગ્ર દુનિયામાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ આસમાને પહોંચી રહ્યા છે.
હાઈ-સ્પીડ ડીઝલ 424 રૂપિયા 04 પૈસા પ્રતિ લિટર
પાકિસ્તાનના પેટ્રોલિયમ મંત્રી અલી પરવેઝ મલિકે જે ચેતવણી આપી છે. મંત્રીએ સ્પષ્ટ કહી દીધું છે કે જો તેલ-ગેસની અછત વધુ વધશે તો પાકિસ્તાનમાં પેટ્રોલના ભાવ 1,000 રૂપિયા પ્રતિ લિટર સુધી પહોંચી શકે છે. પાકિસ્તાનમાં પહેલેથી જ પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ 50 ટકાથી વધુ વધી ચૂક્યા છે. ત્યાં આ સમયે પેટ્રોલ 389 રૂપિયા 14 પૈસા પ્રતિ લિટર અને હાઈ-સ્પીડ ડીઝલ 424 રૂપિયા 04 પૈસા પ્રતિ લિટર વેચાઈ રહ્યું છે. એટલે કે ગાડી ચલાવવી તો દૂરની વાત છે, બાઈકને રસ્તા પર કાઢવું પણ કોઈ રાજા-મહારાજાના શોખ જેટલું મોંઘું બની ગયું છે.
સ્કૂટર યોગ જેવી અનોખી અને હાસ્યાસ્પદ સલાહ
જ્યારે પેટ્રોલના ભાવ આટલા ખતરનાક સ્તરે પહોંચી જાય ત્યારે પાકિસ્તાનમાં ગજબનો જુગાડ શરૂ થાય એ સ્વાભાવિક છે. પેટ્રોલ મોંઘું થયું તો જનતાને હવે સરકારી તંત્ર તરફથી સ્કૂટર યોગ જેવી અનોખી અને હાસ્યાસ્પદ સલાહ આપવામાં આવી રહી છે. એટલે પેટમાં દાણા નથી, ગાડીમાં પેટ્રોલ નથી, પરંતુ સત્તાધીશો જનતાને સ્કૂટર યોગ શીખવાની સલાહ આપી રહ્યા છે. આ યોગનો હેતુ શું છે, એ પાકિસ્તાનની જનતાને પણ ખબર નથી.
જનરલ મુનીર અને શહબાઝ શરીફની જોડીએ દેશને જે મુકામ પર લાવીને ઊભો કરી દીધો છે, ત્યાં જનતા પાસે રડવા માટે આંસુ પણ ઓછા પડી રહ્યા છે..પેટ્રોલ 1,000 રૂપિયા પ્રતિ લિટર થવાના ડરથી સ્કૂટર યોગ કરવા મજબૂર છે..