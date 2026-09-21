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પેટ્રોલ 400ને પાર પહોંચ્યું, સરકારની ચેતવણી 1000 રૂપિયે લિટર ભરાવવાની તૈયારી રાખજો

Pakistan fuel crisis 2026 : પાકિસ્તાનમાં પેટ્રોલના ભાવ 400 રૂપિયાને પાર પહોંચી ગયા છે અને પેટ્રોલિયમ મંત્રીએ ચેતવણી આપી છે કે જો અછત વધશે તો પેટ્રોલનો ભાવ એક હજાર રૂપિયા પ્રતિ લિટર સુધી પહોંચી શકે છે. જનતા પાસે પેટ ભરવા માટે અનાજ નથી અને ગાડીઓ ચલાવવા માટે પેટ્રોલ નથી. ઉપરથી સત્તાધિશો તેમને સ્કૂટર યોગ શિખવાની સલાહ આપી રહ્યા છે. જનરલ મુનીર અને શહબાઝ શરીફની જોડીએ પાકિસ્તાની જનતાને નર્કથી બદતર જિંદગી જીવવા મજબુર કરી દીધી છે.

Written ByKaran Rajput
Published: Sep 21, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 05:22 PM IST
પેટ્રોલ 400ને પાર પહોંચ્યું, સરકારની ચેતવણી 1000 રૂપિયે લિટર ભરાવવાની તૈયારી રાખજો

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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