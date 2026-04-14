Prev
Next
ન સોનું, ન ઓઈલ, ન ગેસ... છતાં આ દેશો પાસે છે અબજોની કમાણીની 'ખાણ', જાણો કેવી રીતે માત્ર 'ટોલ ટેક્સ' વસૂલીને થઈ રહ્યા છે માલામાલ

Global Trade Routes: સ્વેઝ અને પનામા જેવી નહેરોએ ઇજિપ્ત અને પનામા જેવા દેશોને આર્થિક મહાશક્તિ બનાવી દીધા છે. આ દેશો કોઈ પણ ખાસ ઉત્પાદન વગર માત્ર પોતાની ભૌગોલિક સ્થિતિ અને ટોલ ટેક્સ દ્વારા અબજો ડોલરની કમાણી કરી રહ્યા છે. ચાલો આ દેશોનું આર્થિક ગણિત સમજીએ.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 14, 2026, 04:52 PM IST
  • કોઈ ઉત્પાદન વગર નહેરો દ્વારા અબજો ડોલર કમાતા દેશો
  • જાણો આ નહેરોએ કેવી રીતે દેશોની કિસ્મત બદલી?
  • કુદરતનો કરિશ્મા કે એન્જિનિયરિંગની કમાલ?

Trending Photos

Global Trade Routes: દુનિયાની અર્થવ્યવસ્થા માત્ર ઓઈલ અને ગેસના ઉત્પાદન પર ટકેલી નથી, પરંતુ એ માર્ગો પર પણ નિર્ભર છે જ્યાંથી આ સામાન પસાર થાય છે. કેટલાક દેશો એવા છે જેમની ભૌગોલિક સ્થિતિ કુદરતનો કરિશ્મા છે. તેઓ ન તો સોનું ઉગાડે છે કે ન તો ઓઈલના કૂવા ધરાવે છે, છતાં તેઓ માત્ર ટોલ વસૂલીને અબજો ડોલરની કમાણી કરી રહ્યા છે. સ્વેઝ અને પનામા જેવી નહેરો આજે ગ્લોબલ ટ્રેડની લાઈફલાઈન બની ગઈ છે. ચાલો જાણીએ કે, આખરે કેવી રીતે આ દરિયાઈ માર્ગો દેશોને માલામાલ બનાવી રહ્યા છે?

દુનિયાનો સૌથી મોંઘો ટોલ ટેક્સ
જ્યારે આપણે વેપારની વાત કરીએ છીએ, ત્યારે ઘણી વખત ફેક્ટરીઓ અને કાચા માલનો ઉલ્લેખ થાય છે, પરંતુ ખરેખર ખેલ એ સાંકડા માર્ગોનો છે જેને 'ચોક પોઈન્ટ્સ' કહેવામાં આવે છે. દુનિયાના કેટલાક ખાસ દરિયાઈ માર્ગો અને નહેરો એવી જગ્યાઓ પર સ્થિત છે, જ્યાથી પસાર થયા વગર આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર શક્ય નથી. આ રસ્તાઓ પર કબજો ધરાવતા દેશો જહાજો પાસેથી તોતિંગ ફી વસૂલે છે. આ કમાણી એટલી વધારે છે કે ઘણા દેશોની જીડીપી (GDP)નો મોટો હિસ્સો માત્ર આ ટોલ ટેક્સમાંથી આવે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ઇજિપ્તનું નસીબ બદલતી સ્વેઝ નહેર
સ્વેઝ નહેરને દુનિયાનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ કૃત્રિમ દરિયાઈ માર્ગ માનવામાં આવે છે. આ માર્ગ લાલ સમુદ્રને ભૂમધ્ય સમુદ્ર સાથે જોડે છે, જેનાથી યુરોપ અને એશિયા વચ્ચેનું અંતર હજારો કિલોમીટર ઘટી જાય છે. ઇજિપ્ત માટે આ નહેર કોઈ 'સોનાની ખાણ'થી ઓછી નથી. દર વર્ષે હજારો જહાજો અહીંથી પસાર થાય છે અને તેના બદલામાં ઇજિપ્તને અબજો ડોલરની આવક મળે છે. 2023-24ના આંકડા જોઈએ તો, ઇજિપ્તને માત્ર આ એક નહેરથી અંદાજે 9થી 10 અબજ ડોલરની કમાણી થઈ છે.

પનામા નહેરનો અમેરિકા ખંડ પર દબદબો
એટલાન્ટિક અને પ્રશાંત મહાસાગરને જોડતી પનામા નહેર એન્જિનિયરિંગનો એક અદભૂત નમૂનો છે. મધ્ય અમેરિકાનો નાનકડો દેશ પનામા આ નહેરના કારણે જ દુનિયાના અમીર દેશોની હરોળમાં ઊભો છે. જહાજોને દક્ષિણ અમેરિકાનો આખો ચક્કર લગાવવામાંથી બચાવતી આ નહેર દરેક જહાજ દીઠ લાખો ડોલર વસૂલે છે. અહીં 'લોક સિસ્ટમ' દ્વારા જહાજોને પહાડની ઉપરથી લઈ જવામાં આવે છે. પનામા માટે આ નહેર વિદેશી હૂંડિયામણનો સૌથી મોટો સ્ત્રોત છે અને તેના વગર વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઈન અધૂરી છે.

સ્ટ્રેટ ઓફ મલક્કા
ઇન્ડોનેશિયા, મલેશિયા અને સિંગાપોર વચ્ચે સ્થિત સ્ટ્રેટ ઓફ મલક્કા (Strait of Malacca) દુનિયાનો સૌથી વ્યસ્ત દરિયાઈ માર્ગ છે. જો કે, અહીં કોઈ નહેર નથી, છતાં સિંગાપોરે આ માર્ગનો ઉપયોગ કરીને પોતાનું નસીબ બદલી નાખ્યું છે. અહીંથી પસાર થતા દર ચોથા જહાજે સિંગાપોરમાં રોકાવું પડે છે. ઇંધણ ભરાવવા, સમારકામ અને લોજિસ્ટિક્સ સેવાઓ દ્વારા સિંગાપોર આ રૂટ પરથી એટલી કમાણી કરે છે કે આજે તે દુનિયાનું સૌથી મોટું શિપિંગ હબ બની ગયું છે. ચીનનો 80 ટકા ઓઈલ પુરવઠો આ જ રસ્તા પર નિર્ભર છે.

સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝની વ્યૂહાત્મક તાકાત
ઈરાન અને ઓમાન વચ્ચે સ્થિત સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝને દુનિયાની 'ઓઈલની નળી' કહેવામાં આવે છે. દુનિયાનું ત્રીજા ભાગનું દરિયાઈ ક્રૂડ ઓઈલ આ સાંકડા માર્ગેથી પસાર થાય છે. જો કે, અહીં નહેરોની જેમ સીધી રીતે ટોલ વસૂલવાની કોઈ વ્યવસ્થા નથી, પરંતુ ઈરાન અને ઓમાન આ વિસ્તારની સુરક્ષા અને દેખરેખના નામે પોતાની વ્યૂહાત્મક શક્તિનો પ્રભાવ પાડે છે. ઓમાને મુસન્ડમ દ્વીપકલ્પ પાસેની પોતાની સ્થિતિનો લાભ ઉઠાવીને આ ક્ષેત્રમાં મોટા લોજિસ્ટિક હબ વિકસાવ્યા છે, જેનાથી તેને ભારે આવક થાય છે.

બાબ-અલ-મંડેબનું વધતું જતું મહત્વ
લાલ સમુદ્રના મુખ પર સ્થિત બાબ-અલ-મંડેબ સામુદ્રધુની યમન, જિબૂતી અને ઇરિટ્રિયાની નજીક છે. તે સ્વેઝ નહેરનો પ્રવેશદ્વાર છે. જિબૂતી જેવા નાના દેશે પોતાની ભૌગોલિક સ્થિતિનો એટલો સારી રીતે ઉપયોગ કર્યો છે કે ત્યાં આજે દુનિયાની મહાશક્તિઓ (અમેરિકા, ચીન, ફ્રાન્સ) ના સૈન્ય મથકો આવેલા છે. આ મથકોના ભાડા અને બંદરની સેવાઓ દ્વારા જિબૂતીની અર્થવ્યવસ્થા ચાલે છે. કોઈપણ કુદરતી સંસાધનો વગર પણ આ દેશ વૈશ્વિક વેપારની સુરક્ષાના નામે ભારે કમાણી કરી રહ્યો છે.

બોસ્ફોરસ અને ડાર્ડાનેલ્સની તુર્કી પર અસર
તુર્કી પાસે આવેલી બોસ્ફોરસ અને સ્ટ્રેટ ઓફ ડાર્ડાનેલ્સ કાળા સમુદ્રને બાકીની દુનિયા સાથે જોડે છે. મોન્ટ્રો કન્વેન્શન હેઠળ તુર્કીને આ માર્ગો પર ઘણું નિયંત્રણ પ્રાપ્ત છે. જો કે, અહીંથી પસાર થવું આંતરરાષ્ટ્રીય નિયમોને આધીન છે, પરંતુ તુર્કી જહાજોની સુરક્ષા, આરોગ્ય તપાસ અને ગાઇડિંગ સેવાઓના નામે સારી એવી ફી વસૂલે છે. યુક્રેન અને રશિયાના યુદ્ધ દરમિયાન આ માર્ગનું મહત્વ ઘણું વધી ગયું છે, જેનાથી તુર્કીની રાજદ્વારી અને આર્થિક તાકાતમાં વધારો થયો છે.

નહેરો અને માર્ગોના સમારકામનો ભારે ખર્ચ
ટોલ દ્વારા થતી આ કમાણી જેટલી આકર્ષક લાગે છે, આ માર્ગોની જાળવણી એટલી જ પડકારજનક છે. સ્વેઝ અને પનામા જેવી નહેરોને સતત ઊંડી કરવી પડે છે, જેથી આધુનિક વિશાળ જહાજો ત્યાંથી પસાર થઈ શકે. પનામામાં દુષ્કાળને કારણે પાણીના સ્તરમાં ઘટાડો એ એક મોટી સમસ્યા બની ગઈ છે, જેના કારણે જહાજોની સંખ્યામાં ઘટાડો કરવો પડ્યો છે. તેમ છતાં વધતી જતી વૈશ્વિક માંગને જોતા આ માર્ગનું મહત્વ ક્યારેય ઓછું નહીં થાય અને આ દેશો કંઈ પણ વેચ્યા વગર પણ દુનિયાના 'ચોકીદાર' બનીને કમાણી કરતા રહેશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Trending news