પાકિસ્તાન ગમે તેટલા ફેરા ફરે, ઈરાન નહીં માને! જાણો અમેરિકાની એ ભૂલ વિશે જેણે બધું બદલી નાખ્યું
Strait of Hormuz Conflict: શું મધ્યપૂર્વમાં મહાયુદ્ધનું કેન્દ્ર સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ બનવા જઈ રહ્યું છે. ઈરાનના નિયંત્રણ હેઠળ આવેલા હોર્મુઝમાંથી જે સમાચાર આવી રહ્યા છે. તે ખૂબ જ ચિંતાજનક છે. જે ઈરાન સાથે વાતચીત અને સ્થાયી યુદ્ધવિરામની તૈયારી થઈ રહી હતી. એ જ ઈરાનના જહાજો પર અમેરિકી હુમલાઓને કારણે ફરીથી મહાયુદ્ધનો ખતરો મંડરાતો દેખાઈ રહ્યો છે. આખરે હોર્મુઝમાં શું શું બન્યું અને આ મુદ્દે ઈરાનનું શું વલણ છે? ચાલો જાણીએ
- શાંતિ વાર્તા વચ્ચે અમેરિકાની દાદાગીરી
- ઈરાનના કોર્ગો શિપ પર કર્યો હુમલો
- ઈરાન હવે વાતચીત કરવા માટે નથી તૈયાર
Strait of Hormuz Conflict: ઈરાનના નિયંત્રણમાં આવેલું હોર્મુઝનું સમગ્ર જળક્ષેત્ર હવે યુદ્ધભૂમિ બની ગયુ છે. અમેરિકાની નાકાબંધી પછી જે ભય હતો. તે હવે પરસ્પર હુમલાઓના રૂપમાં હકીકત બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. ઈરાની કાર્ગો શિપ પર થયેલા હુમલાનો વીડિયો મધ્યપૂર્વમાં અમેરિકી સેન્ટ્રલ કમાન્ડ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. આ વીડિયોમાં હુમલાનું સંપૂર્ણ દ્રશ્ય અને ચેતવણીનો અવાજ પણ સાંભળવા મળે છે.
અમેરિકી સેનાના જણાવ્યું મુજબ ઈરાનનું આ કાર્ગો શિપ ઓમાનની ખાડીમાંથી હોર્મુઝ પાર કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું હતુ. તે સમયે અમેરિકી નૌસેનાએ ચેતવણી આપી રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો પરંતુ તે માન્યું નહી. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો દાવો છે કે, ઈરાની જહાજે હોર્મુઝમાં અમેરિકી નૌસેનાની ચેતવણી અવગણી અને નાકાબંધી તોડવાનો પ્રયાસ કર્યો. ત્યાર બાદ તેને બળપૂર્વક રોકી કબજે લેવામાં આવ્યું. હાલ આ ઈરાની જહાજ અમેરિકાના કબજામાં છે.
અમેરિકા નૌસેનાએ જપ્ત કર્યું કાર્ગો શિપ
આ ટોસ્કા નામનું કાર્ગો શિપ લગભગ 294 મીટર લાંબુ અને 32.5 મીટર પહોંળું છે. જે ચીનમાંથી નિકળ્યું હતુ અને 12 એપ્રિલે મલેશિયાના કલાંગ બંદરથી રવાના થઈ ઈરાનના અબ્બાસ બંદર તરફ જઈ રહ્યું હતુ પરંતુ હવે તે અમેરિકી નૌસેનાના કબજામાં છે.
ટ્રમ્પે આરોપ મુક્યો છે ઈરાને ઓમાનની ખાડીમાં અમેરિકી નાકાબંધી તોડવાનો પ્રયાસ કર્યો. જ્યારે ઈરાનનું કહેવું છે કે, આ સીજફાયરનું સીધુ ઉલ્લંઘન છે. જ્યાં સુધી આવી કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે. ઈરાન અમેરિકા સાથે કોઈ વાતચીતમાં ભાગ નહી લે.
ટ્રમ્પની દાદાગીરીથી ઈરાન નારાજ
ઈરાનની સંસદના સ્પીકર મોહમ્મદ બાઘેર ગાલીબાફાએ ઈરાની કાર્ગો શિપને કબજે લેવાની ઘટનાને યુદ્ધની શરૂઆત ગણાવી છે. તેમણે કહ્યું કે, યુદ્ધમાં તેઓ શહાદત આપવા તૈયાર છે. ટ્રમ્પ અને ઈરાની નેતૃત્વ વચ્ચેની તીવ્ર નિવેદનબાજી વચ્ચે ઈરાની રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સની નેવીએ પણ હોર્મુઝમાં સક્રિયતા વધારી દીધી છે. ઈરાની નૌસેનાએ અમેરિકાના વોરશિપ અને ઓમાનની ખાડીમાં તૈનાત અન્ય નૌસેનાના જહાજો પર ડ્રોન હુમલાઓ શરૂ કરી દીધા છે. પોતાના જહાજને કબજે લેવાથી ગુસ્સે થયેલા ઈરાને આ ઘટનાને સમુદ્રી ડાકો ગણાવ્યું.
આ સાથે જ ઈરાને ફરીથી હોર્મુઝ માર્ગ બંધ કરવાની જાહેરાત કરી છે. ઈરાનના ઉપ રાષ્ટ્રપતિ મોહમ્મદ રઝા આરીફે કહ્યું કે હવે હોર્મુઝમાંથી પસાર થતા જહાજોને ઈરાનની સુરક્ષા મફતમાં નહીં મળે. તેમણે X પર લખ્યું કે, જો તમે ઈરાનના તેલ નિકાસ પર પ્રતિબંધ મૂકશો અને અન્ય દેશોને સુરક્ષિત રસ્તો આપશો, તો એ શક્ય નથી. વિકલ્પ માત્ર બે જ છે,અથવા તો બધાં માટે તેલ બજાર ખુલ્લું રહે, અથવા બધાને તેની ભારે કિંમત ચૂકવવી પડશે.
અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિએ પાકિસ્તાન પ્રવાસ રદ
આ તણાવ વચ્ચે ઈરાને સ્પષ્ટ કહી દીધુ છે કે તેને અમેરિકા પર થોડો પણ વિશ્વાસ નથી. ઈરાનના નેતૃત્વે ઈસ્લામાબાદમાં થનારી વાતચીતમાં ભાગ લેવાનો ઈન્કાર કર્યો છે બીજી તરફ અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિએ પાકિસ્તાન પ્રવાસ પણ રદ કર્યો હતો. આ તમામ સંકેત હોર્મુઝને લઈને મોટા સંઘર્ષ તરફ ઈશારો કરે છે. ટ્રમ્પે સ્પષ્ટ કહી દીધુ છે અથવા તો અમેરિકાની શરતો માનો અથવા તો યુદ્ધમાં ભારે વિનાશ માટે તૈયાર રહો. નહીંતર આ વખતે ઈરાનમાં કંઈ પણ સલામત નહી રહે.
