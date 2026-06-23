/ACની જરૂર નથી! ચીનના વૈજ્ઞાનિકોની કમાલ, હવે સિમેન્ટ જ ઘરને રાખશે શિમલા-મનાલી જેવું ઠંડું

Supercool Cement: ઉનાળામાં સૂર્યની ગરમી છત અને દિવાલો પર પડી શકે છે, જેના કારણે આપણે એર કંડિશનર પર આધાર રાખીએ છીએ. પરંતુ હવે, એક નવો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે. ચીનની સાઉથઈસ્ટ યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકોએ એક અનોખી સિમેન્ટ વિકસાવી છે જેને મકાનને ઠંડુ રાખે છે. આ સિમેન્ટ સૂર્યપ્રકાશ અને ગરમી શોષી લેતું નથી, પરંતુ તેને પાછું અવકાશમાં મોકલે છે. તે દિવસના સૌથી ગરમ કલાકોમાં પણ મકાનનું તાપમાન 5.4 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી ઘટાડી શકે છે.
આપણે સામાન્ય રીતે ઘરોમાં જે સિમેન્ટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તે ગરમીને નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં પોતાની અંદર લે છે. જો કે, આ નવી સુપરકૂલ સિમેન્ટ અનોખી છે. વૈજ્ઞાનિકોએ મેટાસર્ફેસ એન્જિનિયરિંગ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને તેના નાના કણોની રાસાયણિક રચનામાં ફેરફાર કર્યો છે. આ સિમેન્ટને 96.2 ટકા સૂર્યપ્રકાશને પાછા મોકલવાની મંજૂરી આપે છે, જે સપાટીને ગરમ થતી અટકાવે છે.
તેની મજબૂતાઈ કોઈપણ હવામાનમાં પણ તૂટશે નહીં
આ સિમેન્ટને માત્ર ઠંડુ રાખવા માટે જ નહીં, પણ તેની મજબૂતાઈ માટે પણ નંબર વન બનાવવામાં આવી છે. વૈજ્ઞાનિકોએ તેના અનેક કઠોર ટેસ્ટ કર્યા છે. આ સિમેન્ટ એસિડ, અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો અને ભારે ઠંડા ચક્ર જેવા ખતરનાક પ્રવાહીનો સરળતાથી સામનો કરી શકે છે. દબાણ, ખેંચાણ અને ઘસારાના કિસ્સામાં પણ તે સામાન્ય સિમેન્ટ કરતાં ઘણું મજબૂત સાબિત થયું છે.
વાસ્તવિક છત પર સંપૂર્ણ રીતે પાસ થયેલા પરીક્ષણો
આ સંશોધનના લેખક ગુઓ લુએ જણાવ્યું હતું કે તેઓએ બિલ્ડીંગના ધાબા પર આ સુપરકૂલ સિમેન્ટનું ટેસ્ટીંગ કર્યું હતું. બપોરે 1થી 2 વાગ્યાની વચ્ચે, જ્યારે બહારનું તાપમાન 101.1 ડિગ્રી ફેરનહીટ (38.4 ડિગ્રી સેલ્સિયસ) સુધી પહોંચ્યું, ત્યારે આ સિમેન્ટથી બનેલી ધાબાનું તાપમાન બાકીના કરતા લગભગ 9.72 ડિગ્રી ફેરનહીટ ઓછું નોંધાયું. તેનાથી વિપરીત, પરંપરાગત સિમેન્ટ સમાન હવામાનમાં 59 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી ગરમ થઈ શકે છે.
તે પર્યાવરણ માટે પણ એક વરદાન
આ સિમેન્ટ ફક્ત ઘરને ઠંડુ રાખશે નહીં, પરંતુ પર્યાવરણને સુરક્ષિત રાખવામાં પણ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે. મશીન લર્નિંગનો ઉપયોગ કરીને મૂલ્યાંકન દર્શાવે છે કે આ સિમેન્ટનો ઉપયોગ કરવાથી ચોખ્ખો-નકારાત્મક કાર્બન ઉત્સર્જન પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે તે વાયુ પ્રદૂષણ અને કાર્બન ઉત્સર્જન ઘટાડવામાં પણ મદદ કરશે.
તે બજેટમાં ફિટ થઈ શકે
સૌથી સારી વાત એ છે કે આ જાદુઈ સિમેન્ટ બનાવવાની પ્રક્રિયા ખૂબ ખર્ચાળ નથી. તેનું ઉત્પાદન ફેક્ટરીઓમાં મોટા પાયે સરળતાથી કરી શકાય છે. વૈજ્ઞાનિકો કહે છે કે તેનો ઉપયોગ છત, દિવાલો અને ઘરોના બહારના આવરણમાં સરળતાથી થઈ શકે છે. શહેરોમાં આ સિમેન્ટનો ઉપયોગ કરવાથી વીજળીની નોંધપાત્ર બચત થશે, કારણ કે લોકોને એર કંડિશનર ઓછી વાર ચલાવવાની જરૂર પડશે.