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ACની જરૂર નથી! ચીનના વૈજ્ઞાનિકોની કમાલ, હવે સિમેન્ટ જ ઘરને રાખશે શિમલા-મનાલી જેવું ઠંડું

Supercool Cement: ચીનની સાઉથઈસ્ટ યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકોએ એક એવી સુપરકૂલ સિમેન્ટ બનાવી છે, જે સૂર્યપ્રકાશને શોષવાને બદલે તેને પાછો મોકલે છે. તે દિવસના તાપમાનમાં 9.72°F સુધીનો ઘટાડો કરી શકે છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 23, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:09 AM IST
ACની જરૂર નથી! ચીનના વૈજ્ઞાનિકોની કમાલ, હવે સિમેન્ટ જ ઘરને રાખશે શિમલા-મનાલી જેવું ઠંડું

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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