નોબેલ શાંતિ પુરસ્કારની જાહેરાત, ટ્રમ્પ નહીં, વેનેઝુએલાના મારિયા કોરિના મચાડોને મળશે સન્માન
nobel peace prize 2025: વેનેઝુએલામાં લોકતંત્રની બહાલી માટે પોતાના સંઘર્ષ માટે, મારિયા કોરીના મચાડોને નોબેલ પુરસ્કાર આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
Trending Photos
Nobel Peace Prize 2025 Winner: નોબેલ પીસ પુરસ્કાર એટલે કે નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર 2025ની જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે. આ વર્ષે નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર માટે વેનેઝુએલાના મારિયા કોરીના માચાડો (María Corina Machado) ને પસંદ કરવામાં આવી છે. શાંતિ સ્થાપના અને વૈશ્વિક સંઘર્ષોને ઘટાડવામાં યોગદાન આપવા માટે મારિયાને સન્માનિત કરવામાં આવી છે. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ આ વર્ષના નોબેલ શાંતિ પુરસ્કારના વિજેતા નથી.
આ જાહેરાત સાથે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર જીતવાની આશા પર પાણી ફરી વળ્યું છે, જે છેલ્લા કેટલાક દિવસથી પોતાની દાવેદારી રજૂ કરી રહ્યાં હતા.
નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર વિજેતા મારિયા કોરીના મચાડોએ છેલ્લા એક વર્ષથી છુપાઈને જીવન જીવવા મજબૂર હોવા છતાં પોતાના સંઘર્ષોને યથાવત રાખ્યા. નોબેલ કમિટીએ કહ્યું- તેના જીવનને ગંભીર ખતરો હોવા છતાં, તે દેશમાં રહી. તેની આ પસંદગી લાખો લોકોને પ્રેરિત કરનારી છે.
BREAKING NEWS
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9
— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025
સાહસ અને સંકલ્પનું પ્રતીક
નોબેલ કમિટીએ મચાડોની બહાદુરીની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે જ્યારે સત્તાવાદી તાકાતો સત્તા પર કબજો કરી લે છે, તો આઝાદીના સાહસિક રક્ષકોને ઓળખવા મહત્વપૂર્ણ છે, જે ઉભા થાય છે અને વિરોધ કરે છે.
સમિતિએ કહ્યું, 'લોકતંત્ર તે લોકો પર નિર્ભર કરે છે જે ચૂપ રહેવાનો ઇનકાર કરે છે, જે ગંભીર જોખમ છતાં આગળ વધવાનું સાહસ કરે છે અને આપણે યાદ અપાવે છે કે સ્વતંત્રતાને ક્યારેય હળવાશમાં ન લેવી જોઈએ, પરંતુ તેને શબ્દો, સાહસ અને દ્રઢ સંકલ્પની સાથે હંમેશા સુરક્ષિત રાખવી જોઈએ.'
ટ્રમ્પને આઠ દેશોએ નોબેલ પુરસ્કાર માટે નોમિનેટ કર્યા હતા
આઠ દેશોએ નોબેલ પુરસ્કાર માટે ટ્રમ્પને નોમિનેટ કર્યા હતા. આમાં પાકિસ્તાન અને ઇઝરાયલ ઉપરાંત યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, આર્મેનિયા, અઝરબૈજાન, માલ્ટા અને કંબોડિયાનો સમાવેશ થાય છે. નોબેલ પુરસ્કાર માટે નોમિનેશન પ્રક્રિયા દર વર્ષે 1 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થાય છે. તે તારીખ સુધીમાં પ્રાપ્ત થયેલા નોમિનેશનને જ માન્ય ગણવામાં આવે છે. 2025 ના નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર માટે નોમિનેશન માટેની અંતિમ તારીખ 31 જાન્યુઆરી, 2025 હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે