નોબેલ પુરસ્કાર 2025ની જાહેરાત: રોગપ્રતિકારક શક્તિ પર કામ કરતા આ 3 વૈજ્ઞાનિકોને દવામાં નોબેલ પુરસ્કાર

Nobel 2025: 2025ના નોબેલ પુરસ્કારના વિજેતાઓની જાહેરાત શરૂ થઈ ગઈ છે. સોમવારે મેડિસિનમાં નોબેલ પુરસ્કારની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. આ વર્ષે, માનવ રોગપ્રતિકારક શક્તિ પર કામ કરતા ત્રણ વૈજ્ઞાનિકોને આ પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો હતો.
 

Nobel 2025: મેરી ઇ. બ્રુન્કો, ફ્રેડ રેમ્સડેલ અને ડૉ. શિમોન સાકાગુચીને પેરિફેરલ ઇમ્યુનિટી સંબંધિત શોધો માટે 2025ના મેડિસિનમાં નોબેલ પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. આ જાહેરાત સોમવારે કરવામાં આવી હતી. આ ત્રણેયને 1.1 કરોડ સ્વીડિશ ક્રોનર, અથવા આશરે $1.2 મિલિયનનું ઇનામ મળશે.

એક નવી રીત શોધી કાઢી

64 વર્ષીય બ્રુન્કો સિએટલમાં ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર સિસ્ટમ્સ બાયોલોજીમાં સિનિયર પ્રોગ્રામ મેનેજર છે. 64 વર્ષીય રેમ્સડેલ સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં સોનોમા બાયોથેરાપ્યુટિક્સ માટે વૈજ્ઞાનિક સલાહકાર છે. 74 વર્ષીય સાકાગુચી જાપાનની ઓસાકા યુનિવર્સિટીના ઇમ્યુનોલોજી ફ્રન્ટીયર રિસર્ચ સેન્ટરમાં પ્રતિષ્ઠિત પ્રોફેસર છે. આ નોબેલ પુરસ્કાર વિજેતાઓએ શરીર રોગપ્રતિકારક શક્તિને કેવી રીતે નિયંત્રણમાં રાખે છે તે સમજવાની એક નવી રીત શોધી કાઢી છે.

શોધ નિર્ણાયક રહી

પુરસ્કારોની જાહેરાત બાદ, નોબેલ સમિતિના અધ્યક્ષ ઓલે કેમ્પે જણાવ્યું હતું કે, રોગપ્રતિકારક શક્તિ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે, બધા માનવોને ગંભીર સ્વયંપ્રતિરક્ષા રોગો કેવી રીતે થતા નથી, અને કેટલાક લોકોને આ રોગો સામે કેમ લડવું પડે છે તે અંગે માનવ સમજણ માટે તેમની શોધ નિર્ણાયક રહી છે. 

રોગપ્રતિકારક શક્તિનું એક નવું ક્ષેત્ર

કેરોલિન્સ્કા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર રુમેટોલોજીના પ્રોફેસર મેરી રેન-હાર્લેનિયસે જણાવ્યું હતું કે આ વૈજ્ઞાનિકોએ રોગપ્રતિકારક શક્તિનું એક નવું ક્ષેત્ર ખોલ્યું છે. વિશ્વભરના સંશોધકો હવે સ્વયંપ્રતિરક્ષા રોગો અને કેન્સરની સારવાર વિકસાવવા માટે ટી કોષોનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.

શુક્રવારે નોબેલ શાંતિ પુરસ્કારની જાહેરાત

મેડિસિનમાં નોબેલ પુરસ્કારએ 2025ના વિજેતાઓની પ્રથમ જાહેરાત છે. નોબેલ સમિતિ મંગળવારે ભૌતિકશાસ્ત્ર, બુધવારે રસાયણશાસ્ત્ર અને ગુરુવારે સાહિત્ય માટે નોબેલ પુરસ્કારો જાહેર કરશે. શુક્રવારે નોબેલ શાંતિ પુરસ્કારની જાહેરાત કરવામાં આવશે. અર્થશાસ્ત્રમાં નોબેલ મેમોરિયલ પુરસ્કારની જાહેરાત 13 ઓક્ટોબરે કરવામાં આવશે.

નોબેલ એક મહાન વૈજ્ઞાનિક હતા

પુરસ્કાર સમારોહ 10 ડિસેમ્બરે યોજાશે, જે દિવસે આલ્ફ્રેડ નોબેલનું અવસાન થયું હતું. આ પુરસ્કારો આપવાનો વિચાર આલ્ફ્રેડ નોબેલે પોતે જ કર્યો હતો. નોબેલ એક મહાન વૈજ્ઞાનિક હતા, જેમણે ડાયનામાઇટની શોધ કરી હતી. તેમનું મૃત્યુ 1896માં થયું હતું.
 

