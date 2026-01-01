વર્ષમાં માત્ર 15 દિવસ જ વેચાય છે આ બીયર, ખાસિયત જાણીને તમારું મન પણ લલચાઈ જશે!
Noche Buena Beer: આ બીયર તેના ઘટ્ટ ભૂરા રંગ, શેકેલી કોફી જેવો ફ્લેવર અને 5.9% આલ્કોહોલ માત્રાના કારણે અન્ય બીયર કરતા તદ્દન અલગ છે. મેક્સિકોની પ્રખ્યાત 'હેનેકેન મેક્સિકો બ્રુઅરી'ની બ્રાન્ડ મેનેજર કાર્લા ગોંઝાલેઝ કહે છે કે, આ બીયર દેશની અન્ય લેગર બીયર કરતા પોતાની અલગ ઓળખ ધરાવે છે.
Noche Buena Beer: તમે ઘણી બ્રાન્ડની બીયર વિશે સાંભળ્યું હશે, પરંતુ શું તમે ક્યારેય એવી બીયર વિશે સાંભળ્યું છે જે આખા વર્ષમાં માત્ર 12 થી 15 દિવસ માટે જ વેચાય છે? જી હા... મેક્સિકોમાં ક્રિસમસ દરમિયાન વેચાતી ‘નોચે બુએના’ (Noche Buena) બીયરને લઈને દર વર્ષે લોકોમાં જબરદસ્ત ઉત્સાહ જોવા મળે છે. આ બીયર માત્ર મેક્સિકોમાં જ વેચાય છે અને તે પણ ખૂબ જ મર્યાદિત સમય માટે.
શું છે ‘નોચે બુએના’નો અર્થ?
‘નોચે બુએના’નો અર્થ થાય છે ‘પવિત્ર રાત’ અથવા ‘ક્રિસમસ ઈવ’ અને આ નામની ઝલક તેની પરંપરામાં સ્પષ્ટપણે જોવા મળે છે. દર વર્ષે જ્યારે સુપરમાર્કેટમાં તેના ઘટ્ટ લાલ રંગના ડબ્બા (કેન) દેખાવા લાગે છે, ત્યારે ત્યાંના લોકો સમજી જાય છે કે નાતાલની રજાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. Tequila!: Distilling the Spirit of Mexicoના લેખિકા મેરી સરિતા ગેટન જણાવે છે કે, મેક્સિકોમાં નોચે બુએનાના ડબ્બા દેખાવા એ તહેવારોની અનૌપચારિક શરૂઆત માનવામાં આવે છે.
શેકેલી કોફી જેવો સ્વાદ
જર્મનીથી મેક્સિકો સુધીની સફર
19મી સદીના અંતમાં અને 20મી સદીની શરૂઆતમાં જર્મનીના પરંપરાગત બીયર ઉત્પાદકોએ દુનિયાના વિવિધ ભાગોમાં નવી બ્રુઅરીઝ શરૂ કરી હતી. એવું કહેવાય છે કે, 1924માં જર્મન માસ્ટર બ્રૂઅર ઓટ્ટો ન્યુમાયરે પોતાના મિત્રો માટે એક ખાસ ક્રિસમસ બીયર તૈયાર કરી હતી. તેનો સ્વાદ એટલો અનોખો હતો કે જોતજોતામાં આ પરંપરા દરેક ઘરમાં વસી ગઈ.
