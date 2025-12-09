ઉત્તર કોરિયા પર આવ્યું મોટું સંકટ : દેશમાં કાગળની અછત થઈ ગઈ, તાનાશાહે આપ્યા નવા આદેશ
North Korea Paper Shortage : ઉત્તર કોરિયામાં કાગળ કેમ ખતમ થઈ ગયો છે? નોટો કે અખબારો છાપવા માટે કોઈ કાગળ બચ્યો નથી.
North Korea News; ઉત્તર કોરિયામાં કાગળ ખતમ થઈ ગયો છે. સરમુખત્યાર કિમ જોંગ-ઉને ચેતવણી આપી છે, જેમાં દેશભરમાં નવા કાગળ બનાવતી ફેક્ટરીઓ સ્થાપવાનો આદેશ આપ્યો છે.
ઉત્તર કોરિયા વર્ષોથી કાગળની અછતનો સામનો કરી રહ્યું છે. હવે, તે કાગળ ખતમ થવાના આરે છે. આનું કારણ એ છે કે દેશ અનેક આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિબંધો હેઠળ છે. ઉત્તર કોરિયા વૈશ્વિક સ્તરે સંપૂર્ણપણે અલગ પડેલો દેશ છે. આ જ કારણ છે કે તેની પાસે પૂરતી ટેકનોલોજી, કાચા માલ અને ઔદ્યોગિક વિકાસનો અભાવ છે, જેના કારણે કાગળની અછત વધી રહી છે.
ડેઈલી સ્ટારના અહેવાલ મુજબ, ઉત્તર કોરિયામાં હવે કાગળ ખતમ થઈ ગયો છે. કિમે પ્રાદેશિક અધિકારીઓને ચેતવણી આપી છે કે કાગળની તીવ્ર અછતને કારણે તેમણે દેશભરમાં કાગળ બનાવતી ફેક્ટરીઓ બનાવવી પડશે. પરિણામે, તેમના પ્રચાર વિભાગે તેનું છાપકામ ઘટાડી દીધું છે, અને સરકાર પાસે નોટો ખતમ થઈ ગઈ છે.
દેશમાં વધુ કાગળ બનાવતી ફેક્ટરીઓ ખોલવાનો આદેશ
ઉત્તર કોરિયાના સરમુખત્યાર કિમ જોંગ ઉને તેમના અલગ પડેલા દેશમાં વધુ કાગળ બનાવતી ફેક્ટરીઓ સ્થાપવાનો આદેશ આપ્યો છે. એક નિવેદનમાં, સરમુખત્યારએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ ખાસ કરીને ખુશ છે કે દેશની પેપર એન્જિનિયરિંગ સંસ્થા પોતાની કાગળ બનાવવાની પદ્ધતિઓ અને ટેકનોલોજી વિકસાવવાની યોજના બનાવી રહી છે, કારણ કે દેશ કાગળ ખતમ થવાના આરે છે અને ઓછા અખબારો અને નોટ છાપવામાં આવી રહી છે.
પ્રાદેશિક કાગળની માંગને પહોંચી વળવા માટે એક પાયલોટ પ્રોજેક્ટની મુલાકાત દરમિયાન, કિમે કહ્યું કે કોરિયન શૈલીના કાગળ બનાવવાના ઉદ્યોગને વિકસાવવા અને દેશની લાંબા ગાળાની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે તે મહત્વપૂર્ણ છે.
કિમે નવી સ્થાપિત પેપર મિલોની મુલાકાત લીધી
તેમને ઉન્સાન પેપર મિલ બતાવવામાં આવી હતી, જે તેમના શાસન દ્વારા કાગળની અછતનો સામનો કરી રહેલા તમામ પ્રાંતોમાં ઉત્પાદન ફેક્ટરીઓ બનાવવાના આદેશ પછી બનાવવામાં આવી હતી. તેના બહુહેતુક પેપર મશીન, ટોઇલેટ-પેપર મશીન અને પેપર કન્ટેનર મોલ્ડિંગ મશીનનું નિરીક્ષણ કર્યા પછી, તેમણે તેની પ્રશંસા કરી.
ઉત્તર કોરિયામાં કાગળની અછત માટે આ કારણો છે
આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિબંધોને કારણે, ઉત્તર કોરિયા લાંબા સમયથી કાગળની અછતનો સામનો કરી રહ્યું છે. પરિણામે, તે પૂરતી નોટ અને નોટ છાપવામાં અસમર્થ છે. અન્ય દેશો સાથે વેપારના અભાવને કારણે ઔદ્યોગિક અને તકનીકી ક્ષેત્રોમાં નોંધપાત્ર રોકાણકારોનો અભાવ જોવા મળ્યો છે. આના કારણે તેના ઉદ્યોગોમાં પાછળ રહી ગયા છે.
કાચા માલની અછત અને ઔદ્યોગિક અવિકસિતતા
જરૂરી ટેકનોલોજીના અભાવે ઉત્તર કોરિયાના ઔદ્યોગિક વિકાસમાં વિશ્વના અન્ય ભાગોથી કપાઈ જવાથી અવરોધ ઊભો થયો છે. વધુમાં, કાગળ ઉત્પાદન માટે કાચા માલનો પુરવઠો પણ મર્યાદિત છે. દેશમાં કાચો માલ ઉપલબ્ધ હોવા છતાં, શક્ય તેટલો કાગળ ઉત્પન્ન કરવા માટે તેને ઝડપથી પ્રક્રિયા કરવા માટે જરૂરી એન્જિનિયરિંગ અને ટેકનોલોજીનો અભાવ છે.
કાગળની અછતને કારણે નોટોના બદલામાં કૂપન જારી કરવાની ફરજ પડી
2018 માં, ઉત્તર કોરિયા, જે હજુ પણ કાગળની અછતનો સામનો કરી રહ્યું હતું, તેણે પાર્ટીના સત્તાવાર અખબાર, રોડોંગ સિનમુનનું છાપકામ 600,000 નકલો પ્રતિ દિવસથી ઘટાડીને માત્ર 200,000 કરી દીધું. કાગળની અછતને કારણે હોમ ડિલિવરી રદ કરવામાં આવી હતી. 2021 માં, કાગળ અને શાહીની અછતને કારણે સરકારને શહેરોમાં કામચલાઉ ચલણ કૂપન જારી કરવાની ફરજ પડી કારણ કે તેઓ પૂરતી નોટો છાપી શકતા ન હતા.
સરમુખત્યારએ આદેશ આપ્યો
કિમે તેના અધિકારીઓને ચેતવણી આપી કે આગામી પાંચ વર્ષના યોજના સમયગાળા દરમિયાન તમામ પ્રાંતોમાં આધુનિક કાગળ ફેક્ટરીઓના નિર્માણ માટે ખાસ યોજનાઓ બનાવે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, શિક્ષણ અને સાંસ્કૃતિક જીવન સહિત તમામ ક્ષેત્રો માટે જરૂરી કાગળની માંગને પહોંચી વળવા માટે, દેશમાં ઉપલબ્ધ કાચા માલના આધારે આપણી પોતાની કાગળ ઉત્પાદન પદ્ધતિઓ અને ટેકનોલોજી વિકસાવવી જરૂરી છે.
