ગુજરાતી ન્યૂઝWorld

કિંમ જોગનું નવુ પાલગપન! સાઉથ કોરિયાનો પોપ્યુલર શો ‘સ્કિવડ ગેમ’ જોવા પર બાળકોને આપ્યું મોત

North Korea Teens Execution : કિંમ જોગનું નવુ પાલગપન. દુશ્મન દેશના શો દેખશો થશે મોતની સજા. દક્ષિણ કોરિયાની સિરિઝ જોનારા બાળકોને સજા. કિશોરોને મોતને ઘાટ ઉતારવામાં આવ્યા. ઉત્તર કોરિયાનું નવુ ડેથ વોરંટ અત્યંત ભયંકર
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 08, 2026, 09:28 PM IST

Kim Jong Un Rule : દુશ્મની તો તમે અનેક દેશો વચ્ચે જોઈ હશે. પરંતુ નોર્થ કોરિયા અને સાઉથ કોરિયા વચ્ચેની દુશ્મની તો કંઈક અલગ જ છે. કેમ કે, ઉત્તર કોરિયાના તાનાશાહે એક એવો નિર્ણય લીધો છે. જેના કારણે ઉત્તર કોરિયાના લોકો ટીવી જોતા પણ વિચાર કરે છે. કિમ જોંગ ઉન ઈચ્છે છે કે તેમના દેશના નાગરિકો પડોશી દેશ દક્ષિણ કોરિયાનો કોઈપણ ટીવી શો ન જુએ.

દુનિયાનો સૌથી રહ્સ્યમય દેશ, જ્યાં મોત પણ એક ગુનો માનવામાં આવે છે. અહીં મોતનો હુકમ ખુદ દેશનો તાનાશાહ કિમ જોંગ ઉન આપે છે. 
ક્યારેક કોઈને ગોળી મારી દેવામાં આવે છે. તો ક્યારેક શિકારી પ્રાણીઓના પાંજરામાં ફેકી દેવામાં આવે છે. તો ક્યારે ફાંસ પર લટકાવી દેવામાં આવે છે. 
પોતાની વિકૃતિઓ માટે દુનિયાભરમાં કુખ્યાત કિમ જોગનું નવું ડેથ વોરંટ બહુ ચોકાવનારુ છે.
પોતાની વિકૃતિઓ માટે દુનિયાભરમાં કુખ્યાત કિમ જોગનું નવુ ડેથ વોરંટ તો વધુ ચોકાવનારુ છે. આનો ઉલ્લેખ એમનેસ્ટી ઈન્ટરનેશનલ રિપોર્ટમાં કરવામાં આવ્યો છે. 
 
દક્ષિણ કોરિયાનો શો જોયો, કિમ જોગે મોત આપ્યું     
રિપોર્ટ મુજબ દક્ષિણ કોરિયાની એક સિરીઝ જોવાને કારણે સ્કૂલના બાળકોને મોતને ઘાટ ઉતારવામાં આવ્યા. યાંગગાંગ પ્રાંતમાં દક્ષિણ કોરિયાની સિરીઝ ‘સ્ક્વિડ ગેમ’ ખૂબ લોકપ્રિય હતી. ઉત્તર કોરિયાના કેટલાક કિશોરોએ ચુપચાપ આ સિરીઝ જોઈ લીધી. ઉત્તર કોરિયામાં દક્ષિણ કોરિયાનો ટીવી શો કે સિરિઝ જોવા પર પ્રતિબંધ છે.

પરંતુ માત્ર ટીવી સિરિઝ જોવાના ગુનામાં કોઈને મોતની સજા. આવું ફરમાન તો કોઈ પાગલ તાનાશાહ જ આપી શકે. એમનેસ્ટીના રિપોર્ટ અનુસાર આ પહેલી ઘટના નથી. પરંતુ યુવાનોમાં ભય ફેલાવવા માટે આવી સામુહિક હત્યાઓ હવે ત્યાં સામાન્ય બની ગઈ છે. 

કિમની સજાથી બચી ગયેલા કેટલાક સાક્ષીઓ પુરાવા આપે છે. કે, ઉત્તર કોરિયામાં BTS જેવા બેન્ડનું સંગીત સાંભળવું સૌથી મોટો ગુનો માનવામાં આવે છે.
2021માં પ્યોંગયાંગ નજીક કેટલાક કિશોરોની માત્ર એટલા માટે તપાસ હેઠળ લેવામાં આવ્યા હતા કારણ કે તેઓ સંતાઈને દક્ષિણ કોરિયાનું સંગીત સાંભળી રહ્યા હતા.
 
વર્ષ 2020માં, જ્યારે આખી દુનિયા કોરોના મહામારી સામે ઝઝૂમી રહી હતી અને લોકો ઘરમાં કેદ હતા. ત્યારે કિમ જોંગ ઉને ‘એન્ટી-રિએક્શનરી થોટ એન્ડ કલ્ચર એક્ટ’ લાગુ કર્યો હતો. આ કાયદો એટલો ક્રૂર છે કે, જો તમે દક્ષિણ કોરિયાની ફિલ્મ જોતા પકડાઈ જાવ, તો તમને 5 થી 15 વર્ષ સુધી બળજબરીની મજૂરીની સજા થાય છે. 

પરંતુ જો તમે એ જ ફિલ્મ કોઈ બીજાને બતાવો અથવા ગ્રુપમાં બેસીને જુઓ...તો સજા માતે એક જ છે...અને તે છે મોત....

north koreaSouth Koreakim jong unનોર્થ કોરિયાસાઉથ કોરિયાકીમ જોંગ ઉન

