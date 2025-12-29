Prev
આ છે પૃથ્વી પરનો છેલ્લો રસ્તો, અહીંથી શરૂ થાય છે એક નવી દુનિયા ! જાણો આ રહસ્યમય સ્થળનું નામ

Worlds Last Road : દુનિયાના ઘણા દેશોમાં રોડ નેટવર્ક બહુ મોટું છે. કેટલાક દેશો તેમના રસ્તાઓને કારણે વિશ્વભરમાં એક અલગ ઓળખ ધરાવે છે. કેટલાક રસ્તાઓ તેમની વિશિષ્ટતા માટે જાણીતા છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે દુનિયાનો સૌથી છેલ્લો રસ્તો કયો છે ?

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 29, 2025, 02:43 PM IST

Worlds Last Road : દુનિયામાં મોટી સંખ્યામાં રસ્તાઓ છે જે લોકોને તેમની મુસાફરી પૂર્ણ કરવામાં મદદ કરે છે. દુનિયામાં ઘણા રસ્તાઓ છે જે તેમની વિશિષ્ટતા અને વિશેષતાઓ માટે જાણીતા છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે દુનિયાનો સૌથી છેલ્લો રસ્તો કયો છે ? આ લેખમાં અમે તમને આ રસ્તા વિશે જણાવીશું.

દુનિયાનો છેલ્લો રસ્તો

રસ્તાઓ લોકોને પોતાની મુસાફરી પૂર્ણ કરવાનું ખૂબ જ સરળ બનાવે છે. નોર્વેમાં E-69 હાઇવેને સામાન્ય રીતે દુનિયાનો છેલ્લો રસ્તો માનવામાં આવે છે. જ્યાં આ રસ્તો સમાપ્ત થાય છે, ત્યાંથી એવું લાગે છે કે પૃથ્વી અહીં સમાપ્ત થાય છે અને બીજી દુનિયા શરૂ થાય છે. આ બિંદુથી આગળ કોઈ રસ્તો નથી. આ રસ્તો સમાપ્ત થયા પછી આગળ ફક્ત બરફ અને હિમનદીઓ દેખાય છે.

કેટલો લાંબો છે આ રસ્તો ? 

દુનિયાનો છેલ્લો રસ્તો માનવામાં આવતો E-69 હાઇવે નોર્વેમાં સ્થિત છે. આ હાઇવે ઉત્તરી નોર્વેના ફિનમાર્ક પ્રદેશમાં લગભગ 129 કિમી સુધી ફેલાયેલો છે. આ રસ્તો ઓલ્ડરફજોર્ડ ગામમાંથી શરૂ થાય છે અને ઉત્તર ધ્રુવ અથવા નોર્ડકેપ પર સમાપ્ત થાય છે. આ રસ્તો 307 મીટર ઊંચા ખડકની ટોચ પર સમાપ્ત થાય છે. આ બિંદુથી આગળ, કોઈ પણ પ્રકારની જમીન નથી. આ બિંદુથી આગળ, ફક્ત હિમનદીઓ અને ઉત્તર ધ્રુવ તરફ વહેતું પાણી જ દેખાય છે.

આ રસ્તો કયા સ્થળોને જોડે છે ?

નોર્વેનો E-69 હાઇવે ઉત્તર નોર્વેમાં ઓલ્ડરફજોર્ડને ઉત્તર કેપ (નોર્ડકેપ) સાથે જોડે છે. આ હાઇવેને યુરોપનો સૌથી ઉત્તરીય રસ્તો માનવામાં આવે છે. આ રસ્તો મુલાકાતીઓને તે બિંદુ પર લઈ જાય છે જ્યાં જમીન આર્કટિક મહાસાગરને મળે છે. આ રસ્તા પર અદભુત દૃશ્યો જોવા મળે છે. તે એક રોમાંચક ડ્રાઇવ છે અને સાહસ ખેડનારાઓ માટે એક લોકપ્રિય સ્થળ છે.

વિશ્વભરમાંથી લોકો અહીં આવે છે

આ રસ્તો વિશ્વભરના લોકોને આકર્ષે છે. આ માર્ગ પર પાંચ ટનલ છે. આ બધી ટનલમાંથી ઉત્તર ધ્રુવ ટનલ સૌથી પ્રખ્યાત છે. આ ટનલ આશરે 6.9 કિલોમીટર લાંબી છે અને સમુદ્ર સપાટીથી આશરે 212 મીટર નીચે ઊંડાઈ સુધી પહોંચે છે. ઉત્તર ધ્રુવની નજીક તેના સ્થાનને કારણે તે ઉનાળા દરમિયાન 24 કલાક દિવસના પ્રકાશનો અનુભવ કરે છે, જ્યારે શિયાળા દરમિયાન મહિનાઓ સુધી સૂર્ય ગેરહાજર રહે છે. આ સાઇટની મુલાકાત લેવાથી ખરેખર એક અનોખો અનુભવ થાય છે.

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

Worlds Last RoadE 69 Highway NorwayNorwayLast Road of World

