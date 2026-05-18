દુનિયાના આ શહેરમાં, 'મરવું' ગેરકાયદેસર છે! યમરાજના આગમાન પહેલા શહેર છોડી દે છે લોકો, કારણ જાણી ચોંકી જશો

Death Ban Mystery: આ શહેરમાં જીવન શાંતિથી પસાર થાય છે, પરંતુ મરવું તે ગુનો છે. યમરાજના આગમાન પહેલા લોકોએ ફરજીયાત આ જગ્યા છોડવી પડે છે. તંત્રના આ નિયમ પાછળ કોઈ અંધવિશ્વાસ કે તાનાશાહી નથી પરંતુ એક વૈજ્ઞાનિક સત્ય છે.
Town Where Dying Is Illegal: કલ્પના કરો એક એવા શહેરની, જ્યાં કુદરતનો સૌથી અટલ નિયમ એટલે કે મૃત્યુ પણ ગેરકાયદેસર છે. એક એવી જગ્યાં, બીમાર થવું કે વૃદ્ધ થવું તમને ગુનેગારોની લાઇનમાં ઉભા કરી શકે છે. સાંભળવામાં આ કોઈ હોરર ફિલ્મની સ્ક્રિપ્ટ કે કાલ્પનિક વાર્તા લાગી શકે છે, પરંતુ આ આધુનિક દુનિયાના નક્શા પર એક એવો ખુણો અસ્તિત્વ ધરાવે છે, જ્યાં લોકોના મરવા પર પ્રતિબંધ છે. અહીં યમરાજ આવે તે પહેલા લોકોને શહેરની બહાર કાઢી મુકવામાં આવે છે. આવો આ શહેર વિશે જાણીએ.
અમે વાત કરી રહ્યાં છીએ રાક્ટકિટ મહાસાગરની પાસે આવેલા નોર્વેના એક નાના દ્વીપ 'સ્વાલબાર્ડ'ની અને તેની રાજધાની લોન્ગઇયરબ્યેન (Longyearbyen) ની. ઉત્તરી ધ્રુવની ખુબ નજીક વસેલા આશ હેરમાં છેલ્લા 70 વર્ષથી કોઈ વ્યક્તિને દફનાવવા કે મરવાની મંજૂરી નથી. પરંતુ આ વિચિત્ર નિયમ પાછળ કોઈ અંધવિશ્વાસ કે તાનાશાહી નથી પરંતુ વિજ્ઞાનનું એક ખતરનક રહસ્ય છુપાયેલું છે.
જ્યારે લાશો બની ગઈ ટાઈમ બોમ્બ
આ અનોખા કાયદાની વાત 1950ના દાયકાથી શરૂ થાય છે. લોન્ગઇયરબ્યેન દુનિયાના સૌથી ઠંડા વિસ્તારમાંથી એક છે, જ્યાં શિયાળામાં તાપમાન માઇનસ 40 ડિગ્રી સુધી પહોંચી જાય છે. આટલી ભીષણ ઠંડીને કારણે ત્યાં જમીન પર હંમેશા બરફ જામેલો રહે છે, જેને વિજ્ઞાનની ભાષામાં પરમાક્રોફ્ટ (Permafrost) કહેવામાં આવે છે. 1950ની આસપાસ વૈજ્ઞનિકોએ એક ચોંકાવનારી અને ડરામણી વાત નોટિસ કરી. તેમણે જોયું કે શહેરના કબ્રસ્તાનમાં વર્ષોથી દફનાવવામાં આવેલા મૃતદેહ તેવી સ્થિતિમાં પડ્યા છે. કડકડતી ઠંડીને કારણે, મૃતદેહો કુદરતી રીતે 'મમી'માં પરિવર્તિત થઈ ગયા હતા - એટલે કે તેઓ ન તો સડી રહ્યા હતા કે ન તો ગળી રહ્યા હતા.
ખતરો ત્યારે વધી ગયો જ્યારે વૈજ્ઞાનિકોને જાણવા મળ્યું કે વર્ષ 1918મા ફેલાયેલી મહામારી સ્પેનિશ ફ્લૂના શિકાર લોકોના મૃતદેહમાં તે વાયરસ હજુ સંપૂર્ણ રીતે જીવિત અને સક્રિય હતો. વૈજ્ઞાનિકોને અનુભવ થયો કે જો જામેલો બરફ ક્યારેય વૈશ્વિક તાપમાનને કારણે પીગળે, તો સદીઓ જૂનો જીવલેણ વાયરસ અને બેક્ટેરિયા બીજીવાર વાતાવરણમાં ફેલાઈ જશે જેનાથી દુનિયામાં એવી તહાબી જોવા મળશે જેની કોઈ સારવાર હશે નહીં. એક રીતે ત્યાંના કબ્રસ્તાન ડાઇમ બોમ્બ બની ગયા હતા.
યમરાજ પહેલા આવે છે ફ્લાઇટ
આ મહામારીના ડરથી બચવા માટે સ્થાનીક તંત્રએ 1950મા એક કડક કાયદો પસાર કર્યો. શહેરમાં મરવા માટે પ્રતિબંધ. ત્યારથી લઈને આજ સુધી આ નિયમનું પાલન કરવામાં આવે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ ત્યાં ગંભીર રૂપથી બીમાર પડે છે, કે કોઈ વૃદ્ધ પોતાની ઉંમરના અંતિમ પડાવ પર હોય છે તો તંત્ર તત્કાલ હરકતમાં આવે છે. તેને તત્લા વિમાન કે શિપ દ્વારા નોર્વેના મુખ્ય ભૂભાગ (Mainland) પર મોકલી દેવામાં આવે છે, જેથી તે કોઈ હોસ્પિટલમાં છેલ્લા શ્વાસ લઈ શકે. ત્યાં સુધી કે જો અચાનક કોઈનું અકસ્માતે મોત થાય તો પણ તેના મૃતદેહને દફનાવવાની મનાઈ છે, તેને તત્કાલ વિમાન દ્વારા વિદાય આપવામાં આવે છે.
આજે લોન્ગઇયરબ્યેનમાં ન તો કોઈ વૃદ્ધાશ્રમ છે અને ન કોઈ મોટી હોસ્પિટલ અને ન કોઈ વ્યવસ્થિત મેટરનિટી વોર્ડ. અહીં જીવનના અંતિમ સમયને સન્માનપૂર્વક પસાર કરવાની કોઈ વ્યવસ્થા નથી. શાનદાર કુદરતી નજારા અને બરફની ચાદરથી ઢંકાયેલા આ શહેરની વચ્ચે સૌથી મોટી અને કડવી હકીકત છે. અહીં જીવન હસી-ખુશીથી પસાર થાય છે, પરંતુ મોત માટે કોઈ જગ્યા નથી.