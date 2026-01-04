અમેરિકાનો વેનેઝુએલા પર હુમલો... તો શું સાચી પડવા લાગી બાબા વેંગા અને નોસ્ટ્રાડેમસની ભવિષ્યવાણી?
Nostradamus Baba Vanga 2026 Predictions: વર્ષ 2026 શરૂ થતા પહેલા જ સોશિયલ મીડિયા પર નોસ્ટ્રાડેમસ અને બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ વાયરલ થવા લાગી હતી. આ ભવિષ્યવાણીઓમાં કોઈ મોટા યુદ્ધની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. આવી સ્થિતિમાં વેનેઝુએલા પર અમેરિકાની સૈન્ય કાર્યવાહી વચ્ચે નોસ્ટ્રાડેમસ અને બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીએ ફરી એકવાર ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની છે.
Trending Photos
Nostradamus Baba Vanga 2026 Predictions: 3 જાન્યુઆરીની રાત્રે જ્યારે વેનેઝુએલાની રાજધાની કારાકસમાં શાંતિની માહોલ હતો, ત્યારે અચાનક થયેલા કેટલાક ધમાકાએ લોકોને ગાઢ નિંદ્રામાંથી જગાડી દીધા. આકાશમાંથી અચાનક હુમલા થવા લાગ્યા અને રસ્તાઓ પર નાસભાગ મચી ગઈ. અમેરિકાએ વેનેઝુએલા પર મોટા પાયે સૈન્ય કાર્યવાહી કરી હતી. આ હુમલા બાદ અમેરિકાના સૈન્ય દળોએ વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરો અને તેમની પત્ની સિલિયા ફ્લોરેસની ધરપકડ કરી લીધી. આ ઘટના બાદ ફ્રેન્ચ ભવિષ્યવક્તા નોસ્ટ્રાડેમસ અને બલ્ગેરિયન લેડી બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીએ ફરી ચર્ચા જગાવી છે, જેમાં 2026માં વૈશ્વિક સ્તરે મોટા યુદ્ધની વાત કહેવામાં આવી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, નવું વર્ષ 2026 શરૂ થાય તે પહેલા જ સોશિયલ મીડિયા પર આ ભવિષ્યવાણીઓ વાયરલ થઈ હતી. બન્નેની ભવિષ્યવાણીમાં 2026માં મોટું યુદ્ધ થવાની વાત કહેવામાં આવી હતી. આવી સ્થિતિમાં શું વેનેઝુએલા પર અમેરિકાની સૈન્ય કાર્યવાહીને તેની શરૂઆત માનવામાં આવે? શું એવું સમજવું જોઈએ કે, 2026ને લઈને બાબા વેંગા અને નોસ્ટ્રાડેમસની ભવિષ્યવાણી હવે સાચી પડવા લાગી છે?
શું કહે છે નોસ્ટ્રાડેમસની ભવિષ્યવાણી?
નોસ્ટ્રાડેમસની ભવિષ્યવાણી અનુસાર, વર્ષ 2026 દુનિયાને ત્રીજા વિશ્વ યુદ્ધ તરફ લઈ જઈ શકે છે, જે ભવિષ્ય માટે વિનાશક સાબિત થશે. ધર્મ અને રાષ્ટ્રવાદના નામે ચારે બાજુ હિંસા થશે. માણસ જ માણસનો દુશ્મન બની જશે અને આ સંઘર્ષ દુનિયાને તબાહી તરફ લઈ જઈ શકે છે. નોસ્ટ્રાડેમસની ભવિષ્યવાણીમાં સમુદ્ર સાથે જોડાયેલા અકસ્માત અને યુદ્ધની વાત પણ કરવામાં આવી છે.
આ ભવિષ્યવાણીઓનું અર્થઘટન કરનારા નિષ્ણાતો કહે છે કે, 2026માં કોઈ વિશાળ જહાજ સમુદ્રમાં ડૂબી શકે છે. સમુદ્રી માર્ગો પર યુદ્ધની સ્થિતિ પણ સર્જાઈ શકે છે. દરિયાઈ માર્ગો અને બંદરો પર તણાવને કારણે અનાજ અથવા ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓના પુરવઠામાં ઘટાડો થવાથી ભાવમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળી શકે છે. આર્થિક દબાણને કારણે અનેક રાજકીય પક્ષો અને પ્રભાવશાળી નેતાઓનું પતન થઈ શકે છે.
રાત્રિના અંધકારમાં થશે રહસ્યમય હુમલો
અમેરિકાએ વેનેઝુએલાની રાજધાની કારાકસ પર રાત્રિના અંધકારમાં સીક્રેટ મિલિટરી એટેક કર્યો. CNNએ સૂત્રોના હવાલે જણાવ્યું કે, અમેરિકાની સેનાએ વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરો અને તેમની પત્ની સિલિયા ફ્લોરેસને બેડરૂમમાંથી બહાર કાઢીને તેમની અટકાયત કરી હતી.
આ ઘટના પણ નોસ્ટ્રાડેમસની તે ભવિષ્યવાણી સાથે સુસંગત છે, જેમાં રાત્રિના સમયે અચાનક હુમલાની વાત કરવામાં આવી છે. આ ભવિષ્યવાણીમાં 'મધમાખીઓના ઝુંડ' શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ ભવિષ્યવાણીનું અર્થધટન કરનાર નિષ્ણાતો કહે છે કે, અહીં મધમાખીઓનો અર્થ સાચી મધમાખીઓ નહીં, પરંતુ તે છુપાઈને યોજનાબદ્ધ રીતે હુમલો કરવાના સંદર્ભમાં કહેવામાં આવ્યું છે. અમેરિકાની સેનાએ પણ બરાબર આ જ અંદાજમાં વેનેઝુએલા પર રાત્રે હુમલો કર્યો છે.
બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીમાં પણ યુદ્ધના સંકેત
બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓમાં પણ 2026ને લઈને આવી જ વાતો કહેવામાં આવી છે. બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી અનુસાર, પૂર્વી દેશોમાં ચાલી રહેલો તણાવ એક મોટા યુદ્ધનું રૂપ લઈ શકે છે, જેની અસર આખી દુનિયા પર પડશે. આ યુદ્ધની જ્વાળાઓ પશ્ચિમી દેશો સુધી પહોંચશે. યુદ્ધને કારણે વૈશ્વિક શક્તિ સંતુલનમાં મોટો બદલાવ થઈ શકે છે અને જાન-માલનું મોટું નુકસાન થવાની સંભાવના છે.
બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી મુજબ, 2026માં ચીન, રશિયા અને અમેરિકા જેવા કેટલાક મોટા અને શક્તિશાળી દેશો વચ્ચે સંઘર્ષની સ્થિતિ બનશે. જેમાં તાઈવાન પર ચીનની સંભવિત કાર્યવાહી અને રશિયા તથા અમેરિકા વચ્ચે સીધા સંઘર્ષનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે