નોસ્ટ્રાડેમસની ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધ પર ખતરનાક ભવિષ્યવાણી, જણાવ્યું કોણ જીતશે જંગ? બદલાશે વૈશ્વિક સમીકરણ

Nostradamus Prediction: ચીનના ઇતિહાસકાર જિયાંગ ઝુકિનની જૂની ભવિષ્યવાણીઓ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે. તેમણે ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ 2024માં સત્તામાં પાછા ફરશે અને યુએસ-ઈરાન સંઘર્ષ વધશે. હવે, ત્રીજી ભવિષ્યવાણી પણ ચર્ચામાં છે. ચાલો તેના વિશે જાણીએ.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 10, 2026, 05:07 PM IST
  • મધ્ય પૂર્વમાં વધતા તણાવ વચ્ચે, એક ચીની ઇતિહાસકારની જૂની ભવિષ્યવાણીઓ અચાનક ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ છે.
  • તેમણે ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ 2024માં સત્તામાં પાછા ફરશે અને યુએસ-ઈરાન સંઘર્ષ વધશે
  • ભૂમિ કાર્યવાહી શરૂ થશે, તો રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ કોંગ્રેસ પાસેથી કટોકટી યુદ્ધ શક્તિઓ માંગી શકે છે.

Nostradamus Prediction: મધ્ય પૂર્વમાં વધતા તણાવ વચ્ચે, એક ચીની ઇતિહાસકારની જૂની ભવિષ્યવાણીઓ અચાનક ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ છે. જિયાંગ ઝુકિનને "ચીનનો નોસ્ટ્રાડેમસ" કહેવામાં આવે છે કારણ કે 2024માં તેમણે આપેલા એક વ્યાખ્યાન દરમિયાન, કેટલીક ભવિષ્યવાણીઓ જે હવે મોટાભાગે સાચી પડી રહી હોય તેવું લાગે છે. 

આ ઈન્ટરવ્યું સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યું છે. જિયાંગ ઝુકિને ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ 2024માં અમેરિકન રાજકારણમાં સત્તામાં પાછા આવી શકે છે. તેમણે એવી પણ ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે યુએસ અને ઈરાન વચ્ચે તણાવ યુદ્ધના બિંદુ સુધી વધી શકે છે. મધ્ય પૂર્વમાં તાજેતરના વિકાસથી તેમની બંને ભવિષ્યવાણીઓ વિશે નવી ચર્ચા શરૂ થઈ છે.

યુએસને હારનો સામનો કરવો પડી શકે

એક મુલાકાતમાં, જિયાંગ ઝુકિને તેમની ત્રીજી ભવિષ્યવાણીનું પુનરાવર્તન કર્યું, જેમાં જણાવ્યું હતું કે જો યુએસ અને ઈરાન વચ્ચે લાંબા સમય સુધી યુદ્ધ ફાટી નીકળે છે, તો યુએસને હારનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ઈરાન પાસે પ્રાદેશિક નેટવર્ક અને પ્રોક્સી જૂથો જેવા અનેક વ્યૂહાત્મક ફાયદા છે. 

અમેરિકા માટે સૌથી ખતરનાક પરિસ્થિતિ

તેમણે હમાસ અને હિઝબુલ્લાહ જેવા સંગઠનો દ્વારા ઈરાન તેના પ્રાદેશિક પ્રભાવને વિસ્તૃત કરવાની ક્ષમતાનું ઉદાહરણ આપ્યું. જિયાંગ ઝુઇકિન માને છે કે જો અમેરિકા ઈરાનમાં ભૂમિ સેના મોકલે છે, તો તે અમેરિકા માટે સૌથી ખતરનાક પરિસ્થિતિ બની શકે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે અમેરિકાની વર્તમાન લશ્કરી વ્યૂહરચના મોટાભાગે તાકાત બતાવવા પર આધારિત છે અને લાંબા ગાળાના યુદ્ધ માટે તે ટકાઉ નથી.

 

1. Trump will win the 2024 elections.

2. The United States will go to war against Iran.

— Defiant Ghost (@TheDefiantGhost) March 2, 2026

ઇતિહાસકારે એમ પણ કહ્યું હતું કે જો યુદ્ધ વધશે અને ભૂમિ કાર્યવાહી શરૂ થશે, તો રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ કોંગ્રેસ પાસેથી કટોકટી યુદ્ધ શક્તિઓ માંગી શકે છે. તેમનું માનવું છે કે આ અમેરિકન રાજકારણમાં અસાધારણ પરિસ્થિતિઓનું નિર્માણ કરી શકે છે. 

નોસ્ટ્રાડેમસ 16મી સદીના ફ્રેન્ચ જ્યોતિષી અને ચિકિત્સક હતા. તેમણે તેમના કાર્યોમાં અસંખ્ય રહસ્યમય ભવિષ્યવાણીઓ લખી હતી, જેને ઘણા લોકો પછીની ઐતિહાસિક ઘટનાઓ સાથે જોડે છે. આ કારણોસર, આજે પણ તેમની ગણતરી વિશ્વના સૌથી પ્રખ્યાત પ્રબોધકોમાં થાય છે.

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

