2026 હશે 'તબાહીનું વર્ષ'! નવું વર્ષ શરૂ થતા પહેલા જાણો નાસ્ત્રાદેમસની ખતરનાક ભવિષ્યવાણીઓ

Nostradamus 2026 Predictions: નાસ્ત્રાદેમસે નવા વર્ષ 2026 વિશે ઘણી ખતરનાક ભવિષ્યવાણીઓ કરી છે. ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ, આર્થિક સંકટ, કુદરતી આફતો અને AIના વધતા પ્રભાવને લઈ કરેલા દાવા લોકોની ચિંતાઓ વધારી રહ્યા છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 31, 2025, 09:38 PM IST

Nostradamus 2026 Predictions: નવા વર્ષ હવે ગણતરીની કલાકમાં જ શરૂ થવાનું છે. જ્યાં એકતરફ લોકો નવા વર્ષનું સ્વાગત કરવા માટે આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે, સાથે જ તેઓ એ પણ જાણવા માંગે છે કે આવનારું વર્ષ તેમના માટે શું લઈને આવશે. પરંતુ આ સાથે જ દરેકના મનમાં બીજો પ્રશ્ન ઉઠી રહ્યા છે કે, આવનારું વર્ષ વિશ્વ માટે કેવું રહેશે? છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી દુનિયા ઘણા પ્રકારની મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહી છે. જેમાં યુદ્ધ, મોંઘવારી, આબોહવા સંકટ અને ટેકનોલોજીકલ પરિવર્તન જેવા સંકટ સામેલછે. આવા વાતાવરણમાં ભવિષ્ય વિશે ડર અને જિજ્ઞાસા વધવા લાગી છે.

આ જ કારણ છે કે પ્રખ્યાત ફ્રેન્ચ ભવિષ્યવેક્તા નાસ્ત્રાદેમસની સદીઓ જૂની ભવિષ્યવાણીઓ ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવી છે. સોશિયલ મીડિયા પર એવા દાવા કરવામાં આવી રહ્યા છે કે, નાસ્ત્રાદેમસે વર્ષ 2026ને લઈ પહેલાથી જ ઘણા ડરામણા સંકેતો આપી દીધા હતા. પરંતુ પ્રશ્ન એ છે કે તે શું છે? નવા વર્ષ પહેલા ચાલો આ ભવિષ્યવાણીઓ વિશે જાણીએ જે ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે.

ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધનો આશંકા
એવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે, નાસ્ત્રાદેમસે તેમની કેટલીક કવિતાઓમાં 2026ના મધ્યમાં ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધની શરૂઆતનો સંકેત આપ્યો છે. ભવિષ્યવાણી અનુસાર, ધર્મ અને રાષ્ટ્રવાદના નામે વ્યાપક હિંસા ફાટી નીકળી શકે છે. લોકો એકબીજાની વિરુદ્ધ થઈ જશે અને આ સંઘર્ષ ખૂબ જ ખતરનાક પરિસ્થિતિમાં પરિણમી શકે છે. વર્તમાન વૈશ્વિક હાલાત, જેમ કે, રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધના કારણે લોકોને આ દાવાને વધુ ગંભીરતાથી લેવા લાગ્યા છે.

મોટા દેશો પર મંડરાશે આર્થિક સંકટ
નાસ્ત્રાદેમસની ભવિષ્યવાણીઓમાં 2026નું વર્ષ આર્થિક રીતે પણ મુશ્કેલ જણાવવામાં આવ્યું છે. તેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે, અમેરિકા અને બ્રિટન જેવા શક્તિશાળી દેશો ગંભીર આર્થિક સંકટનો સામનો કરી શકે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે, મોંઘવારી વધશે, સામાન્ય લોકોની મુશ્કેલીઓ વધશે અને સમાજમાં રોષ ફેલાઈ શકે છે. આ સંકટની અસર મોટા નેતાઓની સત્તા પર પણ પડી શકે છે.

સમુદ્રમાંથી એક મોટું સંકટ ઊભું થશે
બીજી એક ભવિષ્યવાણીમાં એક મોટી દરિયાઈ દુર્ઘટનાનો ઉલ્લેખ છે. એવું કહેવાય છે કે, 2026માં એક વિશાળ જહાજ ડૂબી શકે છે અથવા સમુદ્રમાં યુદ્ધની સ્થિતિ બની શકે છે. નાસ્ત્રાદેમસની કવિતા અનુસાર, સમુદ્રમાં બનતી એક મોટી ઘટના દુનિયાની રાજનીતિની દિશા બદલી શકે છે. કોઈ એક દેશ એવી ભૂલ કરશે જેના કારણે વૈશ્વિક તણાવમાં અચાનક વધારો થઈ શકે છે.

કુદરતી આફતો: દુષ્કાળ અને પૂર બન્ને
નાસ્ત્રાદેમસની કવિતાઓ અનુસાર, 2026માં પ્રકૃતિ પણ પોતાનું રૌદ્ર રૂપ બતાવી શકે છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં તીવ્ર ગરમી અને દુષ્કાળનો અનુભવ થશે, જ્યારે અન્ય વિસ્તારોમાં અચાનક ભારે વરસાદ અને પૂરનો અનુભવ થશે. પાણીના સ્તરમાં વધારો, પર્યાવરણીય નુકસાન અને વ્યાપક વિનાશનો આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. આ કારણોસર ઘણા લોકો 2026ને 'તબાહીનું વર્ષ' કહી રહ્યા છે.

AI માણસો પાસેથી નિર્ણય લેવાની શક્તિ છીનવી લેશે
ભવિષ્યવાણીમાં ટેકનોલોજીને લઈને પણ મોટો સંકેત આપવામાં આવ્યો છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, 2026થી આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) માત્ર તમને મુશ્કેલીમાં સલાહ આપવા કે રિસર્ચમાં મદદ કરવા પૂરતું મર્યાદિત નહીં રહે, પરંતુ તે તમારા જીવનના નિર્ણયો લેવાની શક્તિ પણ રાખી શકે છે. સરકારો, સિસ્ટમો અને સંસ્થાઓ AI પર નિર્ભર થઈ જશે. ધીમે-ધીમે લોકોને અહેસાસ થશે કે માણસ AIને કંટ્રોલ નહીં કરે, પરંતુ AI માણસોને કંટ્રોલ કરશે.

પરમાણુ હુમલાનો ડર
નાસ્ત્રેદમસની કેટલીક ભવિષ્યવાણીઓને પરમાણુ હુમલા અને અંતરિક્ષ અભિયાનો સાથે જોડીને જોવામાં આવી રહી છે. દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે, કોઈ મોટો દેશ પરમાણુ હુમલાની તૈયારી કરી શકે છે. જ્યારે 'મંગળ પર અંધકાર છવાશે' જેવા સંકેતોને અંતરિક્ષ મિશનોમાં આવનારી મોટી મુશ્કેલી કે ઝટકા સાથે જોડીને જોવામાં આવી રહ્યા છે.

અનાજ અને ઘઉંના ભાવ વધવાના સંકેત
નાસ્ત્રાદેમસની વધુ એક ભવિષ્યવાણીને આખી દુનિયાની ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડીને જોવામાં આવી રહી છે. સોશિયલ મીડિયા પર લોકો દાવો કરી રહ્યા છે કે, ઘઉં અને અનાજની વધતી કિંમતોનો સંકેત તેમણે પહેલાથી જ આપી દીધો હતો. 2022માં ઘઉંના ભાવ રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચ્યા હતા, જેની અસર આખી દુનિયા પર પડી છે.

રાત્રે થશે રહસ્યમય હુમલો
નાસ્ત્રાદેમસની એક ડરામણી ભવિષ્યવાણીમાં જણાવાયું છે કે, રાત્રિના સમયે અચાનક હુમલો થઈ શકે છે. આ ભવિષ્યવાણીમાં 'મધમાખીઓના ઝુંડ' જેવો શબ્દનો ઉપયોગ કરાયો છે. નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે, અહીં મધમાખીઓનો અર્થ અસલી મધમાખીઓ નથી. તેને છુપાઈને અને યોજના બનાવીને કરવામાં આવેલા હુમલાના સંકેત તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે. તેને આજકાલ અચાનક થતા ડ્રોન એટેક, સિક્રેટ મિલિટરી એટેક અથવા એકસાથે કરવામાં આવેલા હુમલાઓ સાથે જોડવામાં આવી રહ્યો છે.

કોઈ શક્તિશાળી વ્યક્તિનું અચાનક મૃત્યુ
એક અન્ય ભવિષ્યવાણી 2026માં કોઈ મોટી અને પ્રભાવશાળી વ્યક્તિના અચાનક મૃત્યુ તરફ ઈશારો કરે છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, આ ઘટના ધોળા દિવસે અને અત્યંત ચોંકાવનારી હોઈ શકે છે. ઘણા લોકો તેને કોઈ વૈશ્વિક નેતા અથવા પ્રખ્યાત હસ્તીના અચાનક મૃત્યુ સાથે જોડીને જોઈ રહ્યા છે.

સ્વિટ્ઝર્લેન્ડમાં લોહિયાળ જંગ કે મોટી આપત્તિ
વધુ એક ભવિષ્યવાણી ખાસ જગ્યાનો ઉલ્લેખ કરે છે. આ ભવિષ્યવાણીમાં સ્વિટ્ઝર્લેન્ડના 'ટિકીનો' વિસ્તારનો ઉલ્લેખ છે, જેમાં તે વિસ્તાર લોહીથી ભરાઈ જવા જેવી ડરામણી તસવીર રજૂ કરવામાં આવી છે. કેટલાક વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે, તેનો અર્થ યુદ્ધની અસર તટસ્થ દેશો સુધી પહોંચવી એવો હોઈ શકે છે.

Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

