શું ફરી મચશે તબાહી? 2025ના છેલ્લા મહિનાઓને લઈ નોસ્ટ્રાડેમસે કરી હતી આ ડરામણી ભવિષ્યવાણી!
Nostradamus Predictions: ફ્રેન્ચ જ્યોતિષી નોસ્ટ્રાડેમસ વિશે તમે કદાચ જાણતા હશો. નોંધનીય છે કે, તેમણે ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ કરી હતી જે પાછળથી સાચી સાબિત થઈ છે. હવે, તેમની વર્ષ 2025 વિશેની કેટલીક કથિત ભવિષ્યવાણીઓ વાયરલ થઈ રહી છે અને લોકો તેનાથી ડરી રહ્યા છે. ચાલો જાણીએ કે, વર્ષ 2025 વિશે કઈ ભવિષ્યવાણીઓ કરી છે.
Nostradamus Predictions: જેમ જેમ 2025નું વર્ષ પૂરું થઈ રહ્યું છે, તેમ તેમ પ્રખ્યાત ફ્રેન્ચ ભવિષ્યવેક્તા નોસ્ટ્રાડેમસની સદીઓ જૂની ભવિષ્યવાણીઓ ફરી એકવાર ચર્ચામાં છે. તેમની ભવિષ્યવાણીઓનો અભ્યાસ કરનારા નિષ્ણાતોના મતે, તેમના કાવ્યાત્મક છંદ વર્તમાન વૈશ્વિક ઘટનાઓ સાથે ખતરનાક સમાનતા દર્શાવે છે. આ લેખમાં અમે તમને 2025 માટેની તેમની ભવિષ્યવાણીઓ વિશે જણાવીશું.
ચારેતરફ ફેલાશે અશાંતિ
એક રિપોર્ટ અનુસાર, નોસ્ટ્રાડેમસે 2025ને લઈ કહ્યું હતું કે, અસંખ્ય યુદ્ધો થશે અને અશાંતિ ફેલાશે. તેમણે કહ્યું હતું કે, દુનિયમાં આંતરિક અને બાહ્ય દુશ્મનો વધશે, જેના કારણે વિનાશક યુદ્ધો થશે. તેમની આ ભવિષ્યવાણી પર નજીકથી નજર નાખવાથી આ સ્પષ્ટ જોવા મળી રહ્યું છે. એટલાન્ટિક કાઉન્સિલ અને રેન્ડ કોર્પોરેશન જેવી પ્રમુખ સંસ્થાઓ અનુસાર, 2026 સુધીમાં મોટા વૈશ્વિક સંઘર્ષની સંભાવના લગભગ 30% હોવાનો અંદાજ છે.
તાઇવાન સ્ટ્રેટમાં લશ્કરી તણાવ, યુક્રેનમાં ચાલી રહેલ યુદ્ધ અને નાટો-રશિયા વચ્ચે વધતી ટકરાવની સ્થિતિ આ જોખમને વધુ ગંભીર બનાવી રહી છે. આ ઉપરાંત નોસ્ટ્રાડેમસે સંભવિત અવકાશી વિનાશનો પણ સંકેત આપ્યો હતો. તેમણે એક કવિતામાં "આગનો ગોળો"નો ઉલ્લેખ કર્યો છે, જે બ્રહ્માંડમાંથી આવશે અને ધરતી પર તબાહી મચાવશે.
જૂની બીમારીઓનો વધશે કહેર
નોસ્ટ્રાડેમસે આ ઉપરાંત જૂની બીમારીઓની વાપસીને લઈને પણ મોટી વાત કહી છે. નોસ્ટ્રાડેમસે કહ્યું છે કે, ઇંગ્લેન્ડમાં ફરીથી પ્લેગ જેવી ખતરનાક બીમારીઓ પાછી ફરી શકે છે. નોસ્ટ્રાડેમસના મતે, એક જૂની મહામારી વાપસી કરશે, જે આકાશની નીચે સૌથી ખતરનાક દુશ્મન સાબિત થશે. નોસ્ટ્રાડેમસે એક રહસ્યમય નેતાના ઉદય વિશે પણ વાત કરી છે, જે જળચર સામ્રાજ્ય સ્થાપિત કરશે. નોંધનીય છે કે, નોસ્ટ્રાડેમસની ભવિષ્યવાણીઓ રહસ્યમય, રૂપકાત્મક અને અસ્પષ્ટ છે, પરંતુ ઘણી વખત આ ભવિષ્યવાણીઓ સાચી પડી છે.
