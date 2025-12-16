Nostradamus Predictions 2026: શું 2026માં થશે મહાયુદ્ધ? નોસ્ટ્રાડેમસની ડરામણી ભવિષ્યવાણીએ વધાર્યું દુનિયાનું ટેન્શન
Nostradamus Predictions For 2026: નવુ વર્ષ શરૂ થવાના આડે હવે ગણતરીનાં દિવસો જ બાકી છે. ત્યારે લોકો ભવિષ્ય વિશે જુદી-જુદી ઉમ્મીદ અને આશંકાઓ રાખવા લાગે છે. કેટલાક પ્રગતિની ઉમ્મીદ કરે છે, તો કોઈ અનહોનીથી ડરે છે. આવા સમયે ભવિષ્યવેક્તાઓના શબ્દો ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવે છે.
Nostradamus Predictions For 2026: નવુ વર્ષ શરૂ થવાના આડે હવે ગણતરીનાં દિવસો જ બાકી છે. ત્યારે ફ્રેન્ચના પ્રખ્યાત ભવિષ્યવેક્તા નોસ્ટ્રાડેમસ દ્વારા 2026 માટે કરવામાં આવેલી ભવિષ્યવાણીઓ આજકાલ લોકોમાં ડર અને જિજ્ઞાસા બન્નેને વેગ આપી રહી છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, જો તેમની વાત સાચી પડી, તો દુનિયા એક મોટા સંકટનો સામનો કરી શકે છે. આ જ કારણ છે કે, 2026 માટે નોસ્ટ્રાડેમસની ભવિષ્યવાણીઓ સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાનો મુખ્ય વિષય બની ગઈ છે.
નોસ્ટ્રાડેમસનો જન્મ 14 ડિસેમ્બર 1503ના રોજ ફ્રાન્સના સેન્ટ-રેમી ગામમાં થયો હતો. તેઓ વ્યવસાયે ડોક્ટર, જ્યોતિષી અને ભવિષ્યવેક્તા હતા. તેમણે પોતાના પ્રખ્યાત પુસ્તક લેસ પ્રોફેટીઝમાં સેંકડો ભવિષ્યવાણીઓ લખી. તેમના સમર્થકોનો દાવો છે કે, તેમણે ફ્રેન્ચ ક્રાંતિ, હિટલરનો ઉદય અને અસંખ્ય કુદરતી આફતોની ભવિષ્યવાણીઓ પહેલાથી જ કરી દીધી હતી. આ જ કારણ છે કે, લોકો 2026ને લઈ તેમની વાતોને પણ ગંભીરતાથી લઈ રહ્યા છે.
2026ને લઈ નોસ્ટ્રાડેમસની ભવિષ્યવાણીઓ
નોસ્ટ્રાડેમસની વર્ષ 2026 સાથે જોડાયેલી સૌથી ભયાનક ભવિષ્યવાણી મહાયુદ્ધને લઈ છે. એવું માનવામાં આવે છે કે, તેમણે એક એવા વૈશ્વિક સંઘર્ષનો સંકેત આપ્યો હતો, જે સમગ્ર દુનિયાને ઘેરી શકે છે. તેમના શબ્દોના અર્થઘટનકારો માને છે કે, આ ત્રીજા વિશ્વ યુદ્ધનો સંકેત હોઈ શકે છે. જો આવું થાય, તો તે દરેક દેશ અને દરેક વ્યક્તિના જીવનને અસર કરશે.
નોસ્ટ્રાડેમસે લખ્યું હતું કે "મધમાખીઓનું એક મોટો ટોળું આવશે અને રાત કાળી થઈ જશે." ઘણા લોકો આને પ્રતીકાત્મક ભાષા માને છે. ઈતિહાસમાં મધમાખીઓ સત્તા અને વિજયનું પ્રતીક રહી છે, ખાસ કરીને ઇજિપ્ત અને નેપોલિયન યુગમાં. નિષ્ણાતો અનુસાર, આનો અર્થ કોઈ મોટા નેતા અથવા શક્તિનો ઉદય થઈ શકે છે, જે સમગ્ર દુનિયામાં મોટો બદલાવ લાવશે અને પરિસ્થિતિને વધુ જટિલ બનાવશે.
સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડને લઈ ડરામણી ભવિષ્યવાણી
નોસ્ટ્રાડેમસે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડના દક્ષિણ ક્ષેત્ર તિચીનો વિશે પણ એક ભયાનક ભવિષ્યવાણી કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે, આ શહેર લોહીથી ભરાઈ જશે. આ વિસ્તાર તેના કુદરતી સૌંદર્ય, તળાવો અને હિમનદીઓ માટે જાણીતો છે. આવા શાંતિપૂર્ણ સ્થાનને લઈ આવી વાત સામે આવતા લોકોને વધુ ડરાવી રહી છે. જો કે, તે સ્પષ્ટ નથી કે આ ભવિષ્યવાણી કોઈ યુદ્ધ, હિંસા અથવા અન્ય કોઈ આફત તરફ ઈશારો કરે છે.
નિષ્ણાતો માને છે કે, નોસ્ટ્રાડેમસની ભવિષ્યવાણીઓ ઘણીવાર પ્રતીકાત્મક અને અસ્પષ્ટ હોય છે, જેના કારણે અલગ-અલગ અર્થઘટન થાય છે. કેટલાક લોકો તેમને તોળાઈ રહેલા ખતરાની ચેતવણીઓ માને છે, તો કેટલાક લોકો તેને માત્ર સંયોગો કહે છે. સત્ય ગમે તે હોય, 2026 અંગે નોસ્ટ્રાડેમસની ભવિષ્યવાણીઓએ ફરી એકવાર દુનિયાભરમાં ચિંતા અને ચર્ચા જગાવી છે.
Disclaimer: સામાન્ય માહિતી અને ઉપલબ્ધ જાણકારીની મદદથી આ સમાચાર લખવામાં આવ્યા છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
