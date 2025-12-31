Prev
Nostradamus Predictions : 2026નું વર્ષ મચાવશે તબાહી ! નોસ્ટ્રાડેમસની ભવિષ્યવાણી છે ડરામણી

Nostradamus Predictions : સોશિયલ મીડિયા પર એવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે નોસ્ટ્રાડેમસે વર્ષ 2026 અંગે ઘણી ભયાનક ભવિષ્યવાણીઓ અને સંકેતો આપ્યા છે. દરેક વ્યક્તિ જાણવા માંગે છે કે આ ભવિષ્યવાણીઓ શું છે, તેથી આ લેખમાં આપણે વર્ષ 2026 માટે નોસ્ટ્રાડેમસની ભવિષ્યવાણી વિશે જાણીશું.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 31, 2025, 05:27 PM IST

Nostradamus Predictions : નવું વર્ષ થોડા કલાકોમાં જ શરૂ થવાનું છે. લોકો નવા વર્ષ 2026ને આવકારવા માટે તૈયાર છે, ત્યારે તેઓ એ પણ જાણવા માંગે છે કે આવનારું નવું વર્ષ કેવું રહેશે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષો સમગ્ર વિશ્વ માટે મુશ્કેલ રહ્યા છે. યુદ્ધ, ફુગાવા અને ટેકનોલોજીકલ પરિવર્તન જેવા સંકટ દરેક જગ્યાએ જોવા મળ્યા છે.

આવી સ્થિતિમાં, જાણીતા ફ્રેન્ચ ભવિષ્યવેત્તા નોસ્ટ્રાડેમસની ભવિષ્યવાણીઓ ઘણીવાર લોકોમાં ચર્ચાનો વિષય રહી છે અને આ વખતે પણ, આગામી નવા વર્ષ 2026ને લગતી તેમની ભવિષ્યવાણી ચર્ચામાં છે.

નોસ્ટ્રાડેમસે ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધનો ભય વ્યક્ત કર્યો

એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તેમની કેટલીક ભવિષ્યવાણીઓમાં નોસ્ટ્રાડેમસે 2026ના મધ્યમાં ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધની શરૂઆતની ભવિષ્યવાણી કરી હતી. ભવિષ્યવાણી મુજબ, ધર્મ અને રાષ્ટ્રના નામે મોટાપાયે હિંસા ફેલાઈ શકે છે. લોકો એકબીજાની વિરુદ્ધ થઈ જશે અને આ વિરોધ કંઈક ખતરનાક બનશે. રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ જેવી વર્તમાન વૈશ્વિક પરિસ્થિતિઓ લોકોને આ દાવાને વધુ ગંભીરતાથી લેવા મજબૂર કરી રહી છે.

મોટા દેશોને આર્થિક સંકટનો સામનો કરવો પડશે

નોસ્ટ્રાડેમસની ભવિષ્યવાણી 2026નું વર્ષ આર્થિક રીતે નબળું અને મુશ્કેલ ગણાવે છે. એવો દાવો કરવામાં આવે છે કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને બ્રિટન જેવા શક્તિશાળી દેશો ગંભીર આર્થિક સંકટનો સામનો કરી શકે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે 2026માં ફુગાવો વધુ વધશે, સમાજમાં નફરત ફેલાઈ શકે છે અને આ સંકટ અગ્રણી નેતાઓની શક્તિને પણ અસર કરી શકે છે.

AI મનુષ્યોને નિયંત્રિત કરશે

નોસ્ટ્રાડેમસની ભવિષ્યવાણીમાં ટેકનોલોજી વિશે પણ ઘણા સંકેતો છે. વર્ષ 2026માં કૃત્રિમ બુદ્ધિ ફક્ત મુશ્કેલ સમયમાં સલાહ આપશે નહીં અથવા સંશોધનમાં મદદ કરશે નહીં, પરંતુ તમારા અંગત જીવનમાં નિર્ણયો લેવાની શક્તિ પણ ધરાવશે. પછી ભલે તે સરકાર હોય, કંપની હોય કે અન્ય કોઈ સંસ્થા, દરેક વ્યક્તિ AI પર નિર્ભર રહેશે.

પરમાણુ હુમલાનો ભય રહેશે

નોસ્ટ્રાડેમસની કેટલીક ભવિષ્યવાણીઓને પરમાણુ હુમલા અને અવકાશ મિશન સાથે જોડવામાં આવી રહી છે. એવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે એક મોટો દેશ પરમાણુ હુમલાની તૈયારી કરી રહ્યો છે.

એક શક્તિશાળી વ્યક્તિનું અચાનક મૃત્યુ થશે

નોસ્ટ્રાડેમસની બીજી ભવિષ્યવાણીમાં 2026માં એક અગ્રણી અને પ્રભાવશાળી વ્યક્તિના અચાનક મૃત્યુનો ઉલ્લેખ છે. તેમાં જણાવાયું છે કે આ ઘટના દિવસના પ્રકાશમાં બની શકે છે અને અત્યંત આઘાતજનક હોઈ શકે છે.

અનાજ અને ઘઉંના ભાવ વધશે

નોસ્ટ્રાડેમસની બીજી ભવિષ્યવાણીને વિશ્વભરમાં ખાદ્ય ઉદ્યોગ સાથે જોડી દેવામાં આવી રહી છે. સોશિયલ મીડિયા પર લોકો દાવો કરી રહ્યા છે કે તેમણે ઘઉં અને અનાજના ભાવમાં વધારાનો સંકેત આપ્યો હતો.

Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
