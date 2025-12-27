500 વર્ષ જૂની ભવિષ્યવાણીઓથી ખળભળાટ, કુદરતી આફતો, ત્રીજુ વિશ્વયુદ્ધ, પરમાણુ હુમલો, આર્થિક સંકટ...
Nostradamus 2026 Predictions: 2026નું વર્ષ શરૂ થવાને ગણતરીના દિવસો બાકી છે ત્યારે વિશ્વના પ્રસિદ્ધ ભવિષ્યવક્તા નાસ્ત્રેદમસની અનેક ભવિષ્યવાણીઓ પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે.
વર્ષ 2025 પૂરું થવાની તૈયારીમાં છે અને હવે 2026નું નવું વર્ષ શરૂ થવાને ગણતરીના દિવસોની વાર છે ત્યારે આવનારું વર્ષ કેવું રહેશે તે જાણવાની લોકોને ઉત્સુકતા રહે છે. બાબા વેંગાની જેમ જ ફ્રાન્સના નાસ્ત્રેદમસ પણ પોતાની ભવિષ્યવાણીઓને લઈને ચર્ચામાં રહે છે. સદીઓ પહેલા તેમણે કરેલી ભવિષ્યવાણીઓ આજે પણ સોશિયલ મીડિયામાં એટલી જ પ્રચલિત છે. જે રીતે રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે યુદ્ધ થઈ રહ્યું છે, મોંઘવારીએ માઝા મૂકી છે, ખાણી પીણીની વસ્તુઓના ભાવ આકાશે આંબી રહ્યા છે ત્યારે આ ફ્રેન્ચ ભવિષ્યવક્તાની 500 વર્ષ જૂની ભવિષ્યવાણીઓ હાલ સોશિયલ મીડિયામાં ખુબ વાયરલ થઈ રહી છે. લોકો દાવા કરી રહ્યા છે કે નાસ્ત્રેદમસે પોતાની રહસ્યમયી કવિતાઓમાં ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધ, મોટા આર્થિક સંકટ અને વૈશ્વિક ફેરફારોની ભવિષ્યવાણી કરેલી હતી. જાણો તેમણે કરેલી ભવિષ્યવાણીઓ વિશે...
ત્રીજુ વિશ્વયુદ્ધ
ભવિષ્યવક્તા નાસ્ત્રેદમસની પહેલી ભવિષ્યવાણી મુજબ વર્ષ 2026ના મધ્યથી ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધની શરૂઆત થઈ શકે છે. જે આગળ ખુબ ઘાતક સાબિત થઈ શકે છે. ધર્મ અને રાષ્ટ્રવાદના નામે લોકો એકબીજાની હત્યા કરશે. જો કે વિશ્વના પૂર્વી દેશોમાં અત્યારથી આવી સ્થિતિ જોવા પણ મળી રહી છે.
સમુદ્રી યુદ્ધ
ભવિષ્યવાણી મુજબ એક મોટી નૌસેના વર્ષ 2026માં દુનિયાને હચમચાવી શકે છે. કોઈ મોટું જહાજ ડૂબી શકે છે અથવા તો સમુદ્રી યુદ્ધ શરૂ થઈ શકે છે. કોઈ દેશની ખોટી હરકતથી સમુદ્રી તણાવ અચાનક વધી જાય અને તેના કારણે મોટા દેશો વચ્ચે તણાવ થઈ શકે. તેમની કવિતાના કેટલાક અંશ મુજબ જે દિવસે જહાજ સમુદ્રમાં પડશે તે દિવસે મહાસાગરની શક્તિથી દુનિયાની રાજનીતિ બદલાશે.
આર્થિક સંકટનું જોખમ
નાસ્ત્રેદમસની ભવિષ્યવાણીમાં કહેવાયું હતું કે વર્ષ 2026માં વિશ્વના મોટા દેશો જેમ કે અમેરિકા, યુ કે વગેરેએ આર્થિક સંકટનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જેના કારણે સમાજમાં અશાંતિ ફેલાઈ શકે છે. લોકોએ મોંઘવારીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આ મોટા સંકટના કારણે વિશ્વના અનેક મોટા નેતાઓએ પતનનો પણ સામનો કરવો પડી શકે.
કુદરતી આફતો
નાસ્ત્રેદમસની અન્ય ભવિષ્યવાણી મુજબ વર્ષ 2026માં ભીષણ ગરમીથી અનેક જગ્યાએ દુકાળ પડી શકે છે. પછી અચાનક એટલો ભયંકર વરસાદ પડશે કે ઠેર ઠેર પુર આવશે. વર્ષ 2026 તબાહીનું વર્ષ પણ ગણાઈ રહ્યું છે. જેમાં ભારે વર્ષા, જળ સ્તરમાં વધારો અને વિનાશકારી પુર આવી શકે છે જેનાથી પર્યાવરણ અને લોકોને ભારે નુકસાન થશે.
AI નો પ્રભાવ વધશે
નાસ્ત્રેદમસની ભવિષ્યવાણી મુજબ વર્ષ 2026થી AI સલાહકાર તરીકે નહીં પરંતુ નિર્ણય લેનારી શક્તિ બની શકે છે. સરકારો અને સિસ્ટમ બધા નિર્ણય AI દ્વારા ચાલશે. AI ભાવનાઓ પાછળ રાખીને બધા નિર્ણય લેશે અને મનુષ્યોની જગ્યાએ સત્તા ચલાવશે. ધીરે ધીરે લોકો મહેસૂસ કરવા લાગશે કે નિયંત્રણ માણસોના હાથમાં નથી રહ્યું.
પરમાણુ હુમલો
નાસ્ત્રેદમસની અન્ય એક ભવિષ્યવાણી પ્રમાણે વર્ષ 2026માં પરમાણુ હુમલો, માનવ અંતરિક્ષ કાર્યક્રમોના પતનના સંકેત છે. એવું કહેવાય છે મંગળ પર અંધારુ છવાઈ જશે. કોઈ મોટો દેશ પરમાણુ હુમલાની તૈયારી કરી શકે છે.
ઘઉં અને અનાજ વૈશ્વિક સ્તરે મોંઘુ થશે
નાસ્ત્રેદમસની અન્ય એક ભવિષ્યવાણીને વૈશ્વિક અનાજની કિંમતોમાં વધારા સાથે પણ જોડવામાં આવી રહ્યો છે. આ વધારો આંશિક રીતે રશિયા દ્વારા યુક્રેનના બંદરોને સંઘર્ષ કરવા અને સપ્લાય ચેનમાં અડચણોને કારણ થયો હતો. વર્ષ 2022માં ઘઉની કિંમત 14 વર્ષમાં સૌથી વધુ હતી. જેની આખા વિશ્વ પર અસર પડી હતી. પરંતુ ખાસ કરીને દક્ષિણી દેશો પર વધુ હતી. હવે સોશિયલ મીડિયા પર લોકો વર્ષ 2022માં અનાજના મોંઘા થવાની ઘટનાને પણ નાસ્ત્રેદમસની ભવિષ્યવાણી સાથે જોડી રહ્યા છે. જો કે નાસ્ત્રેદમસની કવિતાઓમાં કોઈ વિશેષ તારીખ નથી અપાઈ. પરંતુ આમ છતાં લોકો આ ભવિષ્યવાણીને લઈને ખુબ ડરેલા પણ છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
