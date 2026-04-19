નોસ્ટ્રાડેમસની ભવિષ્યવાણીઓ પડી ફીકી! NASAના સુપરકોમ્પ્યુટરે જણાવી દીધી દુનિયા ખતમ થવાની ચોક્કસ તારીખ?
NASA Supercomputer Prediction: વૈજ્ઞાનિકો કાઝુમી ઓઝાકી અને ક્રિસ્ટોફર રેનહાર્ડના રિસર્ચ અનુસાર, લગભગ 100 કરોડ વર્ષ પછી પૃથ્વી પર ઓક્સિજન ખતમ થઈ શકે છે. NASAના મોડેલ્સ જણાવે છે કે, ત્યારે જીવન લગભગ અસંભવ હશે. જો કે, અત્યારે ચિંતાનું મોટું કારણ ક્લાઈમેટ ચેન્જ છે.
- એસ્ટરોઇડ નહીં પણ ઓક્સિજનની અછત લાવશે દુનિયાનો અંત
- NASAના મોડેલે જણાવ્યું કે મનુષ્યો અને પ્રાણીઓ પાસે હવે કેટલો સમય છે બાકી
- નવા રિસર્ચમાં પૃથ્વીની 'એક્સપાયરી ડેટ' અંગે મોટો ખુલાસો
Trending Photos
NASA Supercomputer Prediction: શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે જે ધરતી પર આપણે આજે આરામથી શ્વાસ લઈ રહ્યા છીએ, તે એક દિવસ સંપૂર્ણપણે નિર્જીવ થઈ શકે છે? હાલમાં જ આવેલા એક વૈજ્ઞાનિક રિસર્ચે આ પ્રશ્નને ફરીથી જીવંત કર્યો છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, નોસ્ટ્રાડેમસ જેવી ભવિષ્યવાણીઓ પણ હવે ફીકી પડી શકે છે, કારણ કે વૈજ્ઞાનિકોએ સુપરકોમ્પ્યુટરની મદદથી પૃથ્વીના અંતનો અંદાજ લગાવ્યો છે.
આ રિસર્ચ અનુસાર, સૌથી મોટો ખતરો કોઈ એસ્ટરોઇડ કે યુદ્ધથી નથી, પરંતુ ખુદ સૂર્યથી છે. જેમ જેમ સૂર્યનું તાપમાન વધશે, તેમ તેમ પૃથ્વીનું સંતુલન બગડતું જશે. જો કે, રાહતની વાત એ છે કે આ ખતરો કરોડો વર્ષો પછી આવશે, પરંતુ તેના સંકેતો આજે જ વૈજ્ઞાનિકોને ચિંતિત કરી રહ્યા છે.
શું વૈજ્ઞાનિકોએ પૃથ્વીના અંતનો સમય જણાવી દીધો છે?
વૈજ્ઞાનિકો કાઝુમી ઓઝાકી અને ક્રિસ્ટોફર રેનહાર્ડના રિસર્ચ અનુસાર, પૃથ્વી પર જીવન હંમેશા માટે રહેશે નહીં. તેમણે જણાવ્યું કે, આવનારા સમયમાં ઓક્સિજન ધીરે ધીરે ખતમ થઈ શકે છે, જે જીવનનો સૌથી જરૂરી આધાર છે. પહેલા એવું માનવામાં આવતું હતું કે, પૃથ્વી પર જીવન આશરે 200 કરોડ વર્ષ સુધી રહી શકે છે, પરંતુ નવી સ્ટડી અનુસાર આ સમય ઘટીને લગભગ 100 કરોડ વર્ષ રહી ગયો છે. એટલે કે, પૃથ્વીની ‘લાઈફલાઈન’ ગણાતો ઓક્સિજન હંમેશા માટે નથી.
શું NASAના સુપરકોમ્પ્યુટરે ડરામણી તસવીર બતાવી છે?
NASAના સુપરકોમ્પ્યુટર મોડેલ અનુસાર, ભવિષ્યમાં સૂર્યની ચમક અને ગરમી એટલી વધી જશે કે પૃથ્વીનું વાતાવરણ બદલાવા લાગશે. તાપમાન વધવાને કારણે સમુદ્રનું પાણી વરાળ બનીને ઉડવા લાગશે અને ઓક્સિજન બનાવતા સૂક્ષ્મ જીવો ખતમ થવા લાગશે.
તેની સીધી અસર એ થશે કે હવામાં ઓક્સિજનનું સ્તર ઝડપથી ઓછી થવા લાગશે. વૈજ્ઞાનિકોનું માનવું છે કે, એક સમય એવો આવશે જ્યારે પૃથ્વી પર શ્વાસ લેવો લગભગ અસંભવ બની જશે અને જીવનના મોટાભાગના સ્વરૂપો નાશ પામશે.
શું ફરીથી આવશે ‘ઓક્સિજન ખતમ’ થવાનો સમય?
રિસર્ચ અનુસાર, આશરે 100 કરોડ વર્ષ પછી પૃથ્વી પર ઓક્સિજનનું સ્તર 1 ટકાથી પણ નીચે જઈ શકે છે. આ પરિસ્થિતિ એ સમય જેવી હશે, જ્યારે પૃથ્વી પર ‘ગ્રેટ ઓક્સિડેશન ઈવેન્ટ’ પહેલા ઓક્સિજન ખૂબ જ ઓછો હતો.
તે સમયની જેમ ભવિષ્યમાં પણ માત્ર કેટલાક બેક્ટેરિયા જ આ વાતાવરણમાં જીવિત રહી શકશે. માણસો, પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિઓ આ બદલાવ સહન કરી શકશે નહીં. આ એક રીતે પૃથ્વીના જીવનચક્રનો કુદરતી અંત માનવામાં આવે છે.
શું મનુષ્ય પાસે બચાવનો કોઈ રસ્તો છે?
જો કે, આ ભવિષ્યવાણી ડરામણી જરૂર છે, પણ તેમાં રાહત પણ છુપાયેલી છે. વૈજ્ઞાનિકોના મતે આ ઘટના લગભગ 100 કરોડ વર્ષ પછી થશે, એટલે કે મનુષ્ય પાસે ઘણો સમય છે. શક્ય છે કે ત્યાં સુધીમાં મનુષ્ય બીજા કોઈ ગ્રહ પર વસવાટ કરી લે અથવા એવી ટેકનોલોજી વિકસાવી લે, જેનાથી ઓક્સિજનની અછત દૂર કરી શકાય. હાલમાં સૌથી મોટો ખતરો ક્લાઈમેટ ચેન્જ જેવી વર્તમાન સમસ્યાઓ છે, જેનો સામનો કરવો આજની પેઢી માટે વધુ જરૂરી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે