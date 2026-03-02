ફક્ત અમેરિકા અને ઇઝરાયલ જ નહીં, ઘણા દેશો હવે ઇરાન સામે યુદ્ધમાં... ગલ્ફથી યુરોપ-એશિયા સુધી ચિંગારી
US-Israel and Iran War: અમેરિકા અને ઈઝરાયલ વિરુદ્ધ જંગ લડી રહેલા ઈરાન વિરુદ્ધ ગલ્ફ અને યુરોપના ઘણા દેશો પણ ઉતરી આવ્યા છે. તેમાંથી બ્રિટન, ફ્રાન્સ અને જર્મનીએ એક સંયુક્ત નિવેદન જાહેર કરી ઈરાન વિરુદ્ધ જંગની જાહેરાત કરી છે.
- સાઉદી અરબ સહિત ઘણા દેશોએ ઈરાનના હુમલાની નિંદા કરી
- ચીન અને રશિયાએ ખામેનેઈના મોતને હત્યા ગણાવી
- ઈરાનના સમર્થનમાં કેટલા દેશ, શું ચીન અને રશિયા આપશે સાથ?
અમેરિકા અને ઈઝરાયલ સાથે જંગમાં હવે ઈરાન એકલું પડી રહ્યું છે. એક તરફ જ્યાં અમેરિકાના સમર્થનમાં અરબ અને યુરોપ સહિત આશરે 10થી વધુ દેશો આવ્યાં છે. જેમાંથી ત્રણ યુરોપિયન દેશોએ જાહેરમાં ઈરાન વિરુદ્ધ જંગની જાહેરાત કરી છે. બીજીતરફ ઈરાન એકલું પડી રહ્યું છે. આમ તો ચીન, રશિયા અને ક્યુબા સહિતના દેશોએ ઈરાન પરના હુમલાની નિંદા કરી છે. સાથે ઇઝરાયલ અને અમેરિકાની કાર્યવાહીને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાનું ઉલ્લંઘન ગણાવ્યું છે. પરંતુ આ દેશ સ્પષ્ટ રીતે સામે આવ્યા નથી. તેવામાં માનવામાં આવી રહ્યું છે કે ઈરાન હવે યુદ્ધમાં એકલું પડી ગયું છે.
બ્રિટન, ફ્રાન્સ અને જર્મનીનું સંયુક્ત નિવેદન
ત્રણ યુરોપિયન દેશ બ્રિટન, ફ્રાન્સ અને જર્મનીએ સંયુક્ત નિવેદનમાં કહ્યું કે ઈરાનના જવાબી હુમલાને રોકવામાં મદદ માટે અમેરિકા અને ભાગીદારોની સાથે કામ કરવા તૈયાર છે. બ્રિટિશ પ્રધાનમંત્રી કીર સ્ટારમર, ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ અને જર્મન ચાન્સલર ફ્રેડરિક મર્જે રવિવારે એક સંયુક્ત નિવેદનમાં કહ્યું કે તે પોતાના સાથીઓ પર ઈરાનના બેદરકાર હુમલાથી હેરાન છે, જેનાથી તેના સૈનિકો અને વિસ્તારના નાગરિકોને ખતરો છે. ત્રણ દેશોએ સંયુક્ત નિવેદનમાં કહ્યું કે અમે અમારા અને વિસ્તારમાં સહયોગીઓની હિતોની રક્ષા માટે પગલાં ભરીશું.
સાઉદી અરબ સહિત ઘણા દેશોએ ઈરાનના હુમલાની નિંદા કરી
ઈરાન અમેરિકા અને ખાડી દેશોમાં રહેલા તેના એરબેઝોને નિશાન બનાવી રહ્યું છે. આ વચ્ચે અમેરિકા, બરહીન, જોર્ડન, કુવૈત, કતર, સાઉદી અરબ અને યુએઈએ એક સંયુક્ત નિવેદનમાં સાતેય દેશોએ મિડલ ઈસ્ટમાં ઈરાન દ્વારા બેદરકારીથી કરવામાં આવેલા મિસાઇલ અને ડ્રોન હુમલાની નિંદા કરી છે. તેમણે કહ્યું- ખોટા હુમલાએ વિસ્તારને નિશાન બનાવ્યા છે, સામાન્ય લોકોને ખતરામાં મુક્યા છે અને આંતરમાળખાને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. આ દેશોએ કહ્યું કે તે પોતાના નાગરિકોની રક્ષા માટે એક છે. તેમણે પોતાની સુરક્ષાના અધિકારની વાત મજબૂતીથી કહી છે.
ઈરાનના સમર્થનમાં કેટલા દેશ, શું ચીન અને રશિયા આપશે સાથ?
ઈરાનના સમર્થનમાં પણ ઘણા દેશ છે. હિઝબુલ્લાહ, હૂતી અને શિયા મિલિશિયા જેવા સંગઠન પણ આવ્યા છે. આ સંગઠન સતત ઇઝરાયલ અને અમેરિકી એરબેઝો પર હુમલા કરી રહ્યાં છે. પરંતુ યુરોપ અને અબર દેશોના મુકાબલે ઈરાન સહિત આ સંગઠન નબળા માનવામાં આવે છે. હવે બધાની નજર ચીન, રશિયા, દક્ષિણ કોરિયા, ક્યુબા અને વેનેઝુએલા પર પણ છે. તેમાં ચીન અને રશિયા પર વધુ નજર છે. આ બંને દેશ સ્પષ્ટ રીતે તો ઈરાનની સાથે નથી, પરંતુ અમેરિકાની કાર્યવાહીનો સતત વિરોધ કરી રહ્યાં છે. તેવામાં તેવી આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે જો આવનારા દિવસોમાં ઈરાન નબળું પડે છે તો ચીન અને રશિયા પણ જંગમાં કૂદી શકે છે.
ચીન અને રશિયાએ ખામેનેઈના મોતને હત્યા ગણાવી
રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદીમિર પુતિને ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતાના મોતને હત્યા ગણાવતા કહ્યું કે આ માનવીય નૈતિકતા અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાના બધા માપદંડોનું ઉલ્લંઘન છે. ચીન સરકારે પણ ખામેનેઈ પર હુમલાની નિંદા કરી છે. ચીની વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તાએ કહ્યુ કે ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતાની હત્યા ઈરાનની સંપ્રભુતા અને સુરક્ષાનું ગંભીર ઉલ્લંઘન છે.
