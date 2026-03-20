ક્રૂડ ઓઈલ અને ગેસ જ નહીં, હવે પર્યટન સ્થળો પર પણ ખતરો; ઈદ પર ઈરાનની ધમકીથી દુનિયાભરમાં ફફડાટ
Iran Warning: ઈરાનના ટોપના સૈન્ય પ્રવક્તા અબ્દુલફઝલ શેકરચી (Abolfazl Shekarchi)એ શુક્રવારે એક કડક નિવેદન જાહેર કરીને ચેતવણી આપી છે કે, દુનિયાભરના પાર્ક, મનોરંજન સ્થળો અને પર્યટન કેન્દ્રો હવે સુરક્ષિત રહેશે નહીં. આ જાહેરાતથી ભારે ગભરાટ ફેલાયો છે.
- ઈઝરાયેલ-અમેરિકાને ઈરાનની ભયાનક ચેતવણી
- પર્યટન સ્થળો પર હુમલાની ચેતવણીથી વૈશ્વિક પર્યટન ઉદ્યોગમાં ફફડાટ
- દુશ્મનોને રજાઓ અને ફરવા લાયક સ્થળો પર ઠાર કરવાની ધમકી
Iran Warning: ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે ચાલી રહેલા ભીષણ યુદ્ધની વચ્ચે ઈરાને એક ખૂબ જ ચોંકાવનારી ચેતવણી આપી છે. ઈરાને ઈદના દિવસે એટલે કે શુક્રવારે (20 માર્ચ 2026) ચેતવણી આપી છે કે, હવે દુનિયાભરના પ્રવાસન સ્થળો, પાર્ક અને મનોરંજન વિસ્તારો તેના દુશ્મનો (અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ) માટે સુરક્ષિત રહેશે નહીં. ઈરાને કહ્યું છે કે, તેઓ હવે પરંપરાગત યુદ્ધક્ષેત્રની બહાર નીકળીને તેના દુશ્મનોને રજાઓ અને ફરવા લાયક સ્થળો પર પણ નિશાન બનાવશે.
આ પગલાને અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ પર મનોવૈજ્ઞાનિક દબાણ લાવવા અને દુનિયાભરમાં તેમના અધિકારીઓને ટ્રેક કરવાની વ્યૂહરચના તરીકે જોવામાં આવે છે. ઈદ-ઉલ-ફિતરના અવસરે આવેલા આ નિવેદનથી માત્ર સામાન્ય લોકો જ હેરાન-પરેશાન નથી, પરંતુ વૈશ્વિક પર્યટન ઉદ્યોગમાં પણ દહેશતનો માહોલ છે. આ ઘટનાક્રમે આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયને ચિંતામાં મૂકી દીધો છે.
ઈરાનના ટોપના સૈન્ય પ્રવક્તા અબ્દુલફઝલ શેકરચી (Abolfazl Shekarchi)એ શુક્રવારે એક કડક નિવેદન જાહેર કરીને ચેતવણી આપી છે કે, "દુનિયાભરના પાર્ક, મનોરંજન સ્થળો અને પર્યટન કેન્દ્રો હવે સુરક્ષિત રહેશે નહીં." આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે આ પ્રદેશમાં ઈદ અને ફારસી નવું વર્ષ 'નવરોઝ' જેવા મહત્વના તહેવારો ઉજવવામાં આવી રહ્યા છે, જે આ વખતે યુદ્ધના પડછાયામાં ફિક્કા પડી ગયા છે.
ઊર્જા મથકો પર હુમલાથી વધ્યું વૈશ્વિક સંકટ
ઈરાને તાજેતરના દિવસોમાં ખાડી દેશોના ઊર્જા મથકોને નિશાન બનાવીને પરિસ્થિતિને વધુ ગંભીર બનાવી દીધી છે. કુવૈતની મિના અલ-અહમદી રિફાઇનરી પર ડ્રોન હુમલાથી આગ લાગી હતી, જ્યારે દુબઈ અને સાઉદી અરેબિયામાં પણ મિસાઇલ હુમલાના પ્રયાસો થયા હતા. અનેક સ્થળોએ એર ડિફેન્સ સિસ્ટમે હુમલાઓને નિષ્ફળ બનાવ્યા હતા, પરંતુ ડર અને અસ્થિરતાનું વાતાવરણ યથાવત છે.
નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, ઊર્જા માળખા પરના આ હુમલાની અસર વૈશ્વિક અર્થતંત્ર પર પડી રહી છે. ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે, જેનાથી ઈંધણ અને ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓના ભાવ વધવાની આશંકા છે. બીજી તરફ આ યુદ્ધને કારણે ફર્ટિલાઈઝર ઉદ્યોગ પર પણ ખરાબ અસર પડી છે. અગાઉ ઈરાને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી પસાર થતા ઈન્ટરનેટને પણ ખોરવી નાખવાની ધમકી આપી છે. એટલે કે ઈરાન તમામ રીતે સમગ્ર દુનિયા પર દબાણ બનાવી રહ્યું છે.
યુદ્ધ વચ્ચે પણ મિસાઇલ ઉત્પાદન ચાલુ: ઈરાનનો દાવો
બીજી તરફ જ્યાં અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ એવો દાવો કરી રહ્યા છે કે, તેમણે ઈરાનની સૈન્ય ક્ષમતાને ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું છે, ત્યાં ઈરાને આ દાવાઓને ફગાવી દેતા કહ્યું છે કે, તે યુદ્ધની વચ્ચે પણ મિસાઇલ નિર્માણ ચાલુ રાખી રહ્યું છે. ઈરાની અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, તેમના હથિયારોના ભંડારમાં કોઈ મોટો ઘટાડો થયો નથી. જો કે, રિપોર્ટ્સ અનુસાર, તાજેતરના હવાઈ હુમલામાં ઈરાનના ઘણા ટોપના સૈન્ય અને રાજકીય નેતાઓના મોત થયા છે, જેનાથી નેતૃત્વ અંગે પણ અનિશ્ચિતતા ઊભી થઈ છે.
વૈશ્વિક અર્થતંત્ર પર અસર
આ સંઘર્ષની સૌથી મોટી અસર વૈશ્વિક અર્થતંત્ર પર પડતી દેખાઈ રહી છે. સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ, જ્યાંથી દુનિયાના લગભગ 20% ક્રૂડ ઓઈલનો પુરવઠો પસાર થાય છે, ત્યાં તણાવ વધવાથી સપ્લાય ખોરવાઈ રહ્યો છે. આનાથી માત્ર તેલ જ નહીં પરંતુ ખાતર, ગેસ અને અન્ય કાચા માલની અછતની આશંકા પણ વધી ગઈ છે.
બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ જે યુદ્ધ શરૂ થતા પહેલા લગભગ 70 ડોલર પ્રતિ બેરલ હતા, તે હવે 110 ડોલરને વટાવી ગયા છે અને આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે તે 200 ડોલરને પાર કરી શકે છે. આની સીધી અસર એશિયાઈ દેશો, ખાસ કરીને ભારત જેવા આયાત પર નિર્ભર દેશો પર પડી રહી છે.
યુદ્ધનો વધતો વ્યાપ અને અનિશ્ચિત ભવિષ્ય
ઈઝરાયેલે ઈરાન ઉપરાંત લેબનાન અને સીરિયામાં પણ હુમલા તેજ કર્યા છે, જ્યારે ઈરાન સમર્થિત જૂથો સતત જવાબી કાર્યવાહી કરી રહ્યા છે. અત્યાર સુધીમાં હજારો લોકોના મોત થયા છે અને લાખો લોકો વિસ્થાપિત થયા છે. નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, જો આ સંઘર્ષ જલ્દી નહીં અટકે, તો તે મોટા પ્રાદેશિક યુદ્ધમાં ફેરવાઈ શકે છે, જેની અસર સમગ્ર દુનિયા પર પડશે.
પર્યટન સ્થળો પર ખતરાની ચેતવણી અને ઊર્જા પુરવઠા પરના હુમલાઓએ આ યુદ્ધને એક નવા અને ખતરનાક વળાંક પર લાવી દીધું છે. શું આ સંઘર્ષ અહીં જ થમશે કે પછી એક મોટી વૈશ્વિક સંકટનું સ્વરૂપ લેશે? આ પ્રશ્ન અત્યારે આખી દુનિયાને સતાવી રહ્યો છે.
