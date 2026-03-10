Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝWorldમાત્ર ઓઈલ જ નહીં, આ વસ્તુઓ પણ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી આવે છે ભારત, આ વસ્તુઓના ભાવમાં થઈ શકે છે વધારો, જાણો

માત્ર ઓઈલ જ નહીં, આ વસ્તુઓ પણ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી આવે છે ભારત, આ વસ્તુઓના ભાવમાં થઈ શકે છે વધારો, જાણો

Strait Of Hormuz Crisis: હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ભારતના તેલ અને અન્ય પુરવઠા માટેનો મુખ્ય માર્ગ છે, અને તેના બંધ થવાથી ભારત પર ગંભીર પરિણામો આવી શકે છે. આ વસ્તુઓના ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 10, 2026, 05:38 PM IST
  • હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ભારતના તેલ અને અન્ય પુરવઠા માટેનો મુખ્ય માર્ગ છે
  • તેના બંધ થવાથી ભારત પર ગંભીર પરિણામો આવી શકે છે.
  • આ વસ્તુઓના ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે.

Trending Photos

માત્ર ઓઈલ જ નહીં, આ વસ્તુઓ પણ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી આવે છે ભારત, આ વસ્તુઓના ભાવમાં થઈ શકે છે વધારો, જાણો

Strait Of Hormuz Crisis: આજે વિશ્વની 8 અબજની વસ્તી સંપૂર્ણપણે બળતણ અને ઊર્જા પર આધાર રાખે છે. વિશ્વની પ્રગતિ સુનિશ્ચિત કરવા માટે દરરોજ, આશરે 26 અબજ પાઉન્ડ તેલ અને ગેસ જમીનમાંથી કાઢવામાં આવે છે. ભારત જેવા વિશાળ દેશ માટે, આ ઊર્જા સુરક્ષા સંપૂર્ણપણે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર આધારિત છે. તે ફક્ત દરિયાઈ માર્ગ નથી, પરંતુ ભારતની નસોમાં વહેતું લોહી છે. 

જો યુદ્ધ અથવા અન્ય કોઈ નાકાબંધીને કારણે આ સાંકડો માર્ગ અવરોધિત થાય છે, તો ભારતને માત્ર પેટ્રોલ અને ડીઝલની જ નહીં, પરંતુ રસોઈ ગેસથી લઈને ખેતી ખાતરો અને બાંધકામ સામગ્રી સુધીની દરેક વસ્તુની ગંભીર અછતનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ક્રૂડ ઓઇલ સપ્લાય માટે સૌથી મોટો ખતરો

ભારત તેની ક્રૂડ ઓઇલની જરૂરિયાતનો લગભગ 85 ટકા આયાત કરે છે, અને તેમાંથી 40થી 60 ટકા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા આવે છે. ઇરાક, સાઉદી અરેબિયા, કુવૈત અને યુએઈ જેવા મુખ્ય તેલ ઉત્પાદક દેશો આ માર્ગનો ઉપયોગ કરે છે. જો આ માર્ગ પર તણાવ વધે અને શિપિંગ બંધ થઈ જાય, તો ભારતના વ્યૂહાત્મક ભંડાર ફક્ત થોડા અઠવાડિયા સુધી જ ટકી રહેશે. આના પગલે, દેશની પરિવહન વ્યવસ્થા સંપૂર્ણપણે પડી ભાંગી શકે છે, અને માલસામાનનો ખર્ચ આસમાને પહોંચે તેવી ફુગાવા તરફ દોરી શકે છે.

રાંધણ ગેસ અને LPGનું ગંભીર સંકટ

ભારતની LPG પરની નિર્ભરતા, જે સામાન્ય માણસના રસોડામાં પહોંચે છે, તે આશ્ચર્યજનક છે. ભારત તેના કુલ LPG વપરાશના આશરે 80થી 85 ટકા આ દરિયાઈ માર્ગે આયાત કરે છે. ગેસની અછત માત્ર ઘરગથ્થુ બજેટને વિક્ષેપિત કરશે નહીં પરંતુ વાણિજ્યિક ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ પણ નિયંત્રણ બહાર લઈ જશે. વધુમાં, ભારત તેના LNG (લિક્વિફાઇડ નેચરલ ગેસ)ના 50થી 60 ટકા આ માર્ગે આયાત કરે છે, જે પાવર પ્લાન્ટ અને ઉદ્યોગો માટે જરૂરી છે.

કૃષિ અને ખાતર પુરવઠા પર અસર

ભારત એક કૃષિપ્રધાન દેશ છે, અને પાક ઉત્પાદન માટે ખાતરોનો સતત પુરવઠો જરૂરી છે. તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે ભારતના કુલ ખાતરોમાંથી આશરે 30 ટકા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા આવે છે. જો પશ્ચિમ એશિયાથી આવતું આ ખાતર સમયસર નહીં પહોંચે, તો તે પાકના વાવણી અને ઉપજ પર સીધી અસર કરશે. આ દેશની ખાદ્ય સુરક્ષા અંગે એક નવું સંકટ પેદા કરી શકે છે, જે અનાજના ભાવમાં વધારો કરશે તે નિશ્ચિત છે.

ઔદ્યોગિક કાચા માલ અને પેટ્રોકેમિકલ્સની અછત

માત્ર બળતણ જ નહીં, પણ આપણા કપડાંથી લઈને પેઇન્ટ અને પ્લાસ્ટિક બોટલ સુધીના દરેક વસ્તુના ઉત્પાદનમાં વપરાતો કાચા માલ પણ આ માર્ગે આવે છે. કૃત્રિમ કાપડ માટે જરૂરી પેટ્રોકેમિકલ ઉત્પાદનો અને ડેરિવેટિવ્ઝના પુરવઠામાં વિક્ષેપ ભારતના ઉત્પાદન ક્ષેત્રને જોખમમાં મૂકી શકે છે. ઘણા ઉદ્યોગોમાં કામ ઠપ્પ થઈ શકે છે, જેનાથી રોજગાર અને આર્થિક વિકાસ પર નકારાત્મક અસર પડી શકે છે.

બાંધકામ સામગ્રી અને કિંમતી પથ્થરોનો વેપાર

બાંધકામ ક્ષેત્રમાં વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાતો ચૂનાનો પથ્થર પણ આ માર્ગે ભારતમાં આવે છે. સિમેન્ટ અને અન્ય બાંધકામ સામગ્રી માટે આ કાચા માલની સતત જરૂર પડે છે. વધુમાં, ભારતનો હીરા ઉદ્યોગ, જે વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત છે, તે પણ મોટાભાગે આ માર્ગ પર નિર્ભર છે. યુએઈ અને ઇઝરાયલથી રફ હીરા આ માર્ગે ભારત પહોંચે છે. જો આ માર્ગ અવરોધિત થાય છે, તો સુરત અને મુંબઈના હીરા બજારોમાં કામ ઠપ્પ થઈ શકે છે, જેનાથી હજારો કામદારોની આજીવિકા જોખમાઈ શકે છે.

ભારત પાસે કયા વિકલ્પો છે, અને અછત કેટલી ગંભીર હશે?

જો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ લાંબા સમય સુધી બંધ રહેશે, તો ભારતે આફ્રિકા અથવા યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ જેવા દૂરના દેશોમાંથી માલ આયાત કરવો પડશે. આનાથી લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે અને શિપમેન્ટમાં વિલંબ થશે. જ્યારે સરકાર આ અછતને ઓછી કરવા માટે અન્ય દરિયાઈ માર્ગો અને વ્યૂહાત્મક તેલ ભંડાર પર કામ કરી રહી છે, ત્યારે હાલમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટનો કોઈ સંપૂર્ણ વિકલ્પ નથી. એક્સપર્ટ માને છે કે તણાવના એક મહિનાની અંદર, બજારમાં આ ચીજવસ્તુઓની તીવ્ર અછત અને કિંમતોમાં તીવ્ર વધારો જોવા મળી શકે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Strait of HormuzStrait of Hormuz CrisisStrait of Hormuz India imports listLPG and LNG shortageImpact of Hormuz blockade on IndiaIran Israel war economic impactCrude oil imports statistics 2026Gujarati News

Trending news